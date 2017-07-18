胡潤：中國富人移民對英國興趣下降

圖片版權 Getty Images Image caption 300位「高淨值人士」參加了此次調查。

一份最近發佈的報告稱，中國富裕人群海外移民目的地國家中，英國排名下降，被加拿大超過。

美國仍然是中國富豪最青睞的移民目的地，加拿大排名第二，英國名列第三。

調查結果發現，在填寫了問卷的中國富豪中，一半左右有移民海外的打算。

促使他們考慮移民的主要因素包括，污染、教育以及人民幣匯率。

《胡潤報告》訪問了304名淨資產在150萬到3000萬美元的中國人，其中一半居住在北上廣深四座城市。

胡潤說，"教育和污染問題促使中國富裕人群考慮移民海外。"

"如果中國能夠解決這些問題，就能打消他們移民的主要動機，"胡潤說。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國日益嚴重的空氣污染成為富人群體考慮移民的重要原因。

這份報告沒有具體說明為何英國的排名跌落到加拿大之後。

中國富裕人群海外移民的目的城市方面，洛杉磯排名第一，隨後是西雅圖、舊金山以及紐約，倫敦只排名第14。

去年11月，中國的人民幣匯率跌至8個月來的最低。這顯然也是中國富裕人群考慮移民的原因。

84%接受調查的人對人民幣貶值表示擔心，並認為這是促使他們移民海外的一個主要因素。