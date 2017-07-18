胡潤：中國富人移民對英國興趣下降
- 2017年 7月 18日
-
這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
- 分享平台 Facebook
- 分享平台 Twitter
- 分享平台 Messenger
- 分享平台 Messenger
- 分享平台 電郵
-
分享
分享平台這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
-
-
Messenger分享平台 Messenger
-
Messenger分享平台 Messenger
-
-
人人網分享平台 人人網
-
開心網分享平台 開心網
-
微博分享平台 微博
-
-
Plurk分享平台 Plurk
-
豆瓣分享平台 豆瓣
-
Google+分享平台 Google+
-
-
複製鏈接關於分享
這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
一份最近發佈的報告稱，中國富裕人群海外移民目的地國家中，英國排名下降，被加拿大超過。
美國仍然是中國富豪最青睞的移民目的地，加拿大排名第二，英國名列第三。
調查結果發現，在填寫了問卷的中國富豪中，一半左右有移民海外的打算。
促使他們考慮移民的主要因素包括，污染、教育以及人民幣匯率。
《胡潤報告》訪問了304名淨資產在150萬到3000萬美元的中國人，其中一半居住在北上廣深四座城市。
胡潤說，"教育和污染問題促使中國富裕人群考慮移民海外。"
"如果中國能夠解決這些問題，就能打消他們移民的主要動機，"胡潤說。
這份報告沒有具體說明為何英國的排名跌落到加拿大之後。
中國富裕人群海外移民的目的城市方面，洛杉磯排名第一，隨後是西雅圖、舊金山以及紐約，倫敦只排名第14。
去年11月，中國的人民幣匯率跌至8個月來的最低。這顯然也是中國富裕人群考慮移民的原因。
84%接受調查的人對人民幣貶值表示擔心，並認為這是促使他們移民海外的一個主要因素。