留也留不住 俄羅斯飛行員紛紛跳槽中國

圖片版權 TASS / DEMYANCHUK Image caption 俄羅斯航空公司承認，該公司的一些飛行員已經出國另謀高就。

俄羅斯飛行員大量外流，中國是主要目的地，令俄羅斯政府機構和各大航空公司深感頭痛。

俄羅斯《生意人報》報道，近兩年多以來，已有300多名飛行員、機長和教練員離開俄羅斯，赴國外就職，另有400多人正在尋找國外的工作。

這些飛行員中的絶大多數去了中國，還有一些去了東南亞和中東國家的航空公司。

俄羅斯最大的航空公司"俄羅斯航空"（Aeroflot）也難倖免。俄航首席執行官維塔利•薩維利耶夫（Vitaly Saveliev）6月底在股東會議上說，已有120人離開了俄航子公司"俄羅斯國家航空公司"（Rossiya Airlines）。

俄羅斯政府機構和各大航空公司都在軟硬兼施，設法挽留這些高級人才。但是他們的努力均未奏效。

BBC俄語部採訪了一些俄羅斯飛行員。他們說，俄羅斯飛行員外流的趨勢其實才剛剛開始，未來將有更多人離開。

一位在俄羅斯某主要航空公司任職的機長告訴BBC，有很多飛行員已經辦理好各種證件，正凖備離開。這些人的人數比已經離開的人還要多。

圖片版權 TASS / ZHANG Image caption 中國航空業迅猛成長，許多新機場正在建設之中。

飛行員為何外流？

俄羅斯飛行員外流最主要的原因是，中國和其他許多國家的航空公司工資要高很多。

俄羅斯航空公司的一名管理人員告訴BBC，該公司機長月薪47萬盧布（7858美元）。

但俄羅斯飛行員工會的數據顯示，俄航機長月薪沒有那麼多，只有40萬盧布（6500美元）。而在俄航子公司"俄羅斯國家航空公司"，機長月薪僅12萬盧布（2千美元）。

飛行員工會說，東歐國家的機長月薪大約在4000至7500美元之間，而美國和中國的機長月薪超過14000美元。

圖片版權 AFP Image caption 機長是高級的專門人才，在國際人才市場上相當搶手。

在中國，訓練有素的飛行員月薪高達17000至25000美元。

俄羅斯航空業的職業介紹機構Aviapersonal說，加上各種獎金，中國客機機長的月收入可達26000至30000美元。

除了現金收入以外，工作條件——住宿、交通、保險和家屬安置等——也是飛行員考慮的重點。

另外一個重要因素是工作時間的安排。許多出國求職的俄羅斯飛行員都說，外國航空公司的工作壓力小得多，公司管理層也盡量創造更好的工作條件。

市場起落

俄羅斯飛行員工資較低的一個主要原因是2014年的俄羅斯金融危機。危機一方面導致盧布大幅貶值，另一方面還迫使各大航空公司裁減支出。

還有一個原因是，在2015到2016年間俄羅斯航空運輸蕭條，使許多飛行員失業。

2015年，私營的俄羅斯洲際航空（Transaero Airlines）宣告破產，一夜之間有一千多名飛行員失業。

圖片版權 TASS / SMYSHLAYEV Image caption 2015年，俄羅斯洲際航空宣告破產，致使一千多名飛行員失業。

正在此同時，中國航空業的人事政策發生了變化。三四年前，中國民用航空局將俄羅斯列入安全黑名單，因此俄羅斯飛行員要想進入中國航空公司並不容易。

但是，2015年，中國把俄羅斯從黑名單上拿了下來，俄羅斯飛行員從此可以更順利地進入中國市場。

如何制止外流？

自去年以來，情況又有變化。俄羅斯航空運輸業開始有起色，今年的運輸量比去年增加了20%，各大航空公司又開始招收飛行員。

BBC俄語部引述專家的話說，現在副駕駛很多，但機長短缺。

因此，俄羅斯當局開始試圖扭轉飛行員外流的趨勢。

根據未經證實的報道，俄羅斯聯邦航空運輸署（Rosaviatsia）與中國民用航空局曾達成非正式協議，中國同意停止聘請持有俄羅斯執照的飛行員。

俄中兩國政府都不承認存在這樣一份協議，但俄羅斯飛行員工會和幾名俄羅斯飛行員都告訴BBC，這份協議確實存在。

但是，這只是一份建議性質的協議，不具有約束力。

圖片版權 TASS / SMIRTUYK YURY Image caption 俄羅斯航空公司試圖用獎金吸引飛行員回流，但效果不明顯。

同時，俄羅斯聯邦航空運輸署還拒絶向外國航空公司提供飛行員執照的信息，以此為飛行員出國求職設置障礙。

但是，許多俄羅斯飛行員的信息都保存在愛爾蘭和百慕大群島，外國航空公司可以很容易地獲取。而且俄羅斯飛行員可以很容易地將其俄羅斯飛行執照轉成美國執照。

也就是說，如果一個飛行員想去中國工作，他總有辦法成行。

俄羅斯各大航空公司也在想辦法讓飛行員回流。儘管飛行員工資還未升至國際水平，但航空公司用獎金來鼓勵在國外工作的機長回國。

但是，在飛行員眼中，這些激勵措施太有限，沒有什麼吸引力。

BBC俄語部採訪的飛行員都認為，要解決飛行員外流的現狀，唯一的辦法還是採取市場機制，用更具競爭力的工作條件來吸引人才。