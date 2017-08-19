時隔七年重啟 特朗普版「301調查」指向何處

圖片版權 Getty Images Image caption 美國認為中國的盜用知識產權行為每年給自己造成6000億美元損失。

美國貿易代表辦公室周五（8月18日）宣佈正式啟動針對中國知識產權政策的調查。

美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）說，該辦公室認為該事件的嚴重性值得進行認真調查。

外界普遍認為，美國總統特朗普要求萊特希澤對中國的相關行為進行調查。

美國彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）的加裏•赫夫鮑爾（Gary Hufbauer）稱，美國對中國知識產權政策的關注已經持續了一段時間。

美國方面稱，估計中國造假侵權行為給美國帶來了6000億美元的損失。

美國貿易代表辦公室透露，它將針對中國政府引導投資進入美國主要產業、並以此獲取最新技術的行為進行調查。

該辦公室將收集各方意見，並於10月舉行聽證會。

中國商務部新聞發言人8月15日對相關消息回應稱，美方應該嚴守承諾，不要成為多邊規則的破壞者。

"如果美方不顧事實、不尊重多邊貿易規則而採取損害雙方經貿關係的舉動，中方絶不會坐視，必將採取所有適當措施，堅決捍衛中方合法權益。"該發言人表示。

何為"301調查"

"301調查"源於美國《1974年貿易法》第301條。該調查由美國自身發起、調查、裁決、執行，一度成為美國應對與別國貿易摩擦"最後的武器"。但在1994年世界貿易組織（WTO）正式成立後，美國發動單邊制裁案例的數量和頻率顯著削減。

根據該條款，美國可以對被認定有不公平行為的國家採取提高關稅、限制進口等報復措施。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國對中國存在巨額貿易逆差，同時美國指責中國長期侵犯知識產權。

美國最近一次對中國進行此項調查發生在奧巴馬任期內。2010年，美國政府宣佈接受美國鋼鐵工人聯合會的請求，對華清潔能源有關政策和措施啟動301調查，調查涵蓋中國風能、太陽能、高效電池和新能源汽車行業的154家企業。

中美在知識產權方面的爭端由來已久，美國歷史上曾對中國動用五次301條款。在1990年美國就將中國升級列為"重點觀察國家名單"，並分別在1991年4月、1994年6月以及1996年4月三次對中國知識產權實施"301調查"，最終通過談判分別達成了三個知識產權協議。1991年10月還對中國發起了市場凖入的"301調查"，主要針對中國對美國商品進入中國市場設置不公平壁壘問題，在1992年談判達成協議。2010年10月，美國針對中國清潔能源政策措施啟動"301調查"。

周五宣佈的調查是時隔7年後美國再次對中國啟動"301調查"，也是特朗普上任後首次對華進行這項調查。

特朗普的新"指示"

美國貿易代表辦公室發佈的文件透露，特朗普總統於本月14日向該辦公室發出了一份備忘錄，其內容主要包括：

"在知識產權、創新以及科技方面，中國執行的法律、政策以及採取的行動可能鼓勵或者要求向中國的公司轉讓技術和知識產權，這可能會對美國經濟利益產生負面影響。這些法律、政策和行為可能涉及限制美國出口，剝奪美國公民因為創新而應該獲取的報酬，把美國的工作機會轉到中國，並且導致貿易逆差，還有可能破壞美國的製造業、服務業以及創新性。"

圖片版權 AFP Image caption 美國總統特朗普與中國國家主席習近平4月首次在美國佛州會面後，雙方開展了百日經貿談判還公布了早期收獲。但特朗普一直強調中美貿易要和朝鮮問題掛鉤。

特朗普在備忘錄中還作出指示稱：

"為了保持《1974年貿易法》第302（b）條款的連貫性，美國貿易代表辦公室應該決定是否對這些可能存在不合理和歧視甚至危及美國知識產權、創新和科技發展的中國法律、政策以及行為進行調查。"

美國貿易代表辦公室表示，調查的啟動正是"基於總統發來的備忘錄"。

調查範圍及後續

圖片版權 Reuters Image caption 中興通訊今年在美國遭遇12億美元的高額罰單，中美企業近幾年在對方市場遭遇高額罰單的事件並不少見。

彼得森國際經濟研究所的加裏•赫夫鮑爾稱，這次調查"在意料之中"。美國希望發現不公平貿易行為的證據。但不清楚特朗普政府在此之後會採取什麼樣的跟進措施。

下一步可能的舉措包括向世界貿易組織（WTO）進行申訴，或者決定採取單邊行動。當然採取單邊行動可能來的更快。

赫夫鮑爾認為，美國懲罰措施的對象則可能瞄凖一些具體的公司或者更大的範圍。而這將決定中國的反應強度。

在貿易代表辦公室公布的文件中，此次調查的範圍主要包括：