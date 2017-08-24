新百倫獲賠千萬 中國罕見重罰知識產權盜竊者

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中國一家法院對三家中國運動鞋製造商開出1000萬元人民的賠償金，其罪名是侵犯美國著名運動鞋品牌New Balance商品特有裝潢權。

New Balance是一個美國運動鞋品牌，其中國官網使用的中文名稱是"新百倫"。2003年新百倫進入中國市場，目前在中國擁有超過2000家門店。

律師表示，雖然該賠償金額相對於國際標凖微不足道，但卻是中國商標侵權案中外國品牌獲賠最高的案例之一。

這起判決宣佈之前，美國總統特朗普授權美國貿易辦公室對中國啟動知識產權侵權行為調查。特朗普在相關文件中稱，中國侵犯知識產權對美國造成每年高達6000億美元的損失。

受理此案的蘇州中院在判決中稱，包括一名在美國科羅拉多以"New Bai Lun"商標註冊公司的中國男子在內，三名被告應該停止侵權使用新百倫標誌性的商標，並停止在促銷中的欺騙行為。

圖片版權 Getty Images Image caption 仿冒品牌的鞋在中國公開銷售。

新百倫的代理律師Carol Wang對路透社表示，儘管此類判決仍然少見，但它傳遞了一個明確信號，那就是外國品牌能夠在中國更容易地做生意。

新百倫品牌保護經理Angela Shi在發給路透的一份聲明中說，"此次勝訴讓我們對未來在中國開展更多品牌保護戰略充滿信心。"

最早披露此案判決結果的《中國知識產權雜誌》稱，本案被告鄭朝忠於2014年7月28日在美國科羅拉多州成立了一家名叫"USA New Bai Lun Sporting Goods Group Inc"的公司，將這家公司名稱翻譯為"美國新百倫體育用品有限公司"，並通過這家美國公司授權深圳市新平衡運動體育用品有限公司（本案第一被告）等，在中國大量生產和銷售New Boom運動鞋。

"本案共同被告莆田市荔城區搏斯達克貿易有限公司、鄭朝忠與第一被告深圳市新平衡運動體育用品有限公司分工合作，共同實施了生產和銷售涉案侵權運動鞋的行為。"該報道稱。

標誌性判決？

奧睿律師事務所（Orrick Herrington & Sutcliffe）駐北京律師王翔說，中國法院過去對此類案件的判決比較猶豫，它們考慮的因素較多，包括擔心判決會影響穩定和就業。

"如今很多中國公司也開始擁有知識產權，這是政府考慮鼓勵加強落實知識產權保護的時機了，"他說。

新百倫在中國的遭遇正好說明了這種變化。去年，它甚至被中國另外一家法院判定侵犯了中國公司的知識產權，並且應該向這家當地公司賠償500萬元。

美國翰宇國際律師事務所（Squire Patton Boggs）的高級品牌顧問貝康西尼（Paolo Beconcini）說，"這無疑是外資公司在商標方面獲得的最大收獲。"

貝康西尼說，中國在2001年加入世界貿易組織後開始加強商標方面的法律保護，近期的一些司法改革更是明顯加強了品牌保護力度。

"中國不再是2001年的中國，" 貝康西尼說，"權力可以在中國得到保護，你可以打贏官司了。"

美國籃球巨星邁克爾•喬丹去年在中國高院贏得了一場商標糾紛，案件和中國公司使用他的名字有關。

貝康西尼說，相對於喬丹、新百倫這樣的大品牌來說，還有更多知名度較低的品牌受到知識產權方面的侵害。