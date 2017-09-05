美國懲罰朝鮮生意伙伴會涉及到哪些國家

圖片版權 Getty Images Image caption 外界關注中國是否會減少或中斷對朝鮮的能源供應。朝鮮石油幾乎全部依賴從中國進口。

斬斷所有國家和朝鮮貿易往來這件事靠譜嗎？

在朝鮮進行了第六次核試驗之後，美國總統特朗普在推特上威脅稱要這樣做。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @realDonaldTrump The United States is considering, in addition to other options, stopping all trade with any country doing business with North Korea. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2017年9月3日

除了軍事行動外，國際社會已嘗試了所有手段。但無論制裁、孤立還是滅國的威脅都沒有削弱朝鮮的擁核野心。

這次，特朗普總統沒有繼續謀求懲罰朝鮮，而是威脅要懲罰和朝鮮有貿易往來的國家，聲稱美國將和這些國家斷絶貿易關係。

這種手段有沒有現實意義？我們先看看目前哪些國家和朝鮮有貿易關係。

大韓貿易投資振興公社（KOTRA）的統計數據稱，2016年大約有80個國家和朝鮮有貿易關係，貿易額位居前列的包括中國、俄羅斯、印度、巴基斯坦、新加坡、德國、葡萄牙、法國、泰國、菲律賓等。

朝鮮和上述10國的貿易總額2016年達到65億美元，同比增長了約5%。雖然其中一些國家和朝鮮貿易量很小而且在下降，但也有一些值得關注的現象。

比如，新加坡在朝鮮貿易伙伴中排名第8，但2016年兩國兩國貿易額下降了90%。

再比如，菲律賓去年和朝鮮貿易額暴漲了171%。

上述兩國都是美國的貿易伙伴。

事實上，這張表單上的許多國家都是美國的貿易伙伴，而且和美國貿易額遠高於對朝貿易額。

中國因素

毫無疑問，這些國家中最重要的是中國。

朝鮮90%的貿易額來自中國。

圖片版權 Reuters Image caption 朝鮮90%的貿易額和中國相關。特朗普要斬斷所有國家和朝鮮的貿易往來一事似乎不太現實。

中國從朝鮮進口的貨物主要是煤炭和其它礦產，而朝鮮主要從中國進口食品和燃料。2016年的數據不能清楚反映兩國貿易現狀，因為中國從今年2月開始禁止進口朝鮮煤炭。

特朗普說美國要停止和朝鮮的貿易伙伴做生意，這必然包括中國。

但老實說，這樣的措施一旦實施，很難不對美國經濟產生影響。

從貿易角度看，中國是美國的最大貿易伙伴；

從進出口額看，美國去年從中國進口4500億美元，中國從美國進口1150億美元；

從工作機會看，切斷和中國的貿易往來將讓美國損失大約一百萬個工作崗位，這些崗位和向中國出口商品以及服務的產業相關；

從物價角度看，我曾經寫過一篇報道提到，如果美國將中國定為匯率操縱國並徵收懲罰性關稅，將對美國國內的商品價格產生災難性後果。以iPhone為例，其價格將上漲5%。

不要忘記，任何影響中國經濟的因素也將影響全球經濟。凱投宏觀（Capital Economics）分析稱，如果停止購買中國商品，美國的GDP將下降3%。

這還將在亞洲產生連鎖反應。中國是很多亞洲國家的第一大貿易伙伴以及國內產品的最大買家。