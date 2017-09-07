英國公司可以怎樣協助中國發展足球運動？

圖片版權 Google Image caption 特維斯現在為上海申花足球隊效力。

近來，國際媒體不斷被與「中國」和「足球」有關的消息刷屏：阿根廷足球明星卡洛斯·特維斯（Carlos Tevez）跑到中國超級聯賽踢球、中國富商注資著名歐洲球會等等。

有觀察認為足球即將超越籃球和乒乓球成為中國最受歡迎的運動。要知道中國超級聯賽的財政實力有多豐厚，看看特維斯在中國的待遇就行：他在上海申花足球隊每周的薪金是60萬鎊。

中國也對自己的國家隊寄予厚望：它希望能繼2002年後再次晉身世界杯決賽周，然後大概可以在2030或2034年首次成為世界杯東道主，最後希望成為冠軍。

但這些都不過是計劃的少部份。這個大藍圖的背後，還有培訓青年球員、為足球運動提供足夠設施等計劃，為運動打造基礎。

這些都比花錢從外地聘一個明星球員難，需要更長的部署時間。

圖片版權 Getty Images Image caption 國家主席習近平曾聲言要大力發展中國足球運動。

海外投資

中國國家主席習近平曾聲言要從外地借鏡，把中國建成一個「足球強國」。習近平這番話，給許多英國公司創造了機會。

運動公司科華公司（Kehua Sport）主席霍金斯（Karl Hawkins）兩年前曾與習近平一起到訪英國曼城球會，他說他早在1999年便已在中國開設他的足球生意。

而過去17年，他在上海已經建成四個足球訓練場，他的公司現在管理其中兩個場地：靜安區工人體育場和世紀公園足球場。

霍金斯也曾經在中國國家隊工作，他說有時候，中國似乎只有忠實的觀眾喜歡足球。他說，因為這樣，他聽到習近平的話後十分高興。

他說：「這是發展中國足球的一個真正機會，但我們必須確保方法是對的。我們也要明白，改變不可能短時間便會發生，在過去30多年，我們大概有20年用錯誤的方法做事。」

「最重要的是訓練年青的足球教練，但這在中國不是一件容易的事。沒有太多人願意犧牲自己的時間去做這件事情。」

霍金斯的公司正在昆明組建一家私人足球學院，學院將參照歐洲模式運作，不單為中國訓練球員和教練，他也將會把學院開放給其他國家的訪華球隊使用。

學院將開放其中一個球場給公眾使用，另外四個球場會用作學院訓練，讓這些球員掌握為中國贏得世界杯冠軍所需的技能。

Image caption 霍金斯早在1999年便在中國開設公司，推廣足球運動。

擴展場地

中國計劃在2020年前令全國足球場數目增至約70,000個，而另外訓練中心也計劃增至約20,000個。霍金斯的學院將成為這個計劃的其中一部份。

中國的計劃的下一步，是在2025年前令全國各地最少有50,000家學校精於足球運動，在2030年令人口與足球場的比例增至每10,000人有一個足球場。

這個並不是單純的運動計劃。中國計劃在2025年前將全國運動項目發展成一個價值8,000億美元的產業，佔全國經濟1%。

為求達到目標，北京當局已經為業內公司減免稅項，也為有意在足球運動投資的中國和外國公司免去許多繁複的行政手續。

霍金斯透露，他的學院將使用英國公司提供的龍門架、劃線器材和保養草坪的科技等。最重要的，是他委托英國公司建造學院的建築物和球場。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國計劃在2020年前將全國足球場數目提升至約70,000個。

學院的建築物，由英國曼徹斯特的AFL建築公司負責。這家公司早前也跟切爾西、曼聯、斯托克城、埃弗頓、利物浦、南安普頓等英國球會合作，為它們建造訓練場地。

AFL創意總監奧斯本 （Phil Osborne）透露，中國近來有意將自己的足球水平提升，與英國和歐洲看齊。

他認為，中國的足球學院制度與英國制度不同之處，是前者大多由私人擁有，而不是由個別球會擁有。

他同意中國這種從「草根」開始的發展方法是正確的，而英國悠長的足球發展歷史則可以為借鑒。

他指，這種發展方法同時可以給予英國一個「新興主要市場」。

但霍金斯認為，受專業訓練的教練，比建成漂亮的球場重要。因此，中國有計劃要在2020年前訓練出約50,000名全職和兼職的足球教練。

圖片版權 Getty Images Image caption 英國球會凱爾特人足球會希望透過在中國訓練球員，可以增加自己在中國的知名度。

戰略上的重要性

英國球會凱爾特人足球會已經開始著手研究在中國培訓新一代的球員的教練。它在與一家在四川省綿陽市和上海均有業務的運動公司合作，而這家公司在兩個城市都獲當地政府資助。

凱爾特人足球會中國業務發展經理曾誠（譯名）透露，這是球隊改善足球水平計劃的一個部份。

他透露，已經有兩隊來自中國的足球隊到格拉斯哥接受訓練，教練也隨團到了當地。他表示，球隊十分樂意參與這個計劃。

他說：「我們希望他們的年青球員從學生的年齡開始就接受我都的培訓，直至他們有望成功成為專業球員。」

中國國內最著名的足球球隊是曼聯、皇家馬德里和巴塞羅那。凱爾特人的計劃讓它在這個國度佔一席位。

他透露，球隊的計劃是盡快與一隊頂尖的中國球隊簽定協議，也盡快在中國建立一個凱爾特人足球技術學院。

他指，凱爾特人十分重視亞洲的市場，並透露球隊希望能在中國找到伙伴協助推廣球隊的知名度，因為它與其他較大型的歐洲球會不同，沒有豐厚的財政資源。

他說，除了踢球的技巧外，球會還可以向球員傳授其他重要的知識，例如足球球會對各地社會的重要性。