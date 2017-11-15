你的器材不支持播放多媒體材料 這條鑽石項鏈於9月底在香港首次亮相。

一條被稱為拍賣史上最大的鑽石——163.41克拉大小D色無瑕——在瑞士日內瓦舉行的佳士得拍賣行（Christie's）秋拍上以3350萬瑞士法郎（3371萬美元；2.25億元人民幣）成交。

這塊鑽石是從一塊產自安哥拉的404克拉原石上切割而來，項鏈則以白金、鑽石和祖母綠鑲嵌而成。

拍賣方介紹，項鏈是日內瓦珠寶商帝緻（de Grisogono）設計，歷經1700多小時工序而製成。

BBC駐日內瓦記者伊莫金·福克斯（Imogen Foulkes）報道說，拍賣行認為成交價格超出預期，但鑽石貿易業內人士卻感到失望，他們預期這顆無瑕巨鑽能拍出更高價錢。

這條被命名為 Art of de Grisogono 的鑽石項鏈於今年9月底在香港首次展出，之後在倫敦、紐約和迪拜巡迴展覽，星期二（11月14日）送回日內瓦拍賣。

佳士得在拍賣前預測的售價為3000萬瑞士法郎，但最終以2950萬瑞士法郎叫價另加400萬瑞士法郎傭金成交。

BBC記者說，競標過程輕快，不消幾分鐘就由一位透過電話連線參與的買家投得。拍賣行方面並未透露買家的身份。

在此之前，佳士得於2016年5月以5060萬美元拍出藍鑽奧本海默之藍（Oppenheimer Blue），但該鑽石大小只有14.62克拉。

目前價格最高的鑽石仍為粉紅之星（Pink Star），於2013年11月由另一家知名拍賣行蘇富比（Sotheby's）以8320萬美元拍出，但遭買家拒付，今年4月再由香港珠寶業巨頭周大福以7100萬美元購入。