「黑色星期五」價格接近腰斬 比特幣怎麼了

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比特幣價格本周五（12月22日）出現暴跌。

比特幣交易所Coindesk的交易數據顯示，當天比特幣價格從創紀錄的20，000美元一度跌破11，000美元，雖然後來有所恢復，但最終價格跌至13，000美元，下跌近三分之一。

在急劇漲跌之中，有三家和比特幣相關的交易所出現了交易暫停現象。

比特幣在過去12個月裏價格迅速膨脹——今年年初的價格僅為大約1，000美元。

從那時開始，比特幣的價格開始夢幻般地上漲——僅從11月以來其價格就翻了一倍以上，這也使得從大型機構到私人投資者對其趨之若鶩。

但從上周末以來，比特幣進入連續下跌，最終價格跌到了12月初的狀態。

分析人士指出，這種資產從一誕生就具有這種多變特徵，投資人應該對這類價格快速變化有所凖備。

"這正是這種資產從一開始就具有的交易特徵，"紐約研究機構DataTrek的聯合創始人尼克•科拉斯（Nick Colas）表示，"它極具流動性，而且會很快表現出來。"

"黑色星期五"發生了什麼？

比特幣本周跳水導致一些主要交易機構"淪陷"。周五，比特幣交易機構Coinbase兩次關閉買入和賣出交易，其原因是技術原因導致速度下降。

芝加哥商品交易所（CME）和芝加哥期權交易所（CBOE）也臨時性暫停了某些比特幣期貨交易。

這些交易所都具備一種"熔斷"機制——在某種商品或者資產交易量極大的時候暫停交易。

圖片版權 Getty Images Image caption 有人認為比特幣目前的價格暴漲是跟風炒作導致的泡沫。

"黑色星期五"的導火索

CryptoCompare首席執行官查爾斯•海特（Charles Hayter）說，比特幣市場一直受到情緒的驅動。

"人群中原本充斥著一種狂躁的上漲情緒，一旦這種情緒發生變化，隨著而來的就是下跌，"他說。

他補充說，一些在過去一年裏賺足了錢的人可能正在套現。

同時身為比特幣投資者的尼克•科拉斯認為，對於基礎設施的擔憂可能嚇壞了一些投資者。

最近幾周以來，黑客事件以及內幕交易的指認讓比特幣市場出現了慌亂。

尼克•科拉斯還把這周的暴跌歸因於一些新的虛擬貨幣提前上市。他認為，Coinbase周五的關停行為可能會傷害投資人信心。

"在一天裏出現不時關停交易可不是一件好事，"他說，"系統（交易）的活躍以及虛擬貨幣本身的價格活躍程度對於信心都很重要。"

Coinbase的發言人說，公司已經24小時工作，以保證交易順暢進行。周五的暫停交易總共只持續了大約兩個小時。

"我們正在自己能力範圍內全力以赴。"

比特幣現狀

作為數字資產的比特幣目前沒有得到任何政府的支持。它的生產通過一個被稱作"挖礦"的複雜過程，隨後就被置於全球電腦網絡的監督之下。

目前比特幣每天產量大約維持在3，600枚，總量已經達到1，650萬枚。比特幣承諾發行總量控制在2100萬枚。

比特幣的每一筆交易都在一個叫"區塊鏈"的公共目錄裏被記錄下來。

這種制度讓比特幣的交易歷史可以被追蹤，同時避免出現盜用或者錯誤交易。

分析：比特幣的精彩2017

羅里•凱蘭-瓊斯（Rory Cellan-Jones），BBC科技事務記者

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2017年比特幣經歷了大漲大跌。本周五的24小時內，預言的泡沫破裂似乎正在發生。

在大約一個小時裏，比特幣價格下跌了10%，探底到13，000美元。就像一些評論指出的那樣，它的變化如此之快，導致任何和比特幣相關的文章在發佈5分鐘後就會失去意義。

讓人擔心的是，我們處在這樣一個泡沫階段，很多人在衝進這個市場的時候對於比特幣的工作原理以及可能的風險沒有任何認知。

在本周早些時候為BBC《十點新聞》拍攝一則報道時，我們訪問了一家倫敦地鐵站旁的咖啡店，那裏安裝了一台比特幣現金交易機。以前我來過這裏，發現交易比特幣的人很少。但這次我看到了接踵而來的顧客——大多數都是年輕人，他們拿出一張20鎊的鈔票放進機器，從交易所買到一點點比特幣。

大多數不願意交談。但其中一位告訴我，他已經投入了大約10，000英鎊購買各種虛擬貨幣。我問他泡沫破了怎麼辦，他說，"那我就持有它。我相信它會漲回來。即使它崩潰了我也會繼續持有它。"

對於比特幣的關注除了價格外還有它到底是不是一種貨幣——接受它作為支付手段的商店還很少。此外，如果你認為它的價格會繼續上漲的話，你為什麼要花掉它呢？在BBC的一次編輯會上，大家激烈討論是否應該繼續使用"虛擬貨幣"這一名詞。我們覺得一種商品或者預期資產並不具備貨幣功能，因此比特幣很明顯不是一種貨幣工具。

監管當局的態度

全球所有監管當局都對比特幣的投資功能提出了警告。

本周丹麥央行行長髮出了最強硬的評論，稱這是一場"致命的"賭博。

本月早些時候，英國金融監管部門的負責人也警告說，如果投資比特幣的話，就得做好損失所有金錢的凖備。

英國金融行為監管局首席執行官安德魯•貝利（Andrew Bailey）說，這種"貨幣"沒有得到任何央行或政府的支持，因此不是一種安全的投資品。

儘管對個人投資者帶來很大風險，但美國政府表示，虛擬貨幣的規模並不足以對經濟穩定帶來威脅。