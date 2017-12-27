用比特幣付薪水？這家日本公司凖備嘗鮮

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很多人都在談比特幣，但很少有人擁有它。

那麼如果用這種著名的電子加密貨幣支付工資的話，你感覺怎麼樣？

從明年初起，日本互聯網公司GMO集團的員工將成為嘗鮮的人。

該公司超過4000名員工可以選擇以比特幣獲得部分工資。

批評人士說，這是一個營銷噱頭。

這也有風險：上周比特幣價格波動劇烈，但此後反彈超過50％。

但這對僱主和僱員來說意味著什麼呢？

比特幣怎樣付工資？

比特幣工資通常是在約定的日期和時間，根據數字貨幣的價值來支付的。

如果比特幣價格是1萬美金，並且僱員選擇接收1000美金的加密貨幣工資，那麼他將獲得0.1個比特幣。

選擇立即出售比特幣的員工將獲得等值的現金（只要他們預先安排了比特幣的銷售）。

但持有虛擬貨幣的時間不管是一天，一周還是一年，它的價值都會上漲或下跌。1000美元可能最終價值5000美元，或者可能幾乎跌得一分不剩。

所以有人認為用比特幣支付工資實際是鼓勵人們賭博。

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歐洲工商管理學院（INSEAD）金融學教授馬西莫·馬薩（Massimo Massa）表示："如果一名員工正用比特幣領薪水，這就相當於收到彩票。"

"他們只是在參加一場遊戲。"

員工應該意識到"沒人可以保證價格會上漲。它沒有內在價值，因為它背後沒有保障，"他補充道，這樣的方案不應該是強制性的。

員工的反應積極嗎？

儘管知名經濟學家和分析師多次警告稱，比特幣的崩潰正在逼近，但我們似乎更願意冒險。

Bitwage是一個將工資轉換成加密貨幣的平台。今年以來，由於比特幣價格大幅上漲，該平台新增了數千用戶。

Bitwage的創始人喬納森·切斯特（Jonathan Chester）表示："現在很多人都希望獲得相當於部分甚至全部薪水的比特幣工資。"

圖片版權 Bitwage Image caption 收部分虛擬貨幣工資的例子。

該公司今年已經為美國、歐洲、拉丁美洲和亞洲的2萬名用戶處理了3000萬美元的工資，其中包括谷歌（Google），臉書（Facebook），GE，飛利浦，聯合國和美國海軍的工作人員。這些工作人員中有許多是自己簽署的這項服務。

切斯特說，他把自己月薪的15％換成虛擬貨幣，並認為這是"不用擔心你是否在正確的時間購買或者積累比特幣或加密貨幣的一種方式"。

人們理論上可以減少波動的風險，因為他們"隨時只買一點點"。

怎麼收稅？

推廣是一個棘手的問題。隨著行業的發展，收稅也不可避免。

無論他們在世界哪個地方，員工通常都會根據他們的比特幣工資的價值繳納應得的所得稅。

但就像股票期權一樣，如果比特幣價值上漲，員工可能需要支付資本增值稅，但這取決於稅收的管轄權。

對員工意味著什麼？

加密電子貨幣行業的一些公司一直在用比特幣支付工資。

畢竟，如果你早早買到了價格低得多的貨幣，那麼現在就可以用它來支付工資了。

但對於其他人來說，這完全是商業戰略。

例如，日本的GMO公司就想讓員工考慮持有加密貨幣。

它最近已經擴展到加密電子貨幣交易和挖礦。

所以該公司希望如果至少有一些員工有比特幣的直接經驗，這將有助於"培育和發展加密電子貨幣的素養"。

該公司說，"這對於我們的電子貨幣業務的發展和擴張至關重要"。

比特幣是唯一選擇嗎？

數字支付行業正在不斷擴張，新的數字貨幣一直在出現。

在新加坡的區塊鏈公司TenX，員工通常會將其基本工資存入他們的銀行賬戶，但是他們每月的獎金是以公司自己的數字貨幣支付的。

這些代幣可以在數字交易所進行交易。這些代幣是在6月份的ICO中發行，允許該公司籌集8,000萬美元。

TenX的聯合創始人兼總裁朱利安 ·霍斯特（ Julian Hosp）表示，當公司已經擁有自己的貨幣時，購買比特幣來支付獎金是沒有意義的。

霍斯特補充說，用代幣支付獎金可以激勵員工，薪酬的價值應該隨公司的成功而上漲。

Image caption 邁克· 費雷爾（右邊）相信加密電子虛擬貨幣是一項長期投資。

TenX的社區經理邁克· 費雷爾（Mike Ferrer）向前走了一步，選擇在每月用電子虛擬貨幣支付自己的部分基本工資。

這位32歲的經理已投資加密貨一段時間，並承認存在巨大風險。但他表示，他只投資自己能負擔得起的。

費雷爾說："我勾勒的畫面是：自己淹沒在一堆錢理，看著它在我面前燃燒。如果那樣我覺得不舒服，那麼我已經投資過多了。"