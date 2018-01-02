中國停止進口塑料廢品 英國現垃圾危機

你的器材不支持播放多媒體材料 塑料去哪兒？中國式的回收再造

英國廢物回收業界表示，對於中國不再允許進口塑料廢料的禁令，目前不知道該如何應對。

過去，英國每年都會運送50萬噸塑料廢料到中國，由後者作回收處理，但是現在，這種交易要終止了。

BBC《事實核查》小組引用2014年英國環境部門的數據稱，英國每年產生的塑料包裝廢物量為220萬噸，包括塑料瓶、新鮮食品薄膜包裝等，但不包括汽車保險杠一類的材料。

2014年，英國掩埋或者回收利用了38%的包裝類塑膠廢料，總量約84萬噸。但這些數據沒有包含非包裝類的塑膠廢料。

2014到2016年，英國每年出口80萬噸塑料廢料，其中大約50萬噸運往了中國大陸和香港。

英國回收協會（UK Recycling Association）表示，目前，英國沒有能力處理大部分的廢料。

該組織的行政總裁西蒙·艾林（Simon Ellin）告訴BBC說，他不知道短期內可以如何應對這個問題。

「這對我們來說是一大打擊……是我們這個行業的一個轉折點，」他說，「我們長時間以來一直依賴中國處理我們的廢料……55%的紙和25%的塑料（都由中國處理）。」

「我們在英國根本就沒有這個市場。這意味著我們的行業將發生重大改變。」

中國在本月正式啟動新法規，禁止進口所謂的「洋垃圾」，這是中國試圖進行產業結構升級的一部分。

其他亞洲國家會接收一部分塑料，但是仍將會有大量廢料留下來。

英國環境大臣邁克爾·戈夫（Michael Gove，另譯高文浩）承認，他沒有及時預見到這個問題。

英國回收塑料的機構Recoup表示，該項進口禁令將導致塑膠廢料堆積，以及向焚化和堆填方向發展。

英國地方政府協會（Local Government Association）的彼得·弗萊明（Peter Fleming）對BBC表示：「很明顯焚化需要擔當一部分的角色，但並不是全國所有地方都有焚化爐。」

圖片版權 Getty Images

「這是個挑戰——但很大程度上是短期的……我們會調適。從更長遠來說，我們需要一個聰明得多的廢料處理策略。」

不過，任何轉向焚化更多塑膠廢料的行動都將會招致環保團體的強烈反對。

「錯誤的答案」

綠色和平組織（Greenpeace）的路易絲·艾奇（Louise Edge）向BBC表示：「政府遲遲不作決定，將皮球踢來踢去，終於將我們帶進了這種一團糟的境地。」

「焚化是一個錯誤的答案——它是一種高碳排放和不可再生的發電方式，而且會製造有毒化學物質和重金屬。」

「如果你設立焚化爐，它就會未來20年創造了一個一次性使用塑料的市場，而這正是我們現在需要減少的。」

政府正在就一次性使用塑料徵稅以及塑料瓶儲藏計劃的問題向行業機構進行諮詢。

減少與簡化

戈夫向BBC表示，他的長遠計劃是要減少塑料在經濟當中的比重，減少不同塑料的數量，簡化地方當局法規，令人們能夠更容易判斷什麼是可回收和不可回收的，以及增加回收率。

他說，英國必須「停止將垃圾送出海外」。

英國下議院環境監察委員會（The Commons Environmental Audit Committee）表示，英國應該就塑料包裝訂閲滑凖稅，對最難回收的廢料就要徵收最高的稅率，最容易回收的則徵收最少。

這樣的事項原則大體上是得到廣泛認同的，但是目前尚未清晰的是，英國將要如何達成這種長遠目標——以及要如何解決中國禁令帶來的短期危機。

關注羅傑·哈拉賓的Twitter：@rharrabin