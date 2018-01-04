圖片版權 AFP Image caption 美國加強監管美中企業交易，今次到馬雲受到影響。

美國以「國家安全」為由，阻止阿里巴巴旗下數碼支付公司螞蟻金服，以12億美元收購美國電匯公司速匯金國際（MoneyGram）。

這是特朗普上台以來，華府阻撓的最大一宗美中交易之一。

螞蟻金服和速匯金表示失望。中國外交部促請美國為中國企業赴美投資提供一個「公平」、「可預期」的環境。

阿里巴巴主席馬雲曾答應特朗普製造百萬個美國職位，這次交易告吹被視為對馬雲一大打擊。

圖片版權 EPA Image caption 速匯金表示失望。

地緣政治環境「重大改變」

螞蟻金服和速匯金在去年宣佈有關收購計劃，兩家公司周二（2日）發表聯合聲明，指未能夠得到美國海外投資委員會同意，要放棄有關交易。

兩家公司稱，已經「傾盡力」以釋除委員會的疑慮。

這個委員會負責審批各項涉及國家安全考量的交易，其所屬的財政部表示，不能夠討論個別交易。

速匯金行政總裁亞歷克斯‧霍姆斯（Alex Holmes）對結果表示失望，並指對比起去年宣佈交易，目前地緣政治環境，已有重大改變。

圖片版權 AFP Image caption 馬雲曾答應特朗普製造百萬個美國職位。

保障貿易還是個人私隱？

美國在涉華交易上採取了更強硬的態度。

美國去年試圖就中國侵犯知識產權問題展開調查，美國政客和軍方領袖呼籲要密切留意中國在美國的投資，特別是科技行業。

在9月，美國阻止中資公司凱橋，以13億美元收購專門製作電腦晶片的美國萊迪斯半導體製造商，聲明指出有關風險涉及知識產權的轉移。

其他被美國介入的交易包括：中國泛海控服擬以27億美元收購美國最大的長期護理保險公司Genworth Financial；中國私募股權投資基金東方弘泰擬以14億美元，入股美國移動營銷平台AppLovin。

美國智庫專家稱，這次矛頭指向螞蟻金服是出於財金企業處理個人資料私隱的憂慮。

「中國在保障私隱及個人資料方面的名聲一向不怎麼樣。」美國戰略與國際研究中心中國商業及政治經濟項目總監斯科特‧肯尼迪（Scott Kennedy）說。

「阿里巴巴或因為本身是一間來自中國的企業而陷入兩難的局面……它很難擺脫這個事實。」

肯尼迪認為即使政治環境不一樣，這宗交易同樣會被嚴格審查，而美國兩黨政客也愈來愈傾向反對中國投資。

「這起案例應該要獨立地進行分析，但大趨勢的確是走向更嚴格的方向……美國在中國不公平貿易方面的共識愈來愈強。」他說。

中國外交部發言人耿爽說，中國政府一貫鼓勵中國企業按照市場原則，在遵守當地法律法規的基礎上對外開展投資合作，希望美方能為中國企業赴美投資興業提供一個公平的、可預期的環境。