英貿易大臣訪華透露英國脫歐後「伙伴」策略

你的器材不支持播放多媒體材料 英官員：英國吸引中國投資 不需依靠歐盟

英國國際貿易大臣福克斯（Liam Fox）早前抵達中國訪問，在北京與中國商務部部長鐘山會面。

中方發出簡短新聞稿，指雙方就中英經貿合作交換了意見。

根據英國政府的聲明，福克斯還會跟中國平安保險主席馬明哲會面，也會訪問中國南方城市深圳。

他接受BBC專訪時指，英國對中國投資者仍十分具吸引力，而英國脫歐也無損中國人到當地投資的意欲。

圖片版權 Reuters Image caption 福克斯在英國駐華大使館接受專訪，透露尚未開始與中國就自由貿易關係談判

福克斯指，中國投資者被英國公正的法律制度、高技能勞動人口和低稅率等吸引，英國無須借助歐盟仍能保持這些優勢。

他接受BBC駐北京記者沙磊（John Sudworth）專訪時，透露中英雙方未開始就建立自由貿易區談判。

他認為，目前英國的首要任務是增加貿易量，因為許多英國的競爭者的出口比英國都要多，如德國。

他留意到，英國去年的出口增加了13%，指這顯示「英國公司還是會願意考慮發展出口貿易」。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國總統特朗普就任後，宣佈美國退出TPP，餘下的成員國正就協議重新談判

被問及英國會否加入跨太平洋伙伴關係協定（Trans Pacific Partnership，簡稱TPP）時，福克斯指美國退出後，尚未清楚協議將來會如何發展，但認為如果英國現在就排除加入TPP是「愚蠢」。

美國麻省理工學院的研究顯示，11個有簽署TPP協定的國家佔英國總出口最多8%。

這些國家目前正就協議重新談判，新的協議將命名為《全面進步跨太平洋伙伴關係協定》（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership）。

前英國財政部商務國務大臣奧尼爾勳爵（Lord Jim O'Neill）早前批評，有政府官員鼓吹不要跟中國談生意，反而支持一些「天馬行空」的想法，如加強與澳大利亞、新西蘭等英聯邦國家的貿易。

他接受德國《世界報》（Die Welt）訪問時指，新西蘭的經濟規模比希臘還要小，而中國今年的經濟增長預測為6.7%。

他直言，以國內生產總值（GDP）來計算，中國每年GDP的增長相當於澳洲的GDP總和，也是新西蘭GDP的四倍。

他形容，外相約翰遜（ Boris Johnson）和環境大臣邁克爾·戈夫（Michael Gove，另譯高文浩）等鼓吹脫歐的官員都是聰明的人，但對世界經濟「一竅不通」。