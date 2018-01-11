巴菲特要退休？繼任者可能是這兩人

圖片版權 Getty Images Image caption 《財富》估計巴菲特的身價接近880億美元

伯克希爾哈撒韋公司（Berkshire Hathaway）新任命兩個副主席，以應對一個沒有巴菲特的未來。

沃倫·巴菲特（Warren Buffett）擔任這家公司的首席執行官和主席。現年87歲的巴菲特表示自己身體很健康。

兩位新任副主席為喬治·阿貝爾（Abel）和阿吉特·哈因（Ajit Jain）。他們被認為是巴菲特的潛在繼任者。

巴菲特形容兩人，「伯克希爾流淌在他們的血液中」。

「為繼任做凖備」

這次任命意在給兩人更多管理整個公司的經驗。

阿貝爾，55歲，目前掌管公司的能源部分，新任命為負責非保險業務的副主席。

哈因，66歲，為公司保險業務的高管，新任命為負責保險業務的副主席。

兩人都將加入伯克希爾的董事會，董事會也因此擴張到14人。

巴菲特向CNBC表示，這些變化對於外界而言幾乎不會被察覺。

「這是在為以後的繼任做凖備，他們兩個是伯克希爾的關鍵人物。」巴菲特表示，這個任命五年前做出也會很合理，不應該這麼晚才宣佈。

巴菲特領導伯克希爾哈撒韋公司超過40年，將其發展成一家大型企業集團，旗下擁有鐵路貨運、大型保險公司、房地產、報紙和公共事業公司的股份。

其投資包括政府僱員保險公司（Geico）、卡夫亨氏、鮮果布衣和艾克美磚材公司（Acme Brick）等。

伯克希爾哈撒韋及其子公司在全球僱傭了36.7萬員工。

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這家公司實行分權管理，但是重大投資決定依然由巴菲特和93歲的副主席查理·芒格決定。

巴菲特稱他依然每周六去公司，但選擇繼任者的計劃一直在董事會的議事日程中。

巴菲特表示，阿貝爾和哈因所管理的部分雖然不同，但在權力和重要程度上大致相當。

在巴菲特看來，兩人不會彼此鬥爭以贏得自己的位置。

「他們之間很熟，很喜歡對方，他們都各自的專業領域。」

圖片版權 AFP/GETTY Image caption 巴菲特在中國聲名顯赫，他的頭像被印上了櫻桃味的可口可樂瓶身

「加密貨幣幾乎一定會是個壞結果」

今年比特幣等各種加密貨幣瘋狂上漲，但巴菲特卻不看好。

「對於加密貨幣，我可以說幾乎一定會是個壞結果。至於何時或以何種方式，我不清楚。」巴菲特說。

他補充，「但我知道，如果我能夠買入長期看跌期權，我能買入每一種加密貨幣的五年看跌期權，我會很高興這麼做。」

在中國"封神"

巴菲特在中國有專有的稱呼——「股神」。

每年，巴菲特都會舉辦一場慈善午餐拍賣，獲勝者可以和巴菲特共進午餐，進行長達3個小時的暢聊。

為了近距離接觸「股神」中國人成為重要的競拍者。

目前為止共有3個中國人得到了與巴菲特共進午餐的機會，分別是步步高集團創始人段永平在2006年以62.01萬美元拍得；2008年，中國著名投資人趙丹陽以211.01萬美元中標；2015年，天神娛樂公司董事長朱曄以235萬美元拍得。

水漲船高的中標價格讓這場午餐被成為最貴的午餐。2000年首次開展慈善午餐競拍，截至去年，已經籌集了2400萬美元善款。