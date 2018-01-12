圖片版權 Reuters Image caption 全球近80%的比特幣挖礦業務位於中國境內。

中國開始關停國內的比特幣礦場，"積極引導"企業退出加密貨幣挖礦產業。

據路透社報道，中國取締比特幣挖礦，會促使相關公司搬到其他國家。

這是9月中旬中國決定全面封禁中國的比特幣交易渠道後的最新嚴厲措施。

全球近80%的比特幣挖礦業務位於中國境內。

防範金融風險

根據華爾街日報、金融時報、澎湃新聞等媒體報道，1月2日，中國互聯網金融風險專項整治工作領導小組辦公室向各地下發文件，要求積極引導轄內企業有序退出比特幣挖礦業務，並定期報送工作進展。

BBC中文記者致電該機構，工作人員稱不接受媒體採訪。

上述文件稱，比特幣挖礦產業助長了"虛擬貨幣"投機炒作之風，官方有意防範金融風險，抑制"偏離實體經濟需要"的活動。

圖片版權 BTCC Image caption 比特幣交易平台「比特幣中國」2011年開業時的價格是150元人民幣，2017年9月30日終止交易時的價格已經漲到28158元。

中國金融監管部門對比特幣一直"不承認"並且持續監管打壓。

去年9月中旬，中國監管部門決定全面封禁中國的比特幣等加密貨幣的交易渠道，指責它被用來炮製各種非法集資、金融詐騙和傳銷騙局，包括合同詐騙，洗錢，躲避政府監管向海外轉移巨額資金。

去年5月，歐美和亞洲各大國家的很多大型機構電腦系統受到勒索程式電腦病毒"想哭"（WannaCry）攻擊癱瘓和丟失檔案，勒索者要求受害者支付價值約300美元的比特幣，贖回檔案。

去年12月，一位紐約女子被指控通過比特幣和其他加密貨幣洗錢，以幫助所謂的"伊斯蘭國"（IS）組織。

"礦工出海"

禁令之下，不少比特幣礦場選擇遷出中國。

第四大礦池微比特（ViaBTC）在其網站發佈公告稱，"最近，由於政策原因，國內礦場資源十分緊張，部分與ViaBTC有長 期合作關係的比特幣礦場甚至面臨關閉的危機。"

為了應對這一局面，微比特"已在海外尋找合作礦場，並加緊海外礦場的建設工作，爭取早日恢復礦機的正常運行。"

路透社稱，總部在北京的比特幣挖礦公司「比特大陸」（Bitmain）在瑞士楚格（Zug）設立了子公司。

「比特大陸」擁有世界最大的比特幣礦池"蟻池"，其發言人表示，這個子公司將在海外業務擴張中扮演核心角色。

據彭博社報道，第三大礦池萊比特（BTC.Top）也在加拿大開設分支。

圖片版權 EPA Image caption 香港商戶出售用於比特幣挖礦的計算設備

有什麼影響？

分析人士認為，雖然中國禁止了交易和挖礦，但依然是比特幣市場的最大玩家。

比如挖礦所用的計算設備，中國目前生產和分銷了全球70%至80%的礦機。

香港比特幣協會主席獅草地（Leonhard Weese）向BBC中文表示，比特幣的"挖礦"過程要求配置大量電腦主機，用電量巨大，還需要大量技術人員，這些條件在中國都很容易得到滿足。在供電一項上，中國的雲南、西藏以及四川等地都可以提供低價的水電資源。

雖然中國的比特幣挖礦企業外遷，無法受益於低電價，但依然有利可圖。據彭博新能源財經報道，因為去年比特幣猛漲了1400％，即使未來比特幣市值下降一半，礦工們仍然會賺錢。

期貨與泡沫

比特幣依然處於輿論的漩渦中。2017年瘋狂上漲，使參與者越來越多。

去年底，比特幣登陸美國芝加哥商品交易所（CME），在CME推出期貨，再向主流投資品邁進一步。這令投資者對這種加密貨幣的興趣進一步增加，令價格再攀升。

另一方面，金融業內人士多次警告比特幣泡沫。

俄羅斯中央銀行行長納比盧那表示，比特幣交易是一種"金字塔騙局"

沃倫·巴菲特表示，"加密貨幣幾乎一定會是個壞結果。如果我能夠買入長期看跌期權，我能買入每一種加密貨幣的五年看跌期權，我會很高興這麼做。"

英國央行主管金融穩定的副行長喬恩·坎裏夫爵士（Cunliffe）告訴BBC，"人們應該明白這不是一個真正的貨幣，沒有央行在其背後支撐，沒有政府在其背後支撐。"