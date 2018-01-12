圖片版權 Getty Images Image caption 業內人士認為這是一項重大的變革。

你厭倦了Facebook（臉書）頁面充斥企業、品牌或新聞媒體的貼文嗎？Facebook宣佈將改變動態消息的運作方式！

Facebook創辦人扎克伯格（Mark Zuckerberg）周五（1月12日）在自己的頁面上表示，將減少動態消息上來自企業、品牌和新聞媒體的貼文，將用戶親朋好友的貼文重要性提前。

Facebook承認，新運作方式實施後，組織用戶貼文的受歡迎程度會下降。

這項變革將在幾星期後生效。

「我們收到來自用戶群體的反饋，他們表示現在Facebook充斥太多來自廠商、品牌和媒體的貼文，排擠他們接收個人訊息的時間。而正是這些個人訊息才將人們串聯在一起。」扎克伯格在貼文中寫到。

扎克伯格表示，他和他的團隊有責任確保Facebook是讓人們的生活變得更好。

在新的運作方式下，若要推廣公眾貼文，必須確保這個貼文是能引起社群互動的，就如互動密切的團體中會討論電視節目或體育賽事那般。

Facebook透過另一則貼文說明其他例子──直播動態將會吸引更多討論。

「透過這些改變，我預期用戶花在Facebook上的時間和互動的指標會下降。但我也同樣期待用戶花在Facebook上的時間會顯得更加珍貴。」扎克伯格說。

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在先前的貼文中，扎克伯格承諾將在2018年「修理」Faceook，他想要保護用戶免於被欺凌，並確保用戶花在Facebook上的時間是有價值的。

他也承諾將保障Facebook免於國家的控制。

近期的分析指出，包含俄羅斯政府在內的一些人士曾試圖控制社交網站上的內容。

「這絶對是一個重大的變革，」哈佛大學尼曼新聞實驗室的歐文（Laura Hazard Owen）表示。

「這項變革將會對出版商造成很大的影響。我們越來越少見到新聞自動出現在我們的動態消息上。」

歐文補充，雖然Facebook尚未清楚說明未來將會優先推送哪些主題，但有可能會是能帶起討論熱度的「最具爭議性的東西」，或是一些簡單地能讓用戶在群組裏討論的特定話題。

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南加州大學安娜堡新聞與傳播學院的卡恩（Gabriel Kahn）表示，Facebook近日因為公眾審查的關係面臨嚴厲的批評。

「Facebook正處在一團火當中，他們試著滅火，試著重申他們一直強調的溫暖、親民的品牌價值，」卡恩對BBC說。

卡恩認為扎克伯格釋放出的消息明確承認Facebook對於社會的健康程度具有影響力。

但卡恩認為新的運作方式可能會進一步扭曲人們的觀點或改變討論的本質。

「應該有一個公眾討論來談Facebook即將推行的演算法當中蘊含的價值判斷，」卡恩說。

分析：BBC北美科技記者戴夫•李（Dave Lee）

從許多方面來看，Facebook正在回歸它的本質，讓動態消息上出現更多的是你的朋友在做什麼，而不是他們分享了什麼文章。

這是扎克伯格長久以來相信：任何改變都必須要以增加互動程度為目標。這是他第一次做出與信念相反的決定。他承認，這次的改變將很可能讓人減少上Facebook的時間。

但經歷過艱難的2017年，扎克伯格也許從公眾對假新聞的意識崛起，以及一個平台如果只充斥著沉悶的刷流量消息並不是好事當中，學到了不一定所有的互動都是好的互動。

Facebook必須處理、調節大量的訊息，扎克伯格可能得出一個結論就是，讓新聞對所有人免費開放的代價比效益還高。

對於新聞機構和出版商來說，這可能是個壞消息：它們的許多流量來自Facebook。少了曝光，一些以流量維生的網站可能很快就會消失。

新變革當然會讓Facebook花錢。扎克伯格去年底就警告投資者，與假新聞的搏鬥將會傷害到公司，這個問題現在更具體了：將會造成多少損失？