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美國貿易代表辦公室再次把阿里巴巴集團旗下的淘寶網列入「惡名市場」名單，指淘寶網上仍然充斥「大量的侵權物品」。

淘寶網近年採取措施打擊網上售賣假貨，當局肯定淘寶的努力，但就指淘寶「似乎只是協助國際品牌，而非中小企」，而淘實亦沒有發展一套指標，去顯示網上的假貨規模。

阿里巴巴反駁，指因為「貿易保護主義抬頭」，令阿里巴巴成為貿易代表辦公室「高度政治化環境下的犧牲品」。

淘寶網曾經在2012年獲當局除名，但2016年再被點名。

為何淘寶網再度上榜？

美國貿易代表辦公室報告引述一個美國汽車組件商會指，一些淘寶賣家用上美國品牌的名字，買家搜尋這些品牌時，只會顯示出很少的正版貨。

報告稱兩個商會報稱與阿里巴巴集團交涉後，情況較為改善，但面對網上存在的「大量假貨」，對許多美國品牌來說，這仍然是一個「挑戰」。根據一些商會的供詞，雖然淘寶有機制可以讓權利人要求相關假貨下架，但仍然存在「延誤」、「負擔」等問題。

報告列出阿里巴巴就保障知識產權所作的措施，肯定其至今所作的努力，但當局認為「一些重要問題仍然未解決」。

報告舉例，雖然阿里巴巴提供了數字，指一年間關閉23萬間淘寶店，產品下架要求下降25%，網上平台多了11%知識產權登記帳戶，但數字不能夠反映淘寶網平台上假貨的整體規模。

報告又指，阿里巴巴處理侵權問題時，目標傾向國際品牌，而非中小企，中小企使用有關假貨下架平台時持續遇到困難。在2017年，中小企向美國政府求助有關淘寶侵權問題，超越任何一個網上商業平台。

報告對阿里巴巴提出多項建議：

制定指標以顯示網上假貨侵權品的規模 向版權持有人提供侵權賣家的資料，以及提供侵權物品銷售的詳細資料，讓版權持有人採取行動 防止侵權賣家走向其他網上銷售平台 加大協助中小企的力度 改善機制去防止有人使用未獲授權產品影像進行銷售 與中國當局合作，針對大型假質製造商與分銷商

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阿里巴巴逐點反駁

阿里巴巴集團不認同報告內容。集團總裁邁克爾·埃文斯（Mike Evans）發聲明，指集團過去一年已著力讓權利人更容易使用集團的知識產權保障計劃，產品下架要求下跌25%，這些努力獲各界高度評價。

他說，97%的假貨下架申請可以在24小時內處理，過去已和中國當局合作，逾一千人被捕，查封近一千個製造及分發地點。

「很明顯，我們無論採取甚麼行動、有多大進展，美國貿易代表辦公室對這些具體成果也不太感興趣，所以我們被列入名單，並不能凖確反映阿里巴巴保障品牌與知識產權的成果，我們別無選擇，只能總結這是有嚴重缺陷、具偏見以及政治化的流程。」埃文斯在聲明中說。

他說，目前超過十萬品牌進駐阿里巴巴的商業平台，75%為世界最具商業價值消費品牌，「證明了權利人對阿里巴巴的信任」。

據阿里平台治裏部提供的聲明，這份名單「已不是關乎知識產權保護」，而是「實現美國政府貿易政策目標的工具」，而阿里巴巴則成為「高度政治化環境下的犧牲品」。

阿里巴巴旗下的英文企業新聞網站alizila亦發出十頁文件，逐點反駁美國當局的報告。

中小企投訴阿里巴巴比其他網上平台多：阿里巴巴稱集團是全球最大網上商業平台，這樣的比較不適當，並質疑為何美國當局不向亞馬遜、eBay等美國企業要求同樣數據作比較。集團稱已與美國政府合作，接觸和教導中小企有關集團的知識產權保障計劃，並有特別措施協助中小企提交假貨下架申請。 美國一個商會舉報淘寶賣家用美國品牌名字：阿里巴巴稱有關商會過去一年一直拒絶與阿里巴巴或淘寶商討，有其他同類型商會及公司和淘寶合作後，認為已有「顯著改善」，今年已不再要求淘寶被列入黑名單。 數據要顯示侵權假貨規模：阿里巴巴稱集團已是全球最具透明度的平台，亞馬遜、eBay等也不及，集團有能力實時審查懷疑侵權物品。

圖片版權 AFP Image caption 阿里巴巴主席馬雲嘗試在美國擴大業務，不過早前旗下螞蟻金服想收購美國速匯金國際的交易被當局阻止。

集團稱報告「完全忽視」阿里巴巴已完成2016年報告所作的建議，並在文件中列舉了多項相應的措施。

而針對美國當局的新建議，集團稱部分建議經已落實，例如協助中小企、打擊假貨活動等等，反指有些建議並不具體，美國當局可能不太了解集團生意方式。

其中在針對侵權的執法問題上，集團稱沒法取代政府的角色，強調集團只可以提供資料和協助調查。

「如果美國貿易代表辦公室對中國政府有意見，應直接向中國政府提出，而不應把阿里巴巴變成雙方爭議的人質。」報告說。

其他同被列入名單的中國相關企業

TV Plus（電視家）, TV Browser（電視家瀏覽器）, KUAIKAN（快看）：據網上資料顯示，電視家和電視家瀏覽器是收看電視節目手機應用程式；而快看則是一個漫畫網站。辦公室稱這些手機應用程式及附加功能，讓中國用戶可以高清收看全球電視節目、體育賽事直播及具有版權的內容。這些程式已經被下載逾6400萬次，對本來已經脆弱的網上內容平台帶來威脅。 敦煌網DHgate.com：辦公室稱，敦煌網是一家跨境電子商務平台，主要讓中小企向海外買家出售產品，平台上有逾3300萬產品，但過去8年均均有版權持有人投訴難以打擊平台上的假貨，其中的假貨包括盜版學術書籍，這個網站也並非首次上榜。 市場假貨：辦公室稱，中國當局仍然是假貨集中地，雖然近年在多個大城市有政策與措施試圖限制假貨，但政策沒有被「廣泛落實、執法上不一致」，但美國歡迎當局的努力，並建議針對以下市場擴大打擊的力度：北京秀水市場、北京天雅紅橋市場、深圳錦都服裝批發市場、廣州金祥外貿服裝城（前稱金寶）、廣州金順服裝城、廣州站西地區市場。

這些涉事企業尚未回應相關指控。