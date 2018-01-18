圖片版權 CNS Image caption 共享經濟是中國經濟增長的一大亮點，但同樣面臨去產能問題。

中國國家統計局公布了2017年的經濟數據。全年國內生產總值82.7萬億元，比上年增長6.9%，高於年初兩會提出的增長的6.5%左右的目標。

此前，中國三個地方政府承認GDP「注水」，但GDP增速還是實現2010年以來的首次回升。

外貿數字的回升成為全年經濟亮點。專家表示，雖增速回升，但增速L型走勢不會改變。

中國經濟總量在2012年突破50萬億元，2014年突破60萬億，2016年穩步增長突破70萬億元，2017年突破80萬億。

從增速來看，2010年，增速為10.6%；2011年降到9.5%；2012年猛降1.6個百分點，至7.9%；2013年和2014年穩定在「7%」時代，分別為7.8%和7.3%。2015年跌破「7%」，至6.9%；2016年持續跌至6.7%。2017年實現七年來首次回升，至6.9%。高於官方年初6.5%的預期。

1月10日，中國國務院總理李克強在柬埔寨出席會議時評價過去一年的經濟時表示，大城市城鎮調查失業率創多年來的最低；進出口扭轉了連續兩年下降的局面；財政收入、居民收入和企業效益明顯好轉；債市、股市、房市平穩運行，外匯儲備持續增加，企業杠桿率穩中有降。

三地承認數據造假

圖片版權 EPA Image caption 聯合國發佈報告稱，2017年全球經濟增長的三分之一來自中國。

2017年1月，遼寧省承認數據造假，成為中國首個承認數據造假的地方政府。今年1月，又有兩個地區主動承認造假。

據新華社報道，內蒙古官方承認，2016年規模以上工業增加值有4成是假的。需要減去2900億元。緊接著，天津市濱海新區媒體曝出，其2016年GDP實際只有6600多億元，相比此前公布的一萬億元，縮水三分之一。外界相信，進行數據造假的地方政府不止上述三個。

中央政府也在試圖「擠水分」。2017年10月，中國國家統計局宣佈從2019年開始實施地區生產總值統一核算。

外貿復蘇

業內人士分析，今年中國經濟增速超預期，動力主要來源於外貿的高位增長。

數據顯示，2017年進出口總額27.79萬億元人民幣，比上年增長14.2%，扭轉了連續兩年下降的局面。其中，出口15.33萬億，增長10.8%；進口12.46萬億，增長18.7%。三個指標均實現兩位數增長。

中國外貿數據受2008年經濟危機影響持續低迷，直至2016年淨出口對經濟增長的拉動率還處於負值，2017年轉負為正。

中國社會科學院發佈的《經濟藍皮書》認為，「一帶一路」建設的積極推進將穩定和激發中國的外部需求。外部環境看，包括美國和歐盟在內的主要經濟體的經濟復蘇促使中國外貿數據走高。

圖片版權 EPA Image caption 預計中國2018年經濟表現將較2017年放緩，但幅度不會太大

2018年經濟預期：L型走勢難改

「去杠桿」、防風險將在2018年繼續。十九大後，中國多位監管官員表示，「去杠桿」和嚴監管仍將是2018年宏觀經濟政策的主要目標，這將對經濟增長產生影響。

此外，美聯儲和歐洲央行分別顯著調升了自身在2018年經濟增速預期，預期基本與2017年持平。這意味著2017年歐美經濟復蘇會延續到今年。這一形勢對中國外貿將形成持續利好。

基於上述因素，恆豐銀行研究院宏觀經濟中心主任蔡浩在署名文章分析，「預計中國2018年經濟表現將較2017年放緩，但幅度不會太大，經濟L型走勢難改。」