臉書打假：優先推送用戶認定的可靠新聞源

圖片版權 Reuters Image caption 扎克伯格最近宣佈，他今年的挑戰是"修複"臉書。

臉書（Facebook）宣佈將在用戶頁面上優先展示被認為可靠新聞機構的內容。

該公司表示，將通過用戶調查來決定哪些新聞機構是可靠的。

創始人兼首席執行官馬克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）表示，新聞內容佔信息流的份額很快會降到總量的4％ 相比之前的5％有所下降。

此舉意在應對Facebook上傳播的假新聞和政治宣傳。

推特（Twitter）也在致力於應對假新聞的傳播。該公司在周五宣佈，已經知會了在2016年美國總統選舉期間轉發、喜歡或關注了俄羅斯機器賬戶的近68萬名美國用戶。

通過用戶調查來判斷新聞源的可靠性，是希望排除臉書員工的偏見，而把這一決定權交到用戶手上。

扎克伯格說：「我們可以自己做決定，但這不是我們所樂於接受的。」

「我們考慮過諮詢外部專家。雖然（這能）使我們免於做決定，但還是無法解決客觀性的問題，所以或許用戶們可以通過反饋來決定。」

臉書用戶會被問到是否認識某個新聞品牌，並且是否信任它。

在臉書看來，大多數人認可的「廣泛信賴」的新聞機構有只佔一小部分，當然，該理論還有待大規模測試。

圖片版權 Getty Images Image caption 獲益者很可能是有悠久歷史的傳統媒體們，比如《紐約時報》，或者BBC。

「現如今網絡上有太多聳人聽聞、虛假信息，以及兩極分化的內容。」扎克伯格最近宣佈，他今年的挑戰是「修複」臉書。

「社交媒體使人們能更快地傳播信息，如果我們不專門解決這些問題，那麼我們最終反而會放大它們。」

贏家和輸家

這一改變將首先在美國用戶間進行測試，結果也不會公開。

臉書發言人告訴BBC：「這只是影響新聞機構排名的眾多因素之一」

「我們並不打算公布新聞機構的得分，因為這只能不完整地代表人們看待新聞的方式。」

無論是臉書還是其他平台，任何算法變化都會使一些人獲益，另一些人受損。

圖片版權 Getty Images Image caption BBC2017年的一項民調也顯示，網絡用戶對於網絡上流行的假新聞表現出了更多擔憂。

獲益者很可能是有悠久歷史的傳統媒體們，比如《紐約時報》或者BBC。

然而，對於新興品牌而言，無論其內容是否值得信賴，品牌認可度如果不高，都會受到影響。

例如，Buzzfeed最初是一個病毒式傳播的網站，這幾乎肯定會阻礙其發展成為一個嚴肅新聞機構。

另外，目前還不清楚那些專業性強但受眾較小的機構將受到怎樣的影響，如科學類出版機構。但Facebook的新聞流負責人莫塞裏（Mosseri）表示，至少本地新聞將受到保護。

"我們正試圖讓用戶更容易看到當地的新聞和信息。"

"我們將繼續致力於展示與用戶所在地息息相關的新聞。"