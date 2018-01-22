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樂施會（Oxfam）的報告指，去年全球超級富豪與其他人之間的差距有所拉大，大部分的財富仍然掌握在極少數人手裏。

去年，全世界創造的財富有82%到了最富有的1%人口的口袋裏，而較為貧窮的那一半人的財富並未見增長。

樂施會表示，研究所得的數字顯示了一個運作不良的體系，不過有批評者對研究結果提出質疑。

該非營利組織指，差距拉大的原因在於逃稅、企業對政策的影響、工人權利縮水以及成本消減等等。

在過去五年，樂施會都一直發佈類似的研究報告。2017年，該組織估算，世界最富有的八個人所擁有的財富相當於世界較貧窮的那半數人口的總財富。

今年，該組織稱世界最富有的42個人就擁有了相當於較貧窮的半數人口財富總數的錢，但同時將去年的這一數字修改為61。樂施會表示，修改是由於數據得到了改進，同時表示「貧富不均擴大」的趨勢仍然存在。

「不能接受」

樂施會總幹事馬克·格爾德林（Mark Goldring）表示，相關數字持續調整，反映了這份報告是基於「當時能獲得的最佳數據」。

「不管你怎麼看，這種不平等的程度仍然是不能接受的，」他說。

樂施會的報告公布正值達沃斯世界經濟論壇（World Economic Forum）開始之際。年度會議將有眾多世界政界和商界領袖出席。

財富不均通常都是會議的重要議題，但是格爾德林表示，很多時候「一遇到阻滯，就不說狠話了」。

BBC事實核查記者安東尼·魯本（Anthony Reuben）分析：

超級富豪和赤貧人口各自擁有多財富，確實是非常難以搞清楚的事。

超級富豪傾向於不公開自己的身家，而世界上很多最貧窮的國家將貧困數據隱藏。

要了解這一點，就看看去年的這個時候，樂施會告訴我們，八個人擁有了世界半數人口的總財富。現在去年的數字又被修改成了61個人，今年則下降到42個人——這個修改應該說是非常大的。

而這一切所依的數據當中還有其他值得警惕的地方，比如在列表中財富最低的人並不一定貧窮——比如，他們可能是具備高職業資格但是負上巨額學生債務的人，或者是那些高收入但是按揭債務高築的人。

但是，不管世界半數人口的財富是相當於8個、42個還是61個有錢人，全世界財富不均的程度仍然是巨大的，這就是樂施會想要傳達的訊息。

樂施會呼籲各界要重新考慮商業模式，認為股東利益最大化比廣泛的社會影響力更重要的觀念是錯誤的。

該組織稱，他們在十個國家訪問的7萬人當中有72%都強烈支持各自的政府盡快應對貧富分化的問題。

不過，另有專家則認為，隨著中國、印度和越南進行改革，加強對個人業權的保護以及增加競爭，世界最貧困的人口收入將會有顯著增加，從而令貧富差距問題有所改善。