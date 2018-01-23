貿易戰揭幕？美國對進口光伏、洗衣機徵重稅

圖片版權 Reuters Image caption 美國貿易官員指，外國進口的光伏產品嚴重影響美國製造商的業務

美國總統特朗普一聲令下，美國將大幅增加對進口洗衣機和光伏產品收取的關稅，全球最大光伏產品製造國中國首當其衝。

美國國際貿易委員會（United States International Trade Commission）早前指，廉價的進口產品影響美國洗衣機和光伏產品製造商的生意。

美國貿易代表辦公室發聲明批評，中國利用官方資助、奬勵等方式擴充當地光伏產品的製造業，以求「搶佔全球市場」。美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）更預告，類似的措施將「陸續有來」。

中方隨即批評美國的舉動，聲言要跟其他世界貿易組織成員一起「堅決捍衛自身的正當權益」。美國國內也對增加光伏產品關稅有保留，認為這可能令美國發展可重生能源的步伐放慢，也可能減慢美國國內投資光伏產品的步伐，令數千工人失業。

讓貿易戰的子彈飛

新的措施下，美國政府將對進口的洗衣機收取最多達50%的關稅，比外界預期高。美方也會對光伏產品徵收30%的關稅，隨後減少，降至第四年的15%。但進口2.5千兆瓦未組裝的太陽能電池可免徵關稅。

中國是全球最大的光伏產品製造國。中國外交部發言人華春瑩批評美方的舉動是「濫用」貿易救濟措施，也形容美方的決定為「錯誤的」。

BBC駐上海記者白洛賓（Robin Brant）指，特朗普只不過是在兌現他的競選承諾，因此中國應該不會感到驚訝，但指中方的反應仍然露出北京當局對美方的「極度不滿」。

他形容，這是中美貿易戰的開始。

圖片版權 Reuters Image caption 有分析指，特朗普的舉動可能減慢美國國內投資光伏產品的步伐，令當地數千工人失業

特朗普的命令發出不到一天，已經有中國的企業說要改變營運策略來應對。路透社引述中國其中一家最大的光伏產品製造商天合光能（Trina Solar）的負責人說，公司將把產品也賣到其他地方，包括印尼、歐洲和印度。

工業和信息化部周二（1月23日）發出聲明警告，美方提高關稅，令中國光伏企業海外投資的計劃蒙上陰影，但中國政府將繼續「適當地」鼓勵企業到外國投資。

表態反覆

特朗普在競選總統期間，多次批評中美之間的貿易逆差，甚至以「強姦」一詞來形容中國對美國貿易的支配優勢。據美國商務部數據，中國在美國眾多貿易伙伴中，貿易逆差大幅拋離其他國家，2016年度達3470億美元。

他上任後對與華貿易關係的表態反覆。中國國家主席習近平去年4月訪問美國前夕，特朗普下令商務部長威爾伯·羅斯（Wilbur Ross） 調查出現貿易逆差的原因，包括外國公司有沒有濫用貿易規則。美國政府當時指，調查「並不針對中國」。

圖片版權 Reuters Image caption 特朗普去年11月訪問中國時稱貿易逆差上不怪中國

他去年11月訪問中國時態度稍為軟化：他依舊形容中美貿易逆差「可怕」，也「令人羞恥」，但同時補充說他並不會因此「怪責中國」，反問「誰可以怪責一個國家，去為自己人民福祉著想去佔其他國家便宜？」

但訪問結束後，美方的表態又回復強硬──先是指中國當局給硬木膠合板受政府補貼，傾銷美國市場，隨後又通知世界貿易組織，指美國反對給予中國市場經濟地位。