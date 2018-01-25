16年後美國再扣貿易扳機 中國會否反擊

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美國總統特朗普提高對進口洗衣機和光伏產品的關稅。中國受影響最大，並對此強烈抗議，稱將採取措施。外界擔心提高關稅會觸發貿易戰。

貿易戰的導火索？

美方宣佈實施關稅後，中國反應強烈。中國商務部貿易救濟調查局局長王賀軍表示，"美國已充分甚至過度保護了美國國內相關產業。此次美方採取嚴苛的徵稅措施，是對貿易救濟措施的濫用，中方對此表示強烈不滿。"中國工業和信息化部稱，中國太陽能行業的快速增長已經成為"貿易保護主義的目標"。

中方表示將採取行動，與其他世界貿易組織成員一起"堅決捍衛自身的正當權益"， 各種跡象表明，下一步中國最可能的行動是向世界貿易組織申訴。

美國提高關稅的行為在世貿組織的框架內有跡可循。世貿組織規定當一國的產業受到傷害，各國可以對進口商品徵收額外的關稅。不過，世貿組織對如何調查這種"傷害"進行了規定，其他國家則可向世貿組織提出申訴，辯稱對方的調查沒有遵循相關規定。

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普稱，"不會發生貿易戰"

但即使中國提出申訴，世貿組織受理投訴所需時間也比較長。收到申訴後，世貿組織將花費至少60天的時間進行"磋商"，試圖通過多方對話來解決爭端。此後，世貿組織才會成立專門小組來處理，而這通常需要數月做出決定，失敗一方依然可以上訴。因此整個過程很容易持續幾年之久。

儘管特朗普稱，「不會發生貿易戰」，但外界擔心，該舉措是近年來最嚴厲的貿易保護主義措施之一，美國很可能面臨來自中國的反彈。

BBC亞洲商務記者瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）認為，除了向世界貿易組織提出申訴，中國還有可能採取多項反制措施，包括限制美國牛肉進口、號召國內消費者抵制美國汽車和配件、號召中國遊客不去美國旅遊、出售美國國債等。

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美國為什麼提高關稅？

特朗普在周二的簽字儀式上表示，關稅將增加美國的就業機會，並"向世界證明，美國不會再被利用"。這被看作是特朗普"美國第一"貿易政策的一部分，旨在保護本土製造商免受外國競爭。美國上次使用這項措施要追溯到2001年。

大幅提高兩項商品的關稅是因為美國洗衣機製造商惠而浦（Whirlpool）和兩家太陽能電池製造商向美國國際貿易委員會（ITC）投訴。ITC調查後認為本國製造商受到廉價進口商品的傷害，特別提到中國向美國出口的太陽能電池組件在獲得政府補貼，"人為造成價格過低"。

特朗普自上任以來多次表示要採取行動。在一年前的就職演說中，他承諾不讓其他國家"製造我們的產品，竊取我們的公司，摧毀我們的工作"。近年來，美國一直在向保護主義靠近。根據國際律師事務所Gowling WLG的調查，自2009年以來，美國出台的貿易保護主義措施比自由貿易措施多了1085條。

分析 BBC 商業記者安德魯 （Andrew Wood）

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值得注意的是，美國此舉意在保護國內的光伏產業，但美國光伏產業協會對該措施表示反對，稱一旦實施將使相關產品價格提升，美國將失去23,000個就業崗位。旨在保護當地經濟的政策，卻可能造成傷害。其背後的邏輯是，關稅保護主義像是一種藥物，短期效果比較好，長期效應則很負面。關稅政策只有三年的時間，實施後可能會促使中國企業更努力提高生產效率和產品競爭力，但三年到期時，美國生產商或許遭受更強烈的衝擊。

其次，貿易保護主義看似保護了本地工作，同時會傷害消費者的利益，今後美國人將為洗衣機付更多錢，這些錢本可以在其他地方消費，比如當地服務業，這將導致原本有可能產生的工作機會消失。