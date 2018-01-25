圖片版權 AFP Image caption 就在劉鶴演講的前一天，美國宣佈大幅增加對進口洗衣機和光伏產品收取的關稅。

1月24日，中國經濟"智囊"劉鶴在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇上演講稱，中國反對各種保護主義，積極推動經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、共贏的方向發展。

今年達沃斯年會的主題為"在分化的世界中打造共同命運"。中國官媒稱"打造共同命運"的主題詞契合了習近平在上屆達沃斯年會上提出的構建人類命運共同體、促進經濟全球化再平衡等重要主張。

習近平還在上屆年會的演講中將中國定義為全球化的捍衛者，並把那些推行保護主義政策的人比作"把自己關進黑屋子"。

無論是習近平來，還是劉鶴來，達沃斯論壇上的各國媒體將他們的表態與特朗普的經濟政策做出對比。

特朗普強硬堅持"美國第一"的經濟政策，簽署多項反對貿易自由的法案，包括退出跨太平洋戰略經濟伙伴關係協定（TPP）和跨大西洋貿易與投資伙伴關係協定（TTIP）。《金融時報》稱特朗普是縈繞在達沃斯經濟論壇與會者心頭的幽靈。

實際上，就在劉鶴演講的前一天，美國宣佈大幅增加對進口洗衣機和光伏產品收取的關稅，中國作為全球最大光伏產品製造國，首當其衝。

一正一反，再加上中國對"一帶一路"倡議的推進，亞投行的建立，外界開始希望中國扛起推動全球貿易自由化的大旗。

"說一套做一套"？

但真實的情況與外界的印象並不一致。長期以來，中國也是因貿易保護主義被跨國企業廣泛批評的國家。

圖片版權 EPA Image caption 劉鶴稱將推出超出國際社會預期的開放措施。

在德國駐華使館官方網站的一份聲明中，德國駐華大使柯慕賢（Micheal Clauss）就唱起"反調"。他表示，"中國的政治領導層從未中斷過向我們保證：對外國投資進一步開放市場、為德國和中國企業創造公平的競爭環境、保護知識產權享有優先的地位。但許多企業一直告訴我們，他們在上述領域面對的困難有增無減。我們經常看到的情況是，提供公平待遇的政治承諾最終還是讓位給貿易保護主義。"

德方認為，在華德國企業仍面臨重重市場障礙、須成立合資公司並把技術轉移給中國合作伙伴等，這都是貿易保護主義的表現。中國應言行一致，將對抗貿易保護主義的政治信號付諸於行動。

美國商務部長威爾伯·羅斯（Wilbur Ross）稱，在大型經濟體中，中國是"貿易保護主義最嚴重"的國家，並稱中國在推動自由貿易方面"說一套做一套"。

中國美國商會則在一項針對900個在華經營企業的調查顯示，超過半數認為中國的保護主義是它們最為擔心的挑戰之一，主要針對中國的市場凖入限制性措施，認為這違背了其開放市場的承諾。

批評者稱，中國只接受對自己有利的自由貿易和開放市場，在其他方面做法則大不相同。

分析人士則認為，這是新興經濟體的明智選擇，因為一些領域發育尚不健全時對外開放有可能造成嚴重後果，比如上世紀末的日本和泰國的資本市場遭受外資狙擊，最終引發嚴重的經濟危機。

圖片版權 Reuters Image caption 中國美國商會調查顯示，超過半數受訪者認為中國的保護主義是它們最為擔心的挑戰之一。

"超出國際社會預期的開放"

有跡象顯示，這種狀況正在改變。比如，目前中國監管最嚴的金融領域已有開放跡象。

此前，銀行與金融資產管理公司的外資單一和合計持股比例限制分別為20%和25%。中國在2017年底宣佈將外資在國內證券、基金管理、期貨公司的投資比例限制放寬至51%，3年後投資比例不受限制；外資投資者持有中國壽險公司股份的比例上限將在3年內提高到51%。

最新的消息則來自劉鶴在達沃斯論壇講話後的問答中。劉鶴稱，"我們已經承諾在中國的銀行、證券、保險等領域擴大開放。今年一一加以落實。"同時，還要保護知識產權和擴大進口。

外界最為關注一點是，劉鶴稱，今年是中國改革開放40週年，中央政府正在研究推出新的、力度更大的改革開放的舉措。"我可以非常負責任的向各位報告，可能我們有一些措施超出國際社會的預期"。