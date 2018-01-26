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億萬富豪投資人喬治·索羅斯（George Soros）向臉書（Facebook）、谷歌（Google）等公司提出批評，指科技產業的「壟斷」是對民主的威脅。

在達沃斯世界經濟論壇（World Economic Forum）的年度晚宴上，索羅斯警告，社交媒體平台是「革新的障礙」。

他對這些平台塑造人們注意力的能力提出了關注。

不過，他卻預料，這些平台的日子不會很長，因為稅收政策和監管制度會最終跟上。

索羅斯還表示，特朗普政府是「世界的危機」，而他認為現任美國總統到2020年甚至更早就會下台。

「失去的自由」

這名敢言的金融大亨將最尖銳的批評留給了這些大型互聯網企業，指它們的影響「前所未有並且是變革性的」。

索羅斯向聚會上的人們說：「塑造人們注意力的能力越來越集中到少數幾家公司手裏。」

他在演講中幾次提到了谷歌和臉書，並且表示：「要樹立和捍衛約翰·斯圖爾特·密爾（John Stuart Mill）所說的『思想自由』，是需要切實努力的。」

「一旦失去了它，在數碼時代長大的人們有可能很難再找回它。」

他警告說，這可能會帶來「深遠的政治後果」，並且在特朗普（Donald Trump）當選這件事情上已經產生了重大影響。

臉書拒絶作出評論，而谷歌則沒有立即回復置評請求。

87歲的索羅斯反覆讚揚歐盟委員會反壟斷專員瑪格麗特·維斯塔格（Margrethe Vestager），說她將會是社交媒體公司的「剋星」。

圖片版權 Reuters Image caption 索羅斯在演講中數次提及谷歌和臉書

維斯塔格最廣為人知的事蹟是與美國科技巨頭企業鬥爭，向谷歌、亞馬遜（Amazon）和蘋果（Apple）等公司發起訴訟。

索羅斯稱，本身沒有互聯網巨頭企業的歐盟是處在「保護社會免受它們破壞」的最佳位置；而他堅持認為，美國的監管部門太弱。

他強調：「互聯網壟斷企業既沒有意願也沒有責任去保護社會，應對它們自己的做法所帶來的後果。」

「危機中的社會」

這名生於匈牙利的對衝基金投資人在1992年押注在英鎊貶值上賺到了10億美元，從而一舉成名。他目前領導著數個基金會，致力於「捍衛開放社會免受敵人侵害」。

索羅斯是納粹集中營的倖存者。在演講的開頭，他就表示自己覺得當下是歷史長河中一個「相當痛苦」的時刻。

「開放社會正處在危機當中，多種形式的獨裁統治和以普京的俄羅斯為例的黑手黨政權正在冒起。」

不過他預言，特朗普這個他此前曾標籤為「潛在獨裁者」的人，可能不會完成他的總統任期。

「在2018年，我預計民主黨將會取得一次壓倒性勝利，」索羅斯說。