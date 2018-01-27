中國手機市場陷入飽和？銷售八年來首度下跌

圖片版權 Getty Images Image caption 八年以來，中國手機銷量首告下跌

中國是現今全球最大的手機銷售市場，但在2017年，中國市場的手機銷售量自2009年以來首度下跌。

據研究機構Canalys，2017全年中國市場手機銷售較去年下跌4%。華為、OPPO、Vivo繼續雄霸中國手機市場；雖然中國整體手機銷量下跌，但華為手機卻有雙位數字的增長。

時代轉變

2010-2015年間，全球手機市場一直是蘋果VS三星的對決。

但在過去兩年，規模較小的中國手機品牌，透過為市場提供價錢低得多的入門級手機，銷量一直增加。

在大城市於北京或上海，消費者仍覺得蘋果iPhone或三星Galaxy是必買的手機，但在其他地區，消費者無法負擔其高昂價錢，只能選擇功能一般的低價手機。

為了針對這群消費者，向他們提供價廉物美的智能手機，同屬低調富商段永平旗下的OPPO及Vivo，沒有選擇進佔網上平台，而是在不同省份的商店街開設專門店。

建造亮麗如蘋果專門店的零售點，被證明是成功的模式。 2016年，大批中國消費者不再選擇購買只有基本功能的手機，而改為購買智能手機。

根據調查機構Counterpoint Research的數據，到2017年八月，華為售出的手機數量，已追上蘋果公司。此前在2016年底，華為已經取代三星，成為全球盈利最高的安卓手機品牌。

市場飽和

那2017年的銷量下跌為何會出現呢？ Canalys分析師Mo Jia表示，現在大部份消費者均已由基本功能手機轉用智能手機，不再需要購買新的智能手機。

「人們在說，自己現在用的手機已經夠好的了，」Mo Jia向BBC表示：「我們認為，中國已經由一個『轉換』市場變為一個『停滯』市場。」

不論價錢高低，智能手機也能滿足用家的多種需求，使命壽命也越來越長，據Canalys的數據，智能手機的使用壽命目前長達26.8個月，超過兩年。

Canalys認為，在2019年5G手機成為新潮流之前，中國的智能手機市場很難再有增長。

圖片版權 Getty Images Image caption 華為的「Mate 10」性能堪比iPhone8及8 Plus，但售價低三成

與此同時，雖然「奢華」的iPhone仍能吸引用家再換手機，Mo Jia認為，當前中國品牌手機的性能，已經與蘋果手機相去不遠。

「中國生產商出品的手機質量越來越好。舉例而言，華為的Mate 10及Mate 10 Pro，性能堪比iPhone8及8 Plus，但至少便宜三成。」

Mo Jia又指出，2017年初，三星陷入公關災難，其手機型號 Galaxy Note 7的電池問題，令三星在中國市場的聲譽大受打擊。想購買安卓手機的中國消費者，因而轉向華為、OPPO及Vivo。

向外拓展

中國市場目前看來相當飽和，在2018年，向外拓展對華為、OPPO及Vivo而言相當重要。

「OPPO及Vivo計劃進軍更多國家，如俄羅斯及日本，同時進一步鞏固在東南亞的市場。」Mo Jia分析。

「小米在印度銷量極佳，成為了當地最受歡迎的手機品牌，也在計劃開設更加店鋪，與此同時還在進入泰國市場。」

而華為則專注生產價格在低水平或中等水平的智能手機。近年華為進入美國市場的努力不太成功，與AT&T合作推出Mate 10的計劃亦因華府的安全考慮而失敗。

但華為亦在尋求東南亞與非洲市場的發展機會，同時保持在歐洲市場的增長。不遠。