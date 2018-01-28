圖片版權 NIPPON HOSO KYOKAI Image caption 因遭黑客攻擊損失了價值33.7億元人民幣的資產

日本最大的數字貨幣交易機構之一表示，黑客攻擊已經導致其損失5.34億美元（33.7億元人民幣）的虛擬資產。

Coincheck凍結了除比特幣之外的所有加密貨幣的存款和提款。比特幣之所以例外，因為要用它評估公司在一種不太知名的貨幣NEM遭遇的盜竊損失。

該公司一位代表告訴日本媒體，可能無法賠償這筆遺失的資金。

如果這起盜竊案被證實，它將是歷史上最大的數字貨幣盜竊案。

另外一家位於東京的交易機構MtGox曾被盜竊價值4億美元的虛擬貨幣，導致該公司於2014年倒閉。

本次被盜的資產被保存在「熱錢包」中，並與網絡相連。與之相對的是「冷錢包」，資金安全地存儲在離線的地方。

Coincheck表示，他們掌握了被盜資產發送地的數字地址。

這次盜竊如何發生？

黑客入侵發生在日本時間周五凌晨02:57，但直到11:25才被發現，將近八個半小時。

公司首席運營官大塚雄介（Yusuke Otsuka）表示，在這期間Coincheck發送出523萬個NEM。「根據當時的價格計算，這些NEM的價值為580億日元。」這相當於33.7億元人民幣。

圖片版權 EPA Image caption Coincheck總部位於東京澀谷區

Coincheck仍然在研究有多少客戶受到影響，同時也在努力確認黑客攻擊來自日本還是其他國家。

大塚雄介稱，「我們知道資金被發送到哪裏，並且正在跟蹤他們，如果能夠繼續追蹤，有可能找回這些資產。」

Coincheck已向警方和日本金融廳報告了這一事件。

損失有多大？

根據彭博新聞社報道，按市值計算，NEM是全球第十大加密貨幣，其在24小時內下跌了11％，至87美分。同時，比特幣價格下跌3.4％，Ripple下跌9.9％。

周五的損失要高於2014年那次黑客攻擊，當年MtGox認為丟失了85萬枚比特幣。然而，MtGox後來在一個舊數字錢包中發現了20萬比特幣。

日本共同社引述一名不願透露姓名的Coincheck代表稱，「在最壞的情況下，我們可能無法退還客戶的資產。」

MtGox的崩潰震驚了數字貨幣世界，日本引入許可證制度，以加強對Coincheck等當地貨幣交易所的監管。

「有哪些持續影響？很難說。」投資諮詢機構ADM Investors Services International駐倫敦的全球策略師馬克·奧斯特瓦爾德（Marc Ostwald）告訴彭博社，「日本是二十國集團中最支持數字貨幣交易的國家之一，日本並不想大規模壓制其發展，所以日本的監管機構如何回應這一事件將非常有趣。」

圖片版權 AFP Image caption 日本一個以虛擬貨幣為名稱的少女偶像組合。日本是少數支持虛擬貨幣的國家之一。

什麼是Coincheck？

該公司成立於2012年，總部位於東京，去年8月時有員工71人。

彭博社報道，其總部位於該市澀谷區，這是一個受創業公司所喜愛的區域，MtGox的總部也曾在此。

去年，Coincheck開始在全國電視上播放廣受歡迎的喜劇演員田川哲郎（Tetsuro Degawa）出演的廣告。

來自東京的30歲佐藤邦彥（Kunihiko Sato）向共同社表示，他已經在Coincheck存入約50萬日元（2.9萬元人民幣）。「我從來沒有想到在日本這麼成熟的法制下會發生這樣的事情。」

加密貨幣如何運轉？

傳統貨幣是由政府或傳統銀行印製的，而數字加密貨幣是通過被稱為「採礦」的複雜計算過程產生的。數字貨幣的交易過程用到區塊鏈技術，由世界各地的計算機組成的網絡監視交易。

加密貨幣已有成千上萬種，大部分都在線上，不同於你的口袋裏的紙幣或硬幣。

或許把它們看作資產而不是數字現金更恰當。例如，絶大多數比特幣持有者似乎都是投資者。但是加密貨幣的匿名性也吸引了犯罪分子。加密貨幣的價值取決於有多少人願意參與交易。