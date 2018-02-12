圖片版權 Getty Images Image caption 馬雲曾經表示後悔讓阿里巴巴上市，但去年阿里巴巴在美股價創歷史新高。

美國股市近期遭遇大挫，道指在2月6日出現2008年金融危機以來最大的單日跌幅，大跌1100點，兩日靠穩後，再跌超過1000點，在美中國概念股也錄得跌幅，中國A股亦受壓下挫，似乎中國相關股票，無論在中國還是美國上市，都避不過這場震蕩。

近年愈來愈多中國企業赴美上市，這些公司在這場震蕩中的表現備受關注。BBC中文翻查數據發現，以較長時間來觀察，在美上市的中國概念股表現與整體美股表現相比，有更明顯的升幅，但相對波動性更大。去年有25間中資公司在美國上市，當中有許多是教育、金融科技（消費信貸）類公司，比過去兩年為多。中資金融科技類新股成為美股去年表現最差的IPO之一，有評論認為這些公司只求"一夜暴富」，並沒有業績支持，難以在美股生存，或會危及其他中國企業進駐美股，加上近日的道指表現，中企赴美之路充滿挑戰。

美國股市吸引力

中國企業進軍美股的主因是美國活躍和流通的股票市場，集資金額大、上市速度快、成本低。同時美國市場制度相對比較成熟，有助打響企業在國際市場的知名度。

中國企業進駐美股，或需以「造殼」的方式上市，即在境外註冊中資控股公司，以「殼公司」名義申請上市，再由「殼公司」控制境內企業。

圖片版權 Reuters Image caption 中國多間公司2017年也進軍美股。

相對地，企業計劃在中國大陸或香港市場上市，則需要達到較高的上市標凖，取得當局認證，有時需要花幾年時間排隊，美國資本市場對擬上市的公司設較寬鬆的盈利門檻，對一些擴充中、急需融資的企業來說，美股是較好選擇。

網易、百度等互聯網產業公司選擇在美國上市時，其中一個原因就是根本達不到中國A股的上市要求。幾年前香港交易所亦高調拒絶不符「同股同權」要求的阿里巴巴，阿里巴巴轉赴美國上市。

不過美國股市在監管上較中國嚴謹，所牽涉的法律風險和監管成本亦相對較高。

圖片版權 S&P Dow Jones Indices Image caption 道瓊斯綜合指數（綠色）、標普美國中概股50指數（藍色）、標普中國A股創業股指數（紫色）過去五年的表現。（把2013年2月8 日的指數化作100為基點 )

一些分析相信，中國企業赴美上市融資是看好其穩定性，這反映在數據之中。

上圖顯示道瓊斯綜合指數（綠色）、反映美國中概股的標普美國中概股50指數（藍色）、以及反映中國A股創業股的標普中國A股創業股指數（紫色）過去五年的表現。

美國中概股比起道指整體表現較好，但波幅較大，一些波幅是受中國股市影響，例如2015-2016年間的中國股災，中概股也受壓。而選擇在中國掛牌的創業股，其大起大落就更為明顯。

一夜暴富與股價暴瀉

美國市場採用的是「適者生存」的制度，由股民（主要是基金）入不入股決定公司的前途。從業績表現看，並不是所有赴美上市的中國企業都被市場看好。

去年進駐美股的中概股有25家，比前兩年總和20間還要多。25家當中，教育服務與消費信貸公司佔多數，2017年中概股在美集資金額約40億美元，接近美國全年IPO的一成。《華爾街日報》12月時留意到，多間金融科技類中國企業在上市後數周內出現大跌，這些消費信貸公司亦因為中國政府加強監管現金貸而深受打擊，其表現與去年美股趨勢不一樣，帶出企業質量及集資風險的問題。

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例如依賴阿里巴巴的趣店出現暴瀉，上市開盤報34.35美元，起初經歷強勢升幅後大幅回落，如今只徘徊在12-13美元左右，成為美國去年表現最差股票之一。趣店的業務在國內引發爭議，公司以「普惠金融」的原則向互聯網使用者借貸，主攻大學生市場，被形容是向低收入人士借貸，而且商業模式依賴螞蟻金服的支付寶平台。

針對這些在美國上市後表現不佳的金融科技公司，中國青島大學經濟學院、原社科院金融研究所金融發展室主任易憲容去年曾撰文點出，這些上市公司「處於發展階段，其業務嬴得模式也不成熟，根本不適宜上市」，而這些「穿上金融科技外衣」的公司，只是「名稱取得很好聽」，但其實「參差不齊」，「沒有走上創新的模式」，甚至借助制度缺陷去借助美股以求「一夜暴富」。

易憲容形容美股就如美國大學般，進入容易畢業難：「沒有業績支撐，不給投資者帶來相應的回報，想通過瞞天過海的方式把其公司股票價格炒作上去根本就不可能。」

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雖然去年一些赴美中資IPO未如理想，但安永會計師事務所分析指，如果在業績上有表現，相信投資者會有肯定的動作。

從整體層面看，2017年中概股30指數較2016年底大漲64%，阿里巴巴和百度等均創歷史新高，安永審計服務合伙人湯哲輝形容，這反映中國企業赴美上市迎來「較好的窗口期」，預料這份赴美熱潮會在2018年延續。

不過，道指急挫，連累了中概股下跌，暫時未知這一變化會否影響未來赴美上市的中企。