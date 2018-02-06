美股暴跌引發擔憂 背後原因尚不明朗

圖片版權 Getty Images Image caption 2月5日暴跌超過萬億美元的市值蒸發

紐約股市道瓊斯指數周一（2月5日）大跌逾1100點，是2008年金融危機以來最大的單日跌幅。

2018年開年來的強勁漲勢，被這一天的跌幅抹去。

不正常的大幅下跌讓外界恐慌，今年距離2008年的美國次貸危機正好十年，有一些股民擔憂，這次大跌市會印證金融危機每十年一週期就會出現的說法。

那麼這次美股暴跌背後究竟跟十年前有何不同？對於中國資本市場又有哪些影響？

「十年一週期」說法未能證實

金融領域有「十年一週期」的說法——1987年、1997年、2007年，每隔十年，全球就發生一次影響巨大的金融危機。

1987年10月19日，道瓊斯指數暴跌508點，跌幅超20%。1997年7月開始的亞洲金融危機，使東南亞大部分國家和地區貨幣貶值，股市大幅下跌。離我們最近的美國次貸危機，則從2007年開始顯現，在2008年造成美股崩盤。

但也有明顯不同，十年前的金融危機有明顯誘發事件——次貸市場的巨虧，以及隨後雷曼公司的倒閉。

而本次暴跌當天並無重要消息公布，分析人士認為，美股大跌主要是市場出現恐慌性拋售。背後原因則說法不一，包括經歷多年牛市後的正常回調，以及對於美國通脹上升促使美聯儲更快加息的擔憂。

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 雖然股市暴跌，但其他數據現實美國經濟復蘇明顯

美國經濟「基本面強勁」

從其他數據來看，美國經濟復蘇跡象明顯。

美國失業率降至4.1％，為17年來最低水平，居民收入有所增加。同時，強大的減稅力度將提升企業競爭力，刺激消費。美國藍籌經濟指數，經濟學家預測美國2018年消費支出將增長2.5％，企業投資將增長4.7％，整體經濟將增長2.6％。

經濟復蘇過程中，突遭股市暴跌。白宮發言人Sarah Sanders稱，「總統關注的是長期經濟基本面，我們的基本面依然非常強勁，美國的經濟增長轉強，失業率處於歷史低點，勞工薪資增加。」

在美股暴跌當天上任的美聯儲新任主席鮑威爾稱，「我國的金融體系現在遠比大約10年前爆發的金融危機之前更強有力，也更有彈性。我們希望繼續保持這種格局。」

「今天，失業率低、經濟正在增長，而且通脹也很低。通過我們的貨幣政策決策，我們將支持持續的經濟增長、健康的就業市場和價格穩定。」

復蘇的不僅是美國經濟，2018年1月，IMF幾乎同時大幅調升了主要經濟體的增長預期。

若金融危機再次出現，中國政府會再出手嗎？

美國作為世界最大經濟體，2008年9月發生金融危機後，很快中國的對外貿易就感受到「寒意」。

金融危機使財富縮水、消費減少、投資下降，導致進口減少，對外貿依存度高的中國影響極大，在廣東和浙江等經濟外向型地區，由於外需的萎縮，迎來企業倒閉或減產潮。2009年一季度，出口轉為兩位數負增長。

2008年11月，中國政府就決定實施積極的財政政策，投入4萬億元刺激經濟，抵消全球金融危機對中國經濟的負面效應。

2009年，中國提出了家電下鄉和汽車下鄉，以刺激國內消費。

然而，四萬億的刺激計劃落地後幾年，顯現出較強的副作用，包括地方債務、產能過剩、房地產泡沫。當前中國政府推進的「供給側結構性改革」很大程度上是在解決這些問題。

中國官方媒體《人民日報》2012年也發文稱，堅決不能再搞「四萬億」刺激。可以想像，全球經濟再有較大波動，中國更多依賴提振國內消費，增強自身韌性。