圖片版權 Getty Images Image caption 機器算法將確認市場機會，然後比任何人為操作都快地出手交易

美股周一齣現「閃崩」，蒸發了上萬億美元的市值。專家稱機器人交易加速了市場跳水。

當前很多金融公司使用機器算法來執行複雜的交易指令。機器算法交易將確認市場機會，然後比任何人為操作更快地出手交易。

利用機器算法交易已經非常普遍。有人估計標凖普爾500指數超過一半的交易都由機器交易員達成。

這種交易方式幾乎肯定加速了周一美股市場的拋售潮，導致道瓊斯指數在十分鐘內猛跌了800點。

「爆炸性的急速下跌……是機器造成的。」富達投資總監史蒂文森（Tom Stevenson）表示。

多數分析師認為，周五公布的美國就業市場報告顯示出強勁的工資增長，這促使市場下跌。但基於這個消息的出售決定可能是由機器人交易員做出的。

觸發點

美國就業市場報告公布後，美國國債價格下跌，促使債券收益率隨之上漲。而機器人交易員等待著收益率上漲到3％，該數字會促使投資者將股票拋售，買入債券。

史蒂文森表示，「每個人都在尋找這次暴跌的原因，其中一個原因就是就是國債收益率攀升到3%這個魔力數字。」

「似乎在國債收益率2.9％有一個觸發點，機器算法會在這點自動出售股票，達到觸發點，市場幾乎是自由落體般下跌。」

恐懼指數

Amplify Trading相關負責人皮埃爾·柯倫（Piers Curran）解釋，算法交易會設置在特定情況下做出特定反應。

他表示，"有人可能設置止損的標凖，達到這一標凖就會出售資產以防止更多損失。"

"因此，如果道瓊斯指數下跌5％，可能會觸發機器算法出售股票，然而如果大量機器算法同時觸及止損線，那將產生更大跌幅，進而觸發更多止損交易。"

圖片版權 Getty Images Image caption 如果大量機器算法同時觸及止損線，那將產生更大跌幅，進而觸發更多止損交易

當一個市場的交易發生後也可能觸發機器算法在其他市場進行交易。

比如VIX指數，該指數因為衡量股市波動而被稱為恐懼指數，上周這一指數開始大幅上漲。

柯倫表示，「VIX上周漲得非常快，周一時又漲了一倍，而且由於VIX和道瓊斯指數之間往往是負相關，所以機器交易員賣出美國股票。」

賣空

不只是下跌，機器算法也可在股市上漲時重覆這一過程。

周一，許多出售股票的機器算法都是在「賣空」。「賣空」指的是賣出股票以之後以更低的價格買入，並獲利。因此由算法交易導致的急速下跌也可以同樣創造出急速上升。

柯倫說，"未來我們將看到今年2月工資增長強勁，而且今年至少要經歷四次加息才能確凖通貨膨脹率會變得很高。所以說，市場對於這些單一數字的反應因為算法交易而被誇大了。"

史蒂文森同意，"算法交易確實使市場更加動蕩。"

長期來說，史蒂文生並不悲觀，"一般而言，兩個因素可能導致熊市，利率上漲速度超過預期，或經濟衰退。目前利率可能上升快了點，但不過分，至於經濟衰退，包括美國目前強勁的經濟在內的所有證據表明不會有衰退。"