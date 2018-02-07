新加坡航展：五張圖揭示亞太航空業現狀

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來自亞洲的航空公司目前訂購的新飛機數量比任何其它航空公司都多。亞洲的機場亦是世界上乘客增長最快的機場之一。亞洲地區也是這個星球上最受歡迎的航線所在。

亞洲最大的航空展正在新加坡舉行，下面我們用五張圖表來說明亞洲地區航空業的發展現狀。

亞洲是世界上主要的航空旅行目的地。在2016年全球所有航空公司運載的乘客中，35％的乘客選擇乘坐亞洲的航空公司。這個市場份額還將繼續增長。

每年有數以百萬計的中國遊客首次選擇搭乘飛機旅行。

國際航空運輸協會預計，中國將在未來20年輕鬆超越美國，成為全球最大的航空市場。 2016年，航空乘客人數約為5.37億人次，而到2036年，這一數字預計將達到14.6億人次。

從圖表中可以看出，印度的航空乘客數量儘管基數較低，但預計會增長三倍。

國際機場協會總幹事安吉拉•吉騰斯表示，收入增長，中產階級和中等收入階層人口增長的變化，使人們的旅行願望快速上升。

航空旅客越多通常意味著機場更繁忙，興建的機場也更多。根據國際機場協會的統計顯示，全球有十個增長最快的機場，其中八個在亞洲。

在這八個增長最快的機場中，有六個位於中國，比如天津、鄭州、哈爾濱和重慶。2006年天津的航空旅客人數僅為270萬人；但在2016年，這個數字超過了1680萬人。

不過，要知道，繁忙並不總是更好。中國機場的航班凖點率在全球屬於墊底的水平。

印度尼西亞也有一些迅速擴大的機場，包括巴厘島的登巴薩和泗水。登巴薩機場的擴建顯示巴厘島已成為遊客的主要目的地，泗水機場的增長主要來自印尼蓬勃發展的國內航空市場。

以乘客流量來衡量，北京機場、東京羽田機場和上海機場都可列入世界十大最繁忙機場之列。而美國亞特蘭大機場則名列世界最繁忙機場的榜首。

如果想了解哪個航空運營商擴張速度最快，似乎沒有完美的測量方法。不過，有一個體面的指標是看航空公司新飛機的訂單數量。這樣可以快速掌握哪家航空公司增長較快。

我們對來自空客、波音、龐巴迪和巴西航空工業公司的數據進行了研究。對訂購飛機與交付飛機數量差異的分析顯示，亞洲航空公司的新飛機訂單最多。

馬來西亞的亞航目前是空客公司最大的客戶，有472架飛機等待交付。與此同時，印度尼西亞的低成本航空公司獅航（Lion Air）分別向空客和波音訂購了新飛機，目前正在等待381架飛機的交付。

在印度，隨著人們更加富裕，更善於節省時間，越來越多的乘客放棄鐵路而轉乘飛機，印度航空公司正試圖抓住國內航空乘客增長的機會。

靛藍航空（Indigo）訂購了近400架空客飛機（主要是A320neo），而香料航空（Spicejet）正在等待167架飛機的交付，有些來自龐巴迪，但主要來自波音。捷行航空（GoAir）和捷特航空(Jet Airways)也有相當數量的飛機仍未交付。

如果你想知道為什麼中國航空公司不在這張圖表上，部分原因是中國航空公司的早期擴張階段已經結束，大型航空公司已經擁有龐大的客機機隊。

當然還有很多需求，空中客車和波音公司都迫不及待地期望滿足這個需求。但未完成訂單量遠低於上述航空公司。

不過，從下面這張圖可以看出，美國航空公司的乘客數量仍然高於其它航空公司。只有中國南方航空公司代表亞洲進入前五名。另一個有趣的事實是，擁有最多客機的航空公司是擁有大約1,500架飛機的美國航空公司。

如果讓人們猜猜世界上最繁忙的航線是哪條，那麼他們很可能會猜不中。如果被告知是在亞洲，人們會想：究竟是香港，曼谷，孟買，還是德里？

看看上面這張圖表，這張圖很有說服力，世界上最繁忙的航線是韓國首爾與南部濟州島之間的一條國內航線。首爾與濟州相距一小時五分鐘航程，每天有近120架次航班。

不過，看看2017年乘客人數是否有所下降很有意思。濟州島擁有海灘、火山口和登山棧道，是一個大型旅遊目的地。在濟州島的外國遊客中，中國遊客不少。

據韓國旅遊業數據顯示，首爾自2016年下半年允許美國在韓部署薩德反導防禦系統之後，北京方面禁止旅遊公司銷售赴韓旅遊產品，去年赴韓的中國遊客數量減半。

不過，即便有關數字下降，濟州至首爾金浦的這條航線仍可能是世界上最繁忙的航線——它非常受歡迎，沒有之一。

BBC記者西蒙·阿特金森（Simon Atkinson）和丹尼爾·帕倫博（Daniele Palumbo）報道。弗吉尼亞·哈里森（Virginia Harrison）對此文亦有貢獻。圖表設計：普賴納·沙阿（ Prina Shah）。