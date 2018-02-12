澳洲皇家委員會為何對銀行業展開調查

圖片版權 Getty Images Image caption 澳大利亞銀行和金融機構過去十年曾曝光多宗醜聞。

澳大利亞皇家調查委員會已對銀行和金融服務業中存在的不法行為展開調查。此次調查具有里程碑意義。

皇家調查委員會是澳大利亞針對公共問題展開獨立調查的最重要機構。現在，這個澳洲最高公共調查機構正在審查該國銀行和金融機構的不當行為。

金融行業是澳大利亞經濟的重要支柱，澳洲銀行也是世界上最賺錢的銀行之一。但過去十年來，澳洲銀行業備受醜聞困擾。星期一（2月12日），皇家調查委員會舉行了第一次公開聆訊。

公開聽證會將關注什麼?

皇家調查委員會專員海恩（Kenneth Hayne）表示，此次調查將審查行業中的誤導和欺騙行為，以及"低於社會標凖和期待"的行為。

他表示，澳大利亞儘管擁有世界上其中一個"最強大、最穩定"的金融服務部門，但也有許多不良行為的典型案例，引發了有關文化和治理實踐的問題。

除了銀行業務之外，這項調查還將審查養老金或養老金繳款，保險和財富管理行業，並將重點關注金融機構對消費者做出的不當借貸行為，這些金融機構被指將利潤放在客戶之前。

第一輪公開聽證會將於下月開始。重點將放在抵押貸款、信用卡和汽車貸款等不適當的貸款業務上。

圖片版權 Getty Images Image caption 自2008年金融危機以來，澳洲銀行業被揭出一系列不當行為醜聞。

澳洲有哪四大支柱銀行？

澳大利亞有四大支柱銀行，包括澳大利亞聯邦銀行（CBA）、澳新銀行（ANZ）、澳大利亞國民銀行（NAB）和西太銀行（Westpac）。這四大銀行佔澳洲全國銀行業市場的八成市場份額。

據澳聯邦政府資助完成的一份重要報告稱，澳洲銀行業發展"強勁"，這點毋庸置疑，但報告同時對金融服務的競爭水平和透明度提出了批評。

澳洲銀行業有哪些醜聞？

澳洲四大銀行都面臨不當行為指控。它們包括：

提供高風險財務建議：由於財務規劃師提供的財務諮詢建議不恰當，聯邦銀行客戶損失數百萬美元。

不靠譜的按揭貸款：根據不正確或不完整的申請文件發放購房按揭貸款後，大約20名澳洲國民銀行的銀行工作人員被解僱。

操縱利率訴訟案：所有四大銀行都被控操縱重要的利率基凖。

被指違反反洗錢法律：聯邦銀行承認，在披露53,000個可疑自動櫃員提款機交易方面做得太遲。

據分析師估計，自2008年金融危機以來，澳大利亞銀行已經支付了超過10億澳元（5.5億英鎊; 7.8億美元）的罰金和賠償金。儘管如此，這些銀行巨頭仍然產生大筆利潤，有時達到創紀錄的水平。

展開調查為何必要？

銀行究竟是否應將利潤和股東利益置於客戶之前的公眾辯論仍在繼續進行，勢頭有增無減。

圖片版權 Getty Images Image caption 澳大利亞總理特恩布爾稱這項調查"令人遺憾「，」但有必要"。

澳大利亞總理特恩布爾一直反對皇家委員會調查銀行業，但他在去年底同意展開有關調查，並稱調查有助於恢復對銀行業的信心。

特恩布爾表示，皇家委員會調查將延伸到整個金融行業，包括養老金或養老金繳款、保險和財富管理部門。

澳大利亞四大銀行表示歡迎這項調查，並稱展開調查有助於結束"關於調查委員會的爭論而造成的政治不穩定"。

皇家調查委員會要查什麼？

皇家調查委員會將調查銀行、養老金以及金融服務行業的不當行為，包括審查該行業已往存在的不當行動，以及有關其它不法行為的指控或過錯。

與此同時，皇家調查委員會還將審視行業監管方面可能存在的漏洞。

任何公眾人士都可以向該委員會提交意見書，而銀行客戶預計將向該委員會提供相當多的意見。

圖片版權 Getty Images Image caption 特恩布爾總理曾對澳洲銀行的貪婪文化提出批評，皇家委員會目前介入調查這個醜聞纏身的行業。

皇家調查委員會專員將有權審查文件、傳喚證人和採納證據。 該調查預計耗時12個月。

銀行方面表示，它們對這一過程充滿信心，但一些業內觀察人士預測，隨著調查的深入，還會有一些具有破壞性的醜聞曝光。

調查之後會發生什麼？

調查委員會可以提出改革行業的建議，如果發現不當行為，甚至可以起訴某些方面。

但是，該委員會不可就個別案件進行賠償，甚至不能直接指示相關機構採取行動。但它可以提出補救措施。

調查工作會失敗嗎？

批評人士說，為期一年的調查可能無法對所有指控進行充分調查。

澳洲此前曾就兒童性侵案由皇家調查委員會展開調查，歷時五年後才發表最終報告，指多個機構在保護兒童方面"嚴重失敗"。