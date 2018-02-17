密碼貨幣大亨財富知多少《福布斯》出榜公布

圖片版權 Twitter Image caption 趙常鵬在自己的推特上表示能夠上榜倍感榮幸，感謝《福布斯》，但指出實際上英雄不是6個月練成的，而是20年，而且是團隊集體的成就。

不熟悉密碼貨幣的人或許沒聽說過這個名字，但在《福布斯》最新推出的財富榜：密碼貨幣首富排行榜上，趙長鵬排名第三。

將於2月28日出刊的《福布斯》封面故事用了他的頭像照片，旁邊的文字是"從零到億萬，6個月"。趙長鵬把這期雜誌的封面放在自己的推特頁上。

這是世界上第一份密碼貨幣富豪榜，2月6日在《福布斯》網站發佈。密碼貨幣（cryptocurrency）又譯加密貨幣、加密數碼貨幣等。最知名的是比特幣（bitcoin）。

《福布斯》雜誌總編蘭道爾·萊恩（Randall Lane）解釋，之所以為密碼貨幣領域攢這樣一份財富排行榜，是為了推動數以億萬美元計算的財富從陰影下的潛行浮出水面，成為陽光下公開運作的金融投資的一部分。

密碼貨幣首富榜介紹，趙長鵬現年41歲，是密碼幣交易平台幣安（Binance）的首席執行官，估計他的個人密碼幣淨資產在11億到20億美元之間。

他用了不到7個月時間把幣安從零變成全球第一大密碼幣交易平台，用戶達600萬。為了應對監管當局可能採取的足以令其殘損的措施，幣安的運營分部在3個國家。

趙常鵬的推特帳戶上，他所在國家是瑞典。

韓國最大的比特幣交易市場之一的Upbit創辦人孫志勇（音：Song Chi-hyung）在《福布斯》第一期密碼貨幣首豪榜上排第十名，也是僅有的兩名亞洲人之一。

《福布斯》網上發表了榜上每一位富豪的故事。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國監管當局警告民眾，投資比特幣無異於賭博，風險很大。

隱秘王國

比特幣（bitcoin）的轟轟烈烈打開了密碼貨幣的隱秘王國的窗戶，把密碼貨幣推到不識虛擬貨幣、不懂金融投資者的視野中。

這個世界虛擬、混沌，密布暗流險灘而無航標；襁褓期的密碼貨幣因其"小眾"和隱秘特性，被貼上各種標籤：烏托邦式的、自由主義的、無政府主義的、反建制的；就像早期的淘金客一樣，密碼貨幣世界的出現吸引了眾多冒險家來開拓和佔領，網絡朋克、掘礦人、硅谷金融家，還有一大批撞了大運的只買不賣的"投資人"，各色各樣。

在密碼幣的生成、使用和交易中，不少人一夜暴富。圍繞比特幣也不斷出現各種爭議。

各國政府和金融貨幣當局在密碼幣問題上立場各異。

即使是密碼幣最堅定的擁躉，私下也承認是在趟渾水，密碼幣首發，95%不是忽悠就是騙局，或者更惡劣。

透明度！

但是，《福布斯》雜誌總編蘭道爾·萊恩（Randall Lane）認為，密碼貨幣迫切需要透明度來使自己走出陰霾重重的襁褓期 （曾是毒販子最愛的貨幣）進入青春期，走上健康發育成一類合法資產的道路，而這個過程中最關鍵的要素之一是透明度。

"我們的排行榜定格了一個關鍵時刻，"他說，那一刻標誌著密碼貨幣從混沌無序的早期向青春期過渡。

他說，一個不爭的事實是，無論是以什麼形式出現，啟用區塊鏈技術的金融系統已經成為金融世界的一部分。

他在首期密碼貨幣首富排行榜的"總編寄語"裏預言： "就像1999年互聯網泡沫破裂時一樣，密碼貨幣潮裏不少億萬富翁也有一天會在泡沫破裂時傾家蕩產，但其它人會死而復生，複製eBay或谷歌之類的神奇。"

這份排行榜或許可以折射出密碼貨幣世界的混沌和波動。

Image caption 2017：比特幣瘋漲之年

《福布斯》在領英網（LinkedIn）上發帖，解釋這個榜單的依據：持有密碼貨幣金額的估算數據（部分人士提供了證據）、加密資產和與加密產品相關股權交易的稅後利潤，鎖定數據的時間是2018年1月19日。

說明承認這份榜單難免有遺漏，名單上的估計數值也可能跟實際相差甚遠；但"1982年我們首次發佈《福布斯》美國400名首富排行榜時也是同樣的情況"。

千里之行，始於足下。在一片非議和否定聲中，財富榜、首富榜逆流成長。不光《福布斯》的榜，其他類似的主要排行榜莫不如此。

至於密碼貨幣王國，以億萬美元計的財富的誕生和消亡，《福布斯》的文章說，"絶對不能允許如此當量的財富在陰影中潛行"。

《福布斯》總編萊恩透露，密碼貨幣財富在10億美元上下的有10人，還有10人正在向10億美元大關挺進。《福布斯》跟首期首富榜上每一個人當面交談過。

圖片版權 Getty Images Image caption 批評者認為比特幣正在經歷與互聯網泡沫類似的過程，然而另一些聲音則表示上漲是因為比特幣正在進入主流金融市場。

他在"總編寄語"裏介紹了跟榜上排名第二的喬·魯賓（Joe Lubin）的一段交流，借此回答了不少人的共同疑問：數據的凖確度和財富公開可能帶來的安全隱患。

前者是技術問題，《福布斯》有36年的經驗；後者，據萊恩在文章裏說，並不構成問題，因為能上這個首富榜的人，都能夠也已經為防範黑客和流氓盜賊採取了充分的安全保護措施。

魯賓創辦的Consensys公司為企業提供區塊鏈技術服務，協助推出基於Etherum平台的產品。魯賓也是Etherum的聯合創辦人。這家公司在今年的達沃斯世界經濟論壇上吸引了大量關注。

萊恩說，關鍵在於，像魯賓這樣的密碼界精英都承認，推出這樣一份排行榜很重要。