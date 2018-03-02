特朗普鋼鋁高關稅出台 貿易戰硝煙隱約可嗅

圖片版權 MANDEL NGANMANDEL NGAN/AFP/Getty Images Image caption 特朗普總統3月1日在白宮宣佈對鋼、鋁徵收高關稅的計劃。

特朗普總統很生氣。"我們沒受到公平對待，"他說。美國要還擊，要對鋼和鋁徵收高關稅來保護本國產業，鋼材新關稅25%，鋁10%。

在一眾鋼鐵和金屬產業高管們簇擁下，特朗普總統周四（3月1日 ）在白宮宣佈了鋼鋁新關稅計劃。

媒體稱他終於扣了扳機。

全球貿易戰是否就此打響現在斷言為時尚早，但計劃宣佈後，美國的全球貿易伙伴確實怒不可遏，異口同聲宣佈：立刻研究反制措施。

加拿大和歐盟表示會盡快出台針對美國鋼材進口新關稅的回應措施。

中國、墨西哥和巴西也表示在權衡斟酌報復行動。

美國商務部數據顯示，按2018年1月進口額排名，美國進口鋼材10大主要來源地依次分別是加拿大、歐盟、韓國、墨西哥、巴西、日本、台灣、中國、俄國和土耳其。

特朗普總統發推特說，美國 "被不公平貿易和壞政策宰割"。但是，通過高關稅和貿易壁壘來找補，一直以來都是教科書上的反面例子。

在全球自由貿易背景下，設懲罰性關稅非但無法達到保護本國就業、扶持本國產業、增強本國經濟的目的，反而會對內導致國內商品價格普遍上漲，推高通脹率，遏制消費，損害經濟；對外面臨貿易伙伴的報復措施。

歷史上貿易戰兩敗俱傷，一地雞毛的案例不少見。

圖片版權 Getty Images Image caption 中美貿易摩擦一直有，但雙方在很多領域相互依存。美國汽車海外最大的市場是中國。通用汽車在中國銷售的車輛比在美國多70%。

中國什麼反應？

中國敦促華盛頓在動用貿易保護主義工具時"保持克制"。

中國外交部發言人華春瑩周五表示，假如所有的國家都效仿美國，毫無疑問將嚴重打亂國際貿易秩序。

由於之前已經實施的反傾銷關稅，中國鋼材直接運抵美國海關的並不多。不過路透社援引美國鋼鐵產業高管的話說，中國的鋼材仍舊在通過第三方進入美國。

法新社引述中國鋼鐵工業協會副秘書長李新創說，特朗普新關稅對中國影響不會很大，還說"對特朗普一點辦法都沒有。我們對他都麻木了。"

美中貿易戰非自今日始。兩國貿易額2016年達到5786億美元，一旦交惡非同小可。

習近平的經濟顧問劉鶴此刻正在美國訪問 （2月27日 - 3月3日）。據白宮官員透露，他周四與特朗普政府官員舉行了"坦誠和建設性的"會談。

但目前不清楚他和美國官員是否談論了特朗普總統的鋼、鋁新關稅計劃。

這個關稅對中國的影響可能不如之前宣佈的洗衣機和光伏產品關稅。

根據特朗普政府1月宣佈的計劃，美國對進口洗衣機徵收最高50%的關稅，對光伏產品徵收30%的關稅，之後逐年遞減。

作為全球最大的光伏產品製造國，中國當即駁斥美方"濫用"貿易救濟措施，是個錯誤的決策。

中方表示將採取行動，與其他世界貿易組織成員一起"堅決捍衛自身的正當權益"， 各種跡象表明，下一步中國最可能的行動是向世界貿易組織申訴。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國指責中國故意壓低光伏產品價格，衝擊了美國市場

能怎麼反擊？

BBC商務記者瓦斯瓦尼認為，中國可以採取的報復行動不少，其中包括：

根據相關規則向WTO投訴；根據健康和安全標凖規定限制美國牛肉進口；建議中國消費者抵制美國車；建議中國公民不去美國旅遊；拋售部分美國國債。

中國是世界最大民用車市場，多年來始終位於美國汽車出口目的地名單上的前5名，抵制美國車的潛在威力無需多言。

中國還是出境旅遊大國，每年1.3億中國人到世界各地旅行觀光，且人數在不斷增加；中國遊客每年境外旅遊消費超過2600億美元，到2025年還將增一倍。如果美國成了中國遊客禁足的地方，可能對美國是個不小的損失。

但是，瓦斯瓦尼認為中國不希望讓貿易摩擦升級為貿易戰，以免兩敗俱傷。

美中貿易戰還會很快蔓延到亞洲，進而擴散到全球。

但現在特朗普總統真的扣下了扳機。

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普總統說，對進口鋼材徵收25%關稅是為了保護美國企業。

伙伴們憤怒了

作為美國的北方鄰居，傳統上的北美自由貿易伙伴，美國進口鋼材和鋁材的最大來源地，加拿大首當其衝。貿易部長尚帕涅（Francois-Philippe Champagne）斷然表示，任何關稅都"不可接受"。

外交部長弗裏蘭（Chrystia Freeland）的措辭稍微委婉一點，表示如果特朗普的新關稅付諸實施，加拿大將採取行動"予以回應"，但沒有具體說明。

歐盟委員會主席容克表示，歐盟不會坐以待斃，眼看著自己的產業蒙受不公平對待。

他說，美國的這些關稅將威脅到歐盟成千上萬工人的飯碗和生計，"歐盟將採取堅定果斷的措施捍衛自身利益。"

德國鋼鐵行業聯合會WV Stahl嚴詞駁斥，稱美國的做法違反了世界貿易組織規則，對德國鋼鐵市場將造成重大衝擊。

英國鋼鐵貿易協會政策部門負責人沃倫（Richard Warren）指出，英國鋼鐵出口的15%輸往美國。新關稅的打擊不言而喻。

巴西宣佈將採取"多變或雙邊"行動來保護自身利益。

澳大利亞貿易部表示，美國徵這種關稅會扭曲貿易，"最終導致工作丟失"。

日本汽車製造業巨頭豐田警告說，美國此舉將傷害汽車製造商、零配件供應商和消費者群體。周五豐田股價跌2%，日鋼跌4%。

圖片版權 Getty Images Image caption 兌現競選承諾。關稅的決定權在總統手裏，不必經國會批准

來龍去脈

特朗普總統宣佈新關稅計劃時，身邊圍著十多位金屬產業行政高管。

此前有消息說，本來應該更早公布這個計劃，因為總統助手之間意見不統一，因此略有推遲。

去年4月，特朗普總統根據一條1962年的法律賦予白宮在國家安全面臨威脅時對進口採取限制行動的權力，下令對展開相應的行業調查。

美國《華盛頓郵報》報道說，商務部的調查報告結論是進口商品不但損害了美國本土的鋼、鋁產業，甚至會衝擊國防工業。

圖片版權 Getty Images Image caption 德國泰森克虜伯鋼鐵廠和歐盟各國的鋼鐵工業將受到美國新關稅的衝擊。

啟徵關稅的決定權在總統手裏，不需要經過眾議院批准。

特朗普總統說："當我們國家不能生產鋁和鋼的時候……那幾乎就是國將不國了。「

他還說，"我們的國防需要特棒的鋼鐵製造商，特棒的鋁材製造商。"

他嘆息美國鋼鐵和鋁業數十年來遭到別國的"屈辱"對待，特別是中國。

有觀察人士評論，特朗普以"美國優先"為競選口號，上台後在指責外國向美國市場傾銷這一點上始終沒有改口，也一如既往地批評中國產品銷往美國對美國產業造成傷害。

觀察人士普遍認為，特朗普只是在兌現競選承諾。進入中期選舉年，他更需要向選民展示自己言而有信，兌現競選承諾不懈怠。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國產業依賴於100多個國家的鋼材進口。

美國"虛弱"？

那麼美國的產業究竟有什麼情況呢？看看數字。

美國鋼材進口4倍於出口，對來自100多個國家的進口鋼材存在依賴。

美國能源部說，鋼鐵業正在從2008年金融危機的重創中復蘇，但跟十多年前世紀之交時相比，還是相當虛弱。

2000年美國鋼產量是1.12億噸，2016年跌到8650萬噸，跌幅超過23%。

2000年鋼鐵行業就業人數是13.5萬人，2016年只有83600人，減少了近四成。

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普總統把美國冶金和鋼鐵工業界「大佬」 們召集到白宮，向他們宣佈了新關稅計劃。

市場反應

特朗普總統新關稅計劃宣佈後，比美國東部早12個小時日出的亞洲股市周五（3月2日）開跌。日經指數早盤一度跌2%。

韓國鋼鐵製造業巨頭Posco股價跌幅逾3.5%，主要股指Kospi收跌1.5%。

香港恆生指數跌1.7%，上海滬指跌0.7%。

澳大利亞S&P/ASX 200指數受大宗商品拖累下滑1%，礦業巨頭BHP Billiton股價跌1.5%。

歐洲的倫敦、巴黎和法蘭克福都不同程度低開。