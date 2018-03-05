GDP目標五年首次未降 中國經濟放緩已觸底？

圖片版權 EPA Image caption 相比去年6.9%的實際增速，今年6.5%目標較為溫和

3月5日上午，中國總理李克強在本屆人代會上作政府工作報告，提出了2018年的多項經濟增長預期目標。

李克強稱，今年發展主要預期目標：國內生產總值增長6.5%左右；居民消費價格漲幅3%左右；城鎮新增就業1100萬人以上等。

此外，今年首次將城鎮調查失業率作為預期目標（5.5%），李克強講話中稱，這一指標涵蓋農民工等城鎮常住人口，將其作為預期目標，以更全面反映就業狀況。

如何看待今年中國設定的經濟指標，BBC中文進行了梳理和採訪分析。

增長目標止跌：6.5%左右

2018年中國GDP增長目標定為6.5%左右，和2017年的預期目標完全相同。這是四年來首次出現預期目標沒有下滑。

每年全國人民代表大會上，中國總理作政府工作報告時都會宣佈當年的經濟增長預期目標。2014年預期目標為7.5%左右，2015年預期目標為7%左右，2016年預期目標為6.5%-7%，2017年預期目標6.5%左右。

從實際增長來看，2014年實際增長7.3%，2015年6.9%，都低於當年的預期目標；2016年6.7%，達到預期目標；2017年6.9%超過預期目標0.4個百分點。

經濟數據好轉，同時今年經濟預期目標不再下降，使外界認為是否中國經濟放緩結束，開始進入穩定甚至上升的通道。

對此，香港大學經濟及工商管理學院副教授陳衡表示，不能簡單認為經濟放緩已經結束。

陳衡稱，"今年是中國改革開放40年。1978年到2008年的30年間，從勞動增長率、人力資本的累積等因素看，經濟增長比較良性；2008年全球金融危機，對中國經濟打擊也不小，政府出台了四萬億的刺激計劃，造成很多後果，比如地方債、產能過剩等。過去10年，中國一直在消化和處理這些制度性問題，造成經濟放緩，整體處於下行通道。至於何時結束，取決於何時解決上述問題。目前來看，中國還處在這一過程中，存在繼續放緩的可能。這一過程的有多長？關鍵在於政府的應對政策。"

李克強在報告中也表示，相比去年6.9%的實際增速，今年6.5%目標較為溫和。去年報告中"在實際工作中爭取更好結果"的表述今年沒有出現，進一步顯示官方無意追求高增速。

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2018年中國經濟靠什麼

2017年中國經濟增長超預期，源於進出口數據的良好表現，背後是全球經濟的復蘇。當前中美貿易關係趨於緊張，不利於外貿增長的因素增多。外界擔心，2018年中國經濟能否達到6.5%的預期增長。

陳衡認為，美國在過去幾個月密集提高關稅壁壘，是因為特朗普政府面臨中期選舉的壓力而做出的政治姿態，不會演化成貿易戰。

2018年中國最大的風險在於外部。陳衡認為，美國的確存在新一輪經濟衰退的風險，在中國還未處理好現有結構性問題並完成經濟轉型之前，美國如果發生經濟衰退，對中國衝擊將非常大。

除了外貿，消費對經濟增長的拉動越來越重要。李克強在報告中稱，過去五年，消費貢獻率由54.9%提高到58.8%，成為經濟增長主動力。陳衡觀察，中國過去幾年消費貢獻率的增長速度遠遠高於美國同期增速，並且還有潛力，未來幾年如果能繼續刺激消費，對中國經濟的穩定發展至關重要。

報告中，李克強表示今年要繼續擴大消費，推進消費升級。推出多項政策，比如將新能源汽車車輛購置稅優惠政策再延長三年，全面取消二手車限遷政策等。

2018年發展主要預期目標：