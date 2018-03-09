金正恩與特朗普有望會面 消息推動亞洲股市上揚

圖片版權 ED JONES/GETTY Image caption 不要戰爭要和平

受朝鮮與美國有望化解核武危機會談的影響，亞洲股市星期五（3月9日）全線上揚。

由於美國總統特朗普接受朝鮮領導人金正恩面對面會談的邀請，使投資者大受鼓舞。亞洲市場做出積極回應。

其實稍早時，在特朗普表示放開對鋼材和鋁材豁免徵稅的可能性時，市場已經做出樂觀反應。

韓國和日本主要股市高開高走，雖然晚些時候投資者紛紛出手拋售部分盈利。

韓國Kospi指數收市時上漲1.1%。

與此同時，日本日經指數開盤急升2.5%，但收市時僅上漲0.5%。

香港恆生指數收盤漲1.1%。 中國大陸主要股市收市時也略有漲幅。

韓元對美元略有攀升，但日元對美元則略有下跌。

圖片版權 Getty Images Image caption 亞洲投資人一直關注朝鮮半島局勢

意料之中

亞洲投資人一直以來都十分關注朝美之間的可能性衝突，而兩國領導人可能在今年5月舉行會談的消息無疑讓許多人鬆了一口氣。可能也不應該讓人感到意外。

沒有人想看到朝鮮半島的衝突爆發，特別是當朝美兩國領導人都屬於脾氣最不好的那一類。

如果衝突爆發，東亞經濟則首當其衝地受到影響。

中日韓地區是全球經濟的重大組成部分，地區供應鏈高度整合。

該地區對全球的航運以及製造業起著重要作用，任何武力衝突都將給該地區的經貿活動帶來干擾。

但可能比較令人感興趣的是，朝美這兩位領導人的會談將會是什麼樣的一種局面和結果？