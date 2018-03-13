圖片版權 Qualcomm Image caption 美國芯片製造商高通被看成是華為等中國同業的強勁競爭對手。

美國總統特朗普以「國家安全」為由，禁止新加坡電子芯片製造商博通（Broadcom）收購美國同業高通（Qualcomm）。但有分析留意到，博通早前已經宣佈計劃把公司總部搬遷到美國，有質疑稱特朗普誇大了問題的嚴重性。

白宮周二（3月12日）發出的行政指令指，特朗普認為有「可靠的證據」顯示如果讓博通控制高通，博通可能做出「破壞美國國家安全」的行為。雙方在證明交易已經取消前，每周也必須向美國財政部屬下的外資委員會（Committee on Foreign Investment）證明它們有遵守這個指令。

如果博通和高通按原定的計劃合併，將成為全球第三大電子芯片製造商，規模僅次於英特爾（Intel）和三星（Samsung）。全球各地的芯片製造商都在抓緊研發5G無線通訊的芯片。曾有分析擔心 ，如果兩家公司合併，將可能製造空間讓中國在該領域領先。

你的器材不支持播放多媒體材料 華為高管：我們"太有競爭力" 讓美國害怕

總部現時仍在新加坡的博通跟高通洽商收購事宜已經約四個月。美國外資委員會三月早些時候宣佈調查這個併購計劃。當時有分析留意到雙方仍未達成協議，外資委員會便已經介入調查，情況「不尋常」。而調查展開短短約一星期後，特朗普便宣佈禁止雙方交易。

博通在美國當局宣佈決定前發出聲明，指公司預計在四月三日前完成將總部搬遷至美國的計劃，但這似乎沒能改變特朗普的決定。

路透社分析指，白宮叫停這次收購，是因為美國政府擔心在下一代通訊技術的標凖制訂上輸給競爭對手，尤其是來自中國的競爭對手。高通多年來投資大量資金研發5G芯片，對中國通訊設備製造公司華為構成強烈競爭。又引述知情人士透露，美國軍方擔心如果博通成功收購高通，將會製造空間讓華為控制芯片市場。

美國科技新聞網站CNet分析員馬希德（Larry Magid） 認為，特朗普的確有擔心的理由。「必須指出，這些芯片不單在電話會用得著，建設通訊網絡時也會用到這些設備。」

他對BBC指出，這宗交易涉及一個關乎國防的行業，他明白美國政府決定干預的原因。「但我質疑政府應否干預交易，而不讓股東自行決定是否接受。」

圖片版權 AFP Image caption 特朗普去年11月曾與博通首席執行官陳福陽（Hock Tan）見面，當時他宣佈博通將把總部搬到美國，特朗普表示歡迎。

但有分析也認為，特朗普的主要考慮是為了保護美國企業，而不是國家安全。

總部設於美國的市場研究公司IDC副總裁莫拉萊斯（Mario Morales）認為，特朗普的決定符合全球保護主義抬頭的趨勢。他對BBC說，全球各公司現在都像在比賽。「而勝出的獎品是5G科技，是每個人都想要的東西。」

「在5G科技競賽中，如高通等芯心製造商將是強勁的武器。」

美國今年早前曾禁止當地一家電訊公司與華為合作，向客戶出售華為製造的行動電話，被視為中國公司在美國市場營商難度的最新例證。據報，美國當局同樣以國家安全為由禁止交易。

但美國公司在中國也不是一帆風順。高通就曾在2015年曾被中國國家發展及改革委會員處以10億美元罰款，原因是該公司違反中國反壟斷法。