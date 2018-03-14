圖片版權 Getty Images Image caption Paytm現在是印度移動支付市場的大哥。

中國網商巨頭阿里巴巴和日本軟銀公司（Softbank）共同持有的移動支付公司Paytm，一直雄據印度市場。但隨著即時通訊軟件WhatsApp凖備進軍印度這個價值4000億美元的移動支付市場，大戰似乎一觸即發。

WhatsApp在印度約有二億名用戶，已經成為家喻戶曉的名字。WhatsApp早前正式在印度推出電子錢包試驗版，用戶必須把錢包連到他們在當地的銀行帳戶，成功登記後他們就可以透過程式給其他人轉賬。目前，當地只有部份受邀請的用戶能使用這個功能。

WhatsApp的對手是印度目前最大的的移動支付平台Paytm。這平台目前有約三億名用戶，每天交易量約五億美元。印度政府去年稱，為了打擊腐敗，廢除面額500和1000盧比的紙幣，造成現金短缺，Paytm成了最大贏家。它當時透露，新政策實行後，下載用戶增加三倍，交易量更大增七倍。

圖片版權 Getty Images Image caption Paytm創辦人夏爾馬批評，WhatsApp的服務缺少許多"重要的保安功能"，可能無法完全保障用戶私隱。

阿里巴巴也曾經雄據中國移動支付市場，直至另一家網商巨頭騰訊也推出電子錢包服務，令它的市場佔有率下跌。最令Paytm擔心的，可能是它會否重覆阿里巴巴在中國的經歷。

面對新的競爭者，Paytm創辦人夏爾馬（Vijay Shekhar Sharma）批評，WhatsApp的服務缺少許多「重要的保安功能」，可能無法完全保障用戶私隱。他又批評，WhatsApp可能會模仿母公司Facebook早前在印度推出的免費互聯網服務，限制用戶的選擇自由。

夏爾馬指的是Facebook早前一個名為Free Basics的計劃，讓用戶免費瀏覽數個Facebook指定的網站，包括Facebook和維基百科，但不包括推特、YouTube等其他社交網站。印度當局在2016年正式宣佈Facebook的計劃違反網絡中立性，禁止推行。

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Paytm高級副總裁阿伯特（Deepak Abbot）跟BBC解釋，WhatsApp可以透過利用它在市場的佔有率，封掉競爭對手的程式，令用戶接觸不到它們。

但另一家電子錢包公司Mobikwik的創辦人辛格（Bipin Preet Singh）不同意。他認為，印度的市場很大，而現時移動支付的滲透率只有約5至10%。「因此，有新的競爭者加入是一件好事。」

他又認為，如Mobikwik等本地公司在印度有許多員工，幫助用戶解決問題，這是國際公司不能做到的一件事情。

BBC記者古普塔（Devina Gupta）分析指，Paytm過人之處是它在印度移動支付市場滲透率很高：小商戶如三輪車司機、甚至路邊的茶水店也會使用。Paytm早前也開始進入銀行服務，也可能在不久將來開始售賣保險產品。

WhatsApp可以依靠它已經擁有的龐大用戶群，而它的電子錢包試驗版也似乎大受用戶歡迎。Paytm高級副總裁阿伯特表示，他的公司已經凖備好迎接這名新的競爭者，又指出，如果公司的產品質素良好，就能在印度市場「鶴立雞群」。