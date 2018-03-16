香港超級富豪，長江實業與長江和記集團主席李嘉誠星期五（3月16日）正式宣佈將於5月退休，此後將擔任長和集團資深顧問，並全力投入其慈善基金工作。

李嘉誠將在今年夏天年滿90歲，近年每逢接近「長和系」發表週年財報之際，李嘉誠的退休問題都會成為關注焦點。

如今「香港超人」要退下火線，他最後一次作為董事局主席會見媒體時都說了些什麼？

攝影／剪接：葉靖斯

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