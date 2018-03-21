外熱內冷 中英貿易的期望與差距

圖片版權 Getty Images Image caption 特里莎·梅首相與習近平主席一起茶敘。

2018年開始，中美之間貿易摩擦加劇，美國頻頻推出針對中國的關稅政策。與此同時，中英貿易則進入"黃金時代的新階段"，僅今年前三月，英國就先後有首相特里莎·梅（Theresa May）、國際貿易大臣利亞姆·福克斯（Liam Fox）、倫敦金融城市長鮑滿城（Charles Bowman）等高官訪華。

中英"火熱"互動背後是貿易的"冷"。總量上，中英貿易總額不及中國和越南；同時還面臨著貿易逆產、"脫歐"、中美關係等問題的制約。

中英雙邊交流"火熱"

"黃金時代"——這個詞被罕見地納入中國的外交辭令之中，它被用於形容中國和英國的雙邊關係。2015年中國國家主席習近平即將訪英，時任英國首相卡梅倫和中國駐英大使劉曉明互相示好，共同確定了"黃金時代"的說法。

卡梅倫希望，中英間的貿易和投資將受益於此。

此後中英之間就雙邊貿易推出各種利好政策，在特蕾莎·梅上台後，也宣佈擁抱中英關係"黃金時代"。

雙方在北京開展中英經濟財金對話，達成了超過14億英鎊的貿易投資協議；

首個中英地方合作園區——青島中英創新產業園也已啟動建設；

此外，雙方決定加快"滬倫通"計劃，這項計劃將上海證交所和倫敦股票交易市場的互聯互通。

關於中國政府看重的"一帶一路"倡議，雖然特蕾莎·梅訪華時拒絶簽署相關備忘錄，但採取了西方國家少見的實際行動。

2015年，當年英國不理會美國反對，率先申請加入由中國牽頭的亞洲基礎設施投資銀行（亞投行），成為創始會員，觸發連鎖效應，德、法等多國亦相繼提出申請。

卡梅倫辭去首相職務後，開始領導一支價值10億美元中英投資基金，助力"一帶一路"。英國國際貿易大臣利亞姆·福克斯稱，"我們正在向參與'一帶一路'倡議的英國出口商、及進口英國商品和服務的公司提供250億英鎊資金支持，以確保不會出現因資金缺口而導致出口貿易失敗。"

訪問香港的倫敦金融城市長鮑滿城也向BBC中文表示，"我此次訪問的一個重要環節將是促進倫敦作為"一帶一路"西方天然樞紐的作用"。

你的器材不支持播放多媒體材料 倫敦金融城市長鮑滿誠（Charles Bowman）稱看好「一帶一路」所帶來的商機。

圖片版權 Xinhua Image caption 中國啟動第一條義烏至倫敦直達貨運鐵路線

連續兩年下跌 總額不及中越

雙方熱絡的交流背後，是中英貿易本身遇冷。

在經歷了十年的高速增長後，中英貿易在今年陷入停滯，甚至下降。據英國稅務與海關總署（H.M. Revenue and Customs）統計，2016 年，英國與中國的雙邊貨物貿易額為 738.1 億美元，下降18.9%；其中英國對中國出口下降33.1%。

相比之下，德國在與中國的雙邊貿易中發展迅速。在中英貿易大幅萎縮的2016年，德國聯邦統計處數據顯示，德國與中國的貿易總額上升至約1800億美元。中國取代法國及美國，首次成為德國最重要的貿易伙伴。這一位置在2017年繼續保持，並且大幅上漲到近2300億美元。

中英之間的貿易額甚至低於中國和越南的貿易額（2016年達878億美元），而越南的國民生產總值還不到英國的十分之一。

除了規模外，中英貿易還面臨著嚴重的貿易不平衡——2016年，700多億的貿易額，英方貿易逆差就佔到 367.2 億美元，貿易逆差比上年還增加 3.2%。

與此同時，《金融時報》報道，卡梅倫領導的英中投資基金在尋找投資者方面遇到困難，遲遲沒有啟動。

分析人士稱，在金融領域，中國擔心英國公投決定"脫歐"引發的不確定性。比如中國在倫敦金融城進行了30億元債券交易後，就再沒有計劃發行人民幣主權債券。有官員對英國媒體稱，中國下一次在海外發行債券將選擇其他金融中心，比如香港。

"脫歐"後英國更需要中國

經濟學家分析，"脫歐"後英國將更需要中國。瀋陽工業大學經濟學院教授李媛等針對"脫歐"對中英貿易的影響進行研究，並認為，英國脫歐之後，不再享有作為歐盟成員國的零關稅等貿易優惠條件，會削弱英國與歐盟成員國之間的進出口貿易關係，需要在國際貿易上擴展跟中國的關係。

圖片版權 Getty Images Image caption 倫敦金融城最高建築「奶酪刨」

上海外國語大學英國研究中心常務副主任高健向中國媒體稱，英國國內生產總值（GDP）的10%出自金融服務領域，而英國定於2019年3月29日正式脫離歐洲聯盟預期將削弱這一老牌金融服務樞紐國在全球金融體系中的地位，促使它越發需要人民幣業務。

根據英國《金融時報》一項對英國"脫歐"後潛在貿易伙伴的分析，未來30年美國、中國、歐盟仍將是世界前三大經濟體，擔當英國重要出口市場，其中中國經濟穩定增長，其重要性不言而喻。

支持"脫歐"的英國官員認為，在未來的幾十年裏，英國有可能與中國等大國達成新的自由貿易協定，他們稱之為"全球化英國"戰略。

中國或許也需要"脫歐"後的英國。英中貿易協會前總裁傅仲森向BBC中文表示，英國的工程諮詢公司、法律、金融服務，國際化經驗和實力都很強。中國則在基建、製造業、勞動力等方面有優勢。雙方實力互補，"一帶一路"成為合作的大平台。

其次，特朗普就任美國總統後奉行"美國優先"主張、顯現單邊主義傾向，因此在全球化發展趨勢和自由貿易主張方面，中英有機會達成高度共識。