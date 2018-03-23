貿易戰中美開打：北京與華盛頓誰會更狠地報復對方

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美國總統特朗普周四（22日）公布對中國進口貨品徵收關稅，涉及大約600億美元，以懲罰中國竊取和轉移美國企業技術。美方行動或觸發新一波的貿易戰。中方回應稱，如果美方執意打貿易戰，中方將「奉陪到底」。

特朗普在簽署"中國經濟侵略"備忘錄後宣佈，基於美方"301調查"結果，將對中國進口商品徵收約600億美元的關稅。除關稅外，美國還計劃實施新的投資限制措施，在世界貿易組織對中國採取行動，美國財政部也將提出額外措施。

特朗普強調，美中貿易逆差已"失控"，他絶不能讓這個情況再度發生。中國必須盡快把對美貿易順差削減1000億美元。

白宮官員當天早些時候在吹風會上曾說，涉及徵稅的中國商品價值大約500億美元。

影響有多大？

外界普遍認為今次措施最大的影響是科技產品行業，不過美國聖路易斯華盛頓大學東亞系副教授馬釗認為，中美貿易和產業鏈有密切聯繫，影響最大的可能不是某一項具體產品，涉及範圍可能更為廣泛。

圖片版權 Reuters Image caption 特朗普強調，美中貿易逆差已"失控"，他絶不能讓這個情況再度發生。

他對BBC中文表示，美國此前進口中國商品的最大優點是便宜，所以有效抑制了通貨膨脹，但現在可能不僅是針對成品增加稅率，還針對零部件、半成品加稅。

「比如一支圓珠筆，筆頭到外殼，很難說全都是美國產品，裏面自然有一部分中國產品。增加一部分關稅後，中國原材料的價格上升了，受影響的也包括美國企業。原料成本增加了，但產品供應鏈短時間也不可能變化，連帶反應會非常大。」他說。

法國外貿銀行亞太區首席經濟師埃雷羅（Alicia Garcia Herrero）對路透社表示，經營業務主要面向中國市場的華企未必會受影響，不過資訊科技和消費者耐用品行業就會受到波及。

穆迪投資者服務公司指，如果美國大幅增加關稅和奉行廣泛保護主義政策，影響將更為深遠，對主打美國市場的家電、家具、電子產品、通訊儀器、動物油、服飾、鞋類等產品，都會有所影響。

美國紐約城市大學政治學教授夏明表示，「中國是美國最大貿易赤字來源國」，因此特朗普更容易動員美國人支持這一決定。

「在美國，中國產品比墨西哥產品便宜三分之一，比歐美日本產品便宜三分之二，無論是相機、電器還是服裝，如果關稅增加，中國產品就沒有優勢了，美國供銷商也就不會購買中國產品了。」

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「這種關稅對做生意的中國人影響比較大。對服裝、鞋、食品這幾類商品影響比較大……很多商家將沒法生存下去。」

他指出，美國近年加強了金融管制，人民幣出現升值，從中國進口商品利潤本來已越來越低。

中國如何報復？

中國駐美國大使崔天凱表示，中方強烈不滿並堅決反對美方典型的單邊貿易保護主義做法。中國不希望和美國或任何國家打貿易戰，"如果美方執意要打，我們將奉陪到底，並採取所有必要措施堅決捍衛自身合法利益"。

崔天凱表示，"我們一定會反擊，我們會報復。如果有人玩厲害的，我們就和他們玩厲害的，看誰更持久"。

中國駐美國大使館官網發表的聲明還指出，美方此舉將"搬起石頭砸自己的腳"。

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在特朗普公布將對中國進口商品徵收約600億關稅的當天，中國商務部發佈了針對美國進口鋼鐵和鋁產品232措施的中止減少產品清單並徵求公眾意見，擬對自美進口部分產品加徵關稅，以平衡因美國對進口鋼鐵和鋁產品加徵關稅給中方利益造成損失。

中國商務部發言人稱，中方根據世貿組織保障措施協定有關規定，制定了中止減讓清單。清單分兩部分：第一部分共計120個稅項，涉及鮮水果、乾果及堅果製品、葡萄酒、改性乙醇、花旗參、無縫鋼管等產品，擬加徵15%關稅。第二部分共計8個稅項，涉及豬肉及製品、回收鋁等產品，擬加徵25%關稅。清單按照2017年統計，涉及美對華約30億美元出口。

中國《環球時報》社評指，中國「一定會」限制美國大豆進口，同時，美國的蘋果現在就已遭到中國國產手機的「嚴峻挑戰」。另外，汽車業也是可以爆發貿易戰的一環。

美國學者馬釗認為，如果中國採取反制措施，可能會對美國多個州分帶來衝擊。「比如我所在的密蘇里州，生產的玉米和大豆二分之一出口到中國。如果中國對美國出口農業產品徵稅，對美國農民影響就非常大了。」

他說，中美過去20年經貿關係最大的特點就是相互依存性。這種關係不是簡單的產品買賣和成品出售，而是產業鏈的跨國融合。「舊金山聯儲有一個報告，每從中國進口1美元產品，有45美分留在了美國。因此一旦全面貿易制裁，可能不止中國會受牽扯。過去20年時間建立起來的全球產業鏈也不可能馬上被替代。」

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他說，中國的產業還有一些不可替代的優勢，比如富士康可以在中國一個地方集中15萬高技術高素質團隊來組裝蘋果產品，美國任何一個城市都難以做到這一點。

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）想在上海設立廠房的計劃，有分析料這項計劃或會受貿易戰波及。

如果貿易戰真的爆發，一些中美之間的大型交易，亦有可能告吹。例如中國原本計劃向波音購買飛機、價值數十億美元計的交易，可能受到影響，這些大交易仍然需要中國同意。

據路透社報導，有跡象顯示美國公司已開始憂慮這種情況，報導引述消息指，美國最大電子產品零售商Best Buy計劃停止向華為購買智能電話。

什麼是"301調查"？

白宮表示，特朗普採取有關措施絶大部分原因是基於"301調查"的結果。

"301調查"源於美國《1974年貿易法》第301條。該調查由美國自身發起、調查、磋商、裁定、實施、監督、執行，一度成為美國應對與別國貿易摩擦"最後的武器"。但在1994年世界貿易組織正式成立後，美國發動單邊制裁案例的數量和頻率顯著削減。根據該條款，美國可以對被認定有不公平行為的國家採取提高關稅、限制進口等報復措施。

2017年8月18日，美國貿易代表萊特希澤發佈聲明稱，根據美國《1974年貿易法》第301條，對中國發起"301調查"。該調查將判定中國在技術轉讓、知識產權和創新等方面的政策行為是否不合理或限制美國企業對其歧視並造成負擔。

美國最近一次對中國進行此項調查發生在奧巴馬任期內。2010年，美國政府宣佈接受美國鋼鐵工人聯合會的請求，對華清潔能源有關政策和措施啟動「301調查」，調查涵蓋中國風能、太陽能、高效電池和新能源汽車行業的154家企業。

中美在知識產權方面的爭端由來已久，美國歷史上曾對中國動用過五次「301條款」。在1990年美國就將中國升級列為"重點觀察國家名單"，並分別在1991年4月、1994年6月以及1996年4月三次對中國知識產權實施"301調查"，最終通過談判分別達成了三個知識產權協議。1991年10月還對中國發起了市場凖入的"301調查"，主要針對中國對美國商品進入中國市場設置不公平壁壘問題，在1992年談判達成協議。2010年10月，美國針對中國清潔能源政策措施啟動"301調查"。