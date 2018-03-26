圖片版權 Getty Images Image caption 激烈的競爭使用戶付費下降，也使公司無利潤可言

繼中國和俄羅斯之後，優步（Uber）著手退出東南亞市場，將其東南亞業務出售給在這一地區的主要競爭對手Grab。

這一舉動標誌著優步在國際市場進一步收縮。2016年優步將其中國業務出售給在華對手滴滴出行。

滴滴和Grab都將兩次交易描述為他們在區域競爭中取得勝利。

Grab是東南亞地區最流行的共享出行公司，總部位於新加坡，在八個國家擁有數百萬的用戶，包括馬來西亞、印度尼西亞和越南。

Uber之前有這樣幹過嗎？

本次交易中，優步將獲得Grab的27.5%股份。優步的高管也將加入Grab的董事會。交易價格並未對外公布。但可能會附帶Uber在該區域的所有餐飲外賣業務Uber Eats。

優步首席執行官達拉·科斯羅薩西（Dara Khosrowshahi）表示，這次交易證明優步過去五年在東南亞的高速成長。

這一交易模式，與此前優步在中古和俄羅斯的交易十分相似。

此前在競爭激烈的中國市場，優步面臨每年10億美元的虧損。最終，2016年，優步把中國業務轉讓給滴滴出行，正式退出中國市場，並獲得後者17.5%的股權。

2017年，優步在俄羅斯重覆這一模式，轉讓其俄羅斯業務給當地主要競爭對手Yandex，並獲得後者部分股權。

圖片版權 Getty Images Image caption Grab進入了東南亞超過190個城市

Uber如此賣盤，誰會得益？

共享出行領域競爭十分激烈，不斷向用戶和司機讓利，使公司利潤不斷下降。但在日本軟銀（SoftBank）入股優步後，行業內都在期待一系列的併購舉動。

軟銀和滴滴出行多次向Grab注資，最近一次是2017年，兩者共同注資20億美元。不僅如此，軟銀同時投資了優步的多個競爭對手，包括Grab、中國的滴滴出行、印度的Ola。

去年底，軟銀收購了優步15%的股份，這一輪出售中，Uber的估值大幅度縮水為480億美元，較Uber最近約680億美元的估值低30%左右。

在軟銀集團成為優步大股東之後，外界普遍認為軟銀將會對優步業務進行調整，防止它和其他軟銀投資的手機打車公司進行內部競爭。

分析人士稱，軟銀在共享出行領域構建全球「帝國」，先投資優步競爭對手，壓低優步估值，在大幅入股優步，使優步退出與軟銀投資的其他公司有競爭的地區，提高整體利潤，為上市鋪平道路。

此前，彭博社曾報道，優步與印度Ola公司進行過接觸，可能會在印度重覆這一動作。

2017年，優步虧損45億美元，其管理層應為性騷擾醜聞而被大幅調整。同年，科斯羅薩西接替創始人卡蘭尼克出任CEO。