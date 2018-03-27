記者體驗：臉書到底存下了我們的哪些數據

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一夜之間，很多人站了出來，開始反問自己：我到底在社交媒體巨頭臉書（Facebook）上分享了多少個人數據？我是否真正授予了這家公司收集和儲存這些數據的權力？

另外一個更嚴重的問題是，我是否不經意地將朋友的數據也儲存到了臉書的服務器上？

我就是這些人中的一員。我自己發現的事實讓人震驚。在過去的周末裏，我嘗試找到自己留在臉書上的數據。這很簡單，你點擊設置，然後在賬戶設置裏點擊下載我的數據就行了。

大概一個小時後，我收到一封郵件，點開裏面的一個鏈接後，我下載了一個675MB的文件夾，裏面以時間排序的方式羅列了我從2007年註冊臉書後留下的數據。

龐大的數據

第一眼看上去這個文件夾似乎沒有什麼問題——我希望看到自己發佈過的所有照片和視頻。滾動時間線，我看到了自己過去十年間的有趣縮影。

我注意到這裏還列出了過去我在聲田（Spotify）聽過的歌單。這似乎提醒我，如果你同意讓臉書和其它外部應用連接，它就能夠收集到更多關於你的信息。

圖片版權 Getty Images Image caption 記者體驗發現，短信、自拍以及通訊錄都被臉書存儲了下來。

我又點開了一個名叫通訊錄的文件夾。在這裏我發現了自己的整個通訊錄，涉及到數千個電話號碼。這些電話號碼遠遠超出了我的臉書朋友範圍，還涵蓋了很多被公眾關注的人，他們可能會因此受到騷擾。

我已經記不清十年前怎麼設置的臉書賬戶。那個時候，我在被問到是否同意上傳通訊錄時，似乎一直傻乎乎地點擊同意，因為這樣我就能夠看到有哪些人加入了這個年輕的社群。所以，這看上去是我的錯。

我看到這個通訊錄的頂部有我最近幾周才錄入的號碼。頗為諷刺的是，這裏居然有記者卡蘿爾•卡德瓦拉德（Carole Cadwalladr）的手機號，她正是那位披露"劍橋分析"報告（Cambridge Analytica）的記者。

這意味著每次我在手機上輸入一個新電話號碼，它就進入了臉書的數據庫。這家公司對我實施了有效監控。

事實上，這還並不是臉書收集數據的操作中最讓人震驚的案例。有用戶曾經報告稱，他安卓手機上所有的短信內容都被扎克伯格的公司存儲了下來。

即使臉書的用戶同意分享這些數據，他們的朋友可能不一定願意讓自己的電話號碼以及短信內容被臉書存儲起來。這些人要麼從不使用臉書，要麼已經刪除了自己的臉書賬戶。但是，他們的數據卻被這家社交媒體存儲了起來。

臉書辯解稱，上傳通訊錄是很多社交媒體軟件的常規登錄操作，還表示用戶有權清除這些數據。

臉書這樣說似乎也沒有錯。如果你對臉書存儲信息的行為感到恐懼，那麼蘋果的雲存儲呢？那裏同樣存儲了數百萬人的蘋果手機數據，包括了大量通訊錄。

臉書在所有場合堅稱自己從未把這些數據對外分享。問題的根源在於，和蘋果一樣，它的盈利模式依賴用戶數據開發。再加上過去一周披露出的臉書使用數據的方式，很多用戶可能會對此保持懷疑。