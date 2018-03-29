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世界貿易組織（WTO）總幹事羅伯托·阿澤維多（Roberto Azevedo）向BBC表示，中國與美國之間爆發完全貿易戰，將對」全球經濟產生嚴重影響「。

中美之間互相設置關稅，並放出有關貿易戰的激烈言論，阿澤維多警告，當前全球經濟增長面臨」迅速「下降的風險。

阿澤維多稱，現在是世貿組織最艱難的時期之一。

上周美國總統特朗普宣佈對價值600億美元的中國商品徵收關稅。

北京方面表示不怕貿易戰，但談判應該保持開放。

美國隨後表示，」謹慎地希望「兩個經濟巨頭可以就貿易問題達成協議 。

嚴重

阿澤維多在BBC的Hard Talk節目上稱，儘管全球貿易戰還沒有開始，但全球正看著導致貿易戰的第一輪行動。

本月早些時候，美國宣佈對鋼材和鋁材徵收關稅，這將影響包括中國在內的許多國家。北京則回應對多種商品徵收關稅。

阿澤維多表示，貿易戰對全球經濟造成的損害規模及擴張速度，將取決於貿易戰所包含的內容。

」如果僅限於鋼材和鋁材，這是一回事，如果說是成千上萬的產品，那是完全不同的情況，其影響將會有重大的不同。「

但他表示，很少有人懷疑貿易衝突是一個」大問題「。

」沒有人認為這是小事情，即使美國政府也是如此。現在雙方在進行溝通，正是因為人們意識到這件事的嚴肅程度，以及它對全球經濟的影響。「

圖片版權 Getty Images Image caption 世界貿易組織總幹事羅伯托·阿澤維多

」災難「

華盛頓還在WTO發起一項投訴，指責中國違反了世貿組織的基本專利權規定—— 特朗普曾稱WTO對美國來說是一場"災禍"和"災難"。

阿澤維多說，美國和中國之間的貿易衝突是世貿組織23年來歷史上最艱難的時刻。

」鑒於WTO體系所面臨挑戰的性質，和挑戰的來源，現在確實很困難。「他說，」如果不是最艱難的，也是最艱難的之一，這是肯定的。「

但他表示，儘管一些言論稱美國希望完全離開世貿組織，目前沒有跡象表明會發生這種情況，並且」仍在進行對話，仍在進行談判「。

」你不想參加戰爭。「他說，」我們想避免貿易戰，所以為避免貿易戰我們所能做的一切，都必須在現在這個時間點來做。「