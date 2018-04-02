中美貿易戰打不起來？雙方仍在積極談判

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中國宣佈對美國包括豬肉和葡萄酒在內的128種進口產品加徵最多25％關稅，作為對美國3月初對中國鋼鐵和鋁施加關稅的報復性反擊。

周一起實施的關稅預計將影響30億美元（約合188億人民幣）進口商品。中國此前曾表示不想進行貿易戰，但如果其經濟受到損害就不會坐視不管。

特朗普則堅持認為「貿易戰是件好事」，而且美國應該「輕鬆」贏得勝利。

哪些產品受到影響？

除現有進口關稅外，美國的廢鋁和冷凍豬肉將被加徵25％額外關稅。

其他幾種美國食品，包括堅果、新鮮水果、乾果、人參和葡萄酒將被加徵15％的關稅。針對鋼筋的關稅同樣會被加徵15%。

這些產品中並未包含美國對中國出口的主要產品，包括大豆、波音飛機等。中國是美國大豆的最大買家，來自美國本土種植的三分之一大豆銷往中國，出口額達到140億美元；此外，波音也被認為是此次貿易戰中的主要目標。2015年，中國與波音簽下價值380億美元的訂單。

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 波音公司生產的787型客機，在等待交付給中國南方航空公司。

先放出狠話，再坐下談話

中共喉舌《人民日報》稱，本次中國反擊針對的是「232措施」，即美國在3月23日起對鋼鐵和鋁加徵關稅的措施。

3月23日後，特朗普又簽署了貿易備忘錄，宣佈基於美方「301調查」結果，將對中國價值600億美元的商品加徵關稅。但按照美國方面的規定，簽署備忘錄後15日內才公布正式清單及關稅，此後30天交由公眾討論，隨後才會生效實施。

復旦大學國際關係與公共事務學院學者馬蕭蕭稱，「備忘錄相當於子彈上膛，但是真正扣動扳機的是45天後公布的正式清單。這就為雙方的談判與協商提供了餘地」。

事實上，美國財政部長姆努欽（Steven Terner Mnuchin）和中國國務院副總理劉鶴也在密集接觸，重啟雙邊貿易談判。談判開始後不久，美國貿易代表萊特希澤（Robert Emmet Lighthizer）在接受媒體採訪時表示，中美之間有希望通過談判來避免此次關稅大戰，並且美國對華加徵關稅產品清單的公示天數將從30天延長至60天，也就是說，在今年6月之前，美國都不會對中國相關產品進行增收關稅。

這些信息都表示雙方在積極談判，試圖避免貿易戰。

圖片版權 CNS Image caption 美國猶他州詹森市的艾斯克蘭迪農場正在收割燕麥。

貿易戰打不起來？

馬蕭蕭向BBC中文介紹，上世紀美國曾多次對日本發起「301調查」，幾乎都是以雙方在最終清單公布前達成妥協而告終。

「首先，現在貿易戰還未真正開打，我更願意稱其為美國單邊的貿易保護主義行為。我認為中國正在小心避免貿易戰，因為中國依然想進入美國市場和進行對外投資。」香港科技大學商學院經濟發展研究中心主任黎麟祥教授說。

黎麟祥表示，中美貿易戰即使真正爆發，也不會持久，涉及範圍也不會很廣，因為中美還有很多領域需要合作，比如朝核問題。

世貿組織總幹事阿澤維多向BBC表示，「沒有人認為這（貿易戰）是小事情，即使美國政府也是如此。所以現在雙方在進行溝通，因為人們意識到這件事的嚴肅程度，以及它對全球經濟的影響。」