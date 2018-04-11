「貿易戰」到「金融戰」？易綱：不以貨幣貶值應對爭端

圖片版權 CNS

報道指，中國正研究人民幣「循序漸進」貶值，應對中美貿易摩擦，不過，中國央行行長易綱在博鰲亞洲論壇表明，不會以貨幣貶值應對貿易爭端。

有關貶值消息最先由彭博通訊社報道，報道引述消息人士指，中國高層官員正循兩個方向分析人民幣，一方面研究能否成為與美國談判的籌碼，一方面則是平衡美國增設關稅後，對中國出口構成的壓力。但消息人士強調，官員們進行分析不代表中國會改變匯率政策，有關決定仍然要由最高領導層做決定。

專家表示，中國未必能百分百控制匯率，仍然存在貨幣貶值風險，人民幣貶值的可能性不低，伴隨的風險十分高。

易綱：不會以貨幣貶值應對貿易爭端

連串猜測下，中國央行行長易綱在博鰲論壇期間表示，中國不會以貨幣貶值應對貿易爭端。

「我認為我們的貨幣政策是關注國內的宏觀經濟形勢，它是服務於實體經濟的。中國哪怕關稅上升也不會讓自己的貨幣貶值。」他說：「匯率體系是一個市場決定的機制，是以一攬子貨幣為參照，加上管理的浮動匯率也是基於供求關係，目前為止運行良好。」

此前，央行參事盛松成接受人行旗下的《金融時報》訪問時表示，會汲取日本的教訓，中美"不能從貿易戰打到金融戰"。"我們既不應該引導匯率貶值，也不應放任匯率大幅升值。"他說："匯率的變化也會通過價格直接影響兩國的比較優勢。對此，我國在宏觀層面需要有審慎的應對。"

盛松成表示，匯率貶值短期內能獲得價格優勢，但不利於企業提高核心競爭力，倒頭來可能會"得不償失"，一是資本外流壓力增大，更加容易使貿易摩擦升級；二是淨出口對中國經濟增長貢獻已十分有限，沒有必要透過貶值促進出口來拉動經濟。

「循序漸進」貶值

大和資本的經濟師賴志文對BBC中文表示，如果美國真的對中國出口產品實施關稅，短期內是可以透過幣值下降，對沖關稅對出口構成的壓力。但他認為中國能夠以人民幣貶值來成為中美貿易戰談判籌碼，是市場「一廂情願」的想法。

賴志文說，無論官方主動或被動下讓人民幣貶值，都是一件「壞事」，因為很快便會把整個情景帶回到2015年時的環境，影響中國宏觀的穩定性。2015年8月中國突然就人民幣貶值對全球金融市場帶來衝擊。他強調，過去一年驟眼看，匯率有一定的穩定性，但事實上當局無法百分百掌控匯率，視乎環球市場的風險情況，管理匯率或會更加困難。

他表示，中國持有大量美債，如果人民幣過份貶值，會令市場憂慮中國償還這批債務的能力。「今時今日，人們害怕人民幣貶值，不是因為貶值這宗事件，而是貶值後對資金流所帶來的震撼。」他說。

圖片版權 CNS Image caption 習近平在博鰲亞洲論壇上表明了開放中國市場的姿態。

中國經濟學者溫克堅對BBC中文表示，人民幣貶值會帶來很多其他的後果，可能激發資本外流，或是對國內其他泡沫資產帶來很大壓力。他相信未到「特別嚴峻的時刻」，中國官方也不一定用人民幣貶值，現在中國應尋求世貿、或與美國兩邊化解衝突。

他認為兩國在貿易摩擦上會作一定程度的妥協，例如中國國家主席習近平在博鰲亞洲論壇上表明了市場更加開放的姿態，如果這些妥協不能化解中美貿易摩擦，雙方會有進一步的衝突。

新加坡華僑銀行大中華地區研究主管謝楝銘對BBC中文表示，人民幣輕微的貶值對中國經濟有利，能夠減輕貿易對中國出口的影響，但如果貶值速度太快會引起資金外流的關注，特別是中國過去三年，已花了一萬億美元儲備，以減低資金外流風險。

不過，他認為人民幣輕微的貶值對美國影響有限，亦會令美國有借口指控中國是貨幣操控國。

圖片版權 CNS

目前根據美國數據，中國持有逾1萬億美元美債，是美國第一大債權國，一度引來猜測，這會否成為中美貿易摩擦中，中國最大的武器。

中國社科院經濟與政治研究所所長張宇燕指，中國大量拋售美債的可能性很小，他指出「貿易問題是貿易問題，金融問題是金融問題」，兩者要分開看待。

而美國財長姆欽（Steven Mnuchin）接受美國媒體回應中國持有大量美債時表示「並不在乎」，因為美債在全球有很多買家。而分析亦認為，如果中國大幅拋售美債讓美債收益率下跌，對中國也有損害。

結構性問題

易綱在論壇上表示，中美貿易不平衡是結構性、宏觀經濟的問題，不能只看貨物貿易，亦要看服務貿易，他說美國在服務貿易方面有很大的優勢，去年中國對美國的逆差超過了380億美元，如果把貨物貿易跟服務貿易兩個放在一起看，就會平衡。

他認為，考慮美國企業在中國銷售大量產品，如果把這些利潤計算在內，貿易不平衡因素會有極大緩解，而事實上中國、日本、韓國等都對美國有貿易逆差，應從一個多邊角度去看貿易不平衡的問題。

中國經濟學者溫克堅也提出類似的說法，他認為美國不僅是對中國有貿易逆差，對其他國家也有同樣情況，這是與美元的國際地位有關。

他指出中美潛在貿易戰雖然引起廣泛關注，但事實上，貿易戰只是「煙霧」，中美核心矛盾並非來自貿易問題，而是匯率上的問題。