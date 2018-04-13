BBC事實核查：中美真的處在貿易戰邊緣？

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美國和中國不斷在關稅上互相加碼，那麼，世界兩大經濟體之間的衝突，會變成一場全面貿易戰嗎？

有人認為，或許貿易戰已經開始了——中美已經受第一輪關稅打擊措施。

美國宣佈對進口鋼鐵和鋁徵收關稅，隨後又對所涉及大部分國家豁免徵收（可能是暫時的），但中國並不在其列。作為反擊，中國宣佈對包括豬肉、葡萄酒、水果和堅果在內的美國商品徵收關稅。

貿易衝突何時演化為貿易戰？這其中並沒有確切的數量規定，但美國和中國不僅已經有所動作，而且開始打口水戰， 言語上的你來我往有可能升級為經濟上嚴重的衝突。

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儘管如此，目前真正受到關稅影響的貿易額相當有限。去年，美國從中國進口鋼材和鋁材達30億美元，還不到美國進口中國商品總量的1％。中國的報復措施瞄凖了大致相當的貿易量，它佔中國從美國進口總額的比例稍大一點（約2％）。還有不同觀點稱，鋼鐵和鋁的關稅不是真正的貿易戰措施，因為它們並非針對中國。

美國是以國家安全為由徵收鋼鐵和鋁的關稅，認為本國軍隊不應該過於依賴進口的鋁。此外最終受到該關稅政策影響的國家，不止中國。

不過需要注意的是，美國正在研究和制定更多措施，它們範圍更大，並且直接針對中國。美國總統特朗普已經提出征收針對中國商品的額外關稅，目的是迫使中國終止盜竊美國知識產權。這一行為是長期以來不少國家針對中國進行不公平貿易的不滿的一次體現，它涉及貿易規模是鋼鐵和鋁的10倍以上。

中國也推出了反擊措施，涉及規模相當的美國進口商品，包括大豆和汽車。中美第二輪互加關稅，確實有可能產生更大的影響。中國的反擊措施如果落實，將覆蓋從美國進口商品的三分之一以上。

但是，不同於鋼鐵和鋁的關稅，到目前為止，它們只是建議，還未正式實施。

Image caption 上世紀六十年代，雞肉成為貿易爭端的焦點

美國官員表示已經凖備好與中國談判。

令人驚訝的是，中美正在利用世界貿易組織（WTO）框架內的程序，以降低貿易爭端升級的風險。比如，美國已經要求與中國就知識產權進行磋商——這是世貿組織解決爭端程序的第一步，下一步可能會建立一個獨立小組來裁決中國是否破壞規則。最後，獨立小組可以授權投訴國增加關稅進行報復。

必須指出的是，中國和美國似乎都不情願給出足夠時間，走完世貿組織的爭端程序，並得出結論，因為這需要幾個月，甚至幾年。當然，最終結論不一定是投訴國所期望的。

即使美國在沒有得到WTO授權的情況下進行報復，但兩個國家都在利用這一程序，也表明雙方對WTO管理下規則體系，均比較看重。

圖片版權 Getty Images Image caption 1930年代的貿易爭端，使大蕭條的影響更加嚴重

歷史上有發生過多次類似的貿易爭端。小布什總統任職初期曾宣佈施加鋼鐵關稅，歐盟聯同其他幾個國家在世貿組織進行投訴外，還擬定報復性關稅產品清單。但是，報復性關稅並未真正實施，因為美國在世貿組織作出不利裁決後，就撤銷了鋼鐵關稅。

上世紀六十年代，曾發生一場名為「雞肉戰」的貿易爭端。德國和法國對從美國進口的廉價進口雞肉徵收關稅。作為反擊，美國對馬鈴薯澱粉、糊精、白蘭地和輕型卡車徵收關稅。半個世紀過去，這些關稅中大部分都被取消，成為歷史。但美國對進口輕型卡車徵收的25％關稅，留存下來。

真正嚴重的貿易爭端發生在上世紀三十年代，當時許多國家都提高貿易壁壘，結果是延長和加劇了全球經濟大蕭條。

毫無疑問，目前中美口水戰的言辭不斷激化，但真正已實施的貿易打擊還沒有那麼嚴重。尤其是，金融市場反應相對溫和，意味著至少投資者認為避免全面貿易戰的可能性很大。