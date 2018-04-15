中美貿易摩擦風口上提心吊膽的美國公司

Image caption 田納西州的第四代農場主哈金森說，自己一直密切關注相關新聞，希望局勢有所緩和。

美國針對鋼鋁產品增收關稅的政策已從上月開始實施。中國針對美國豬肉、水果、紅酒等100多種產品的報復性關稅措施也隨即開始執行。

除此之外，兩國針對對方價值500億美元產品的新關稅已經揭開蓋頭。特朗普正針對中國為出口產品提供補貼和所謂鼓勵竊取知識產權的行為施加壓力。白宮甚至威脅採取進一步行動。

經濟學家預計這種互增關稅的行為對整體美國經濟有限。但他們同時也指出，這種行為會對美國產生深遠影響，並導致從電視機到維生素產品價格上升。

農業、航空航天以及製造業受到的影響可能最為嚴重。

身處這場貿易摩擦中的美國公司反應如何呢？

機械製造商：成本大幅增加

Image caption 由於對進口鋼鋁加徵關稅，美國機械製造商開始感受到成本壓力。

一些美國公司對鋼鋁關稅表示歡迎。像美國鋼鐵公司（US Steel）這樣的企業已經宣佈了增加產能的計劃，並開始僱傭成百上千的工人。

但對他們的客戶、那些位於中西部的的機械製造商來說，情況不太一樣。

他們表示，美國的鋼鋁關稅政策已經提升了對國內鋼鐵產品的需求，這使得他們的鋼鐵零部件採購成本飆升。

尚在討論中的針對中國零部件及設備增收的關稅，將進一步加深這種痛感。

田納西州一家名為Roadtec的公司擁有大約600名員工，產品是瀝青鋪路機。這家公司的市場總監貝克爾（Eric Baker）說，供貨商的要價已經上漲了40%。

他說自己的公司正在想辦法應對成本的上升。

"我們現在面對很多不確定性，"他說，"最大的問題是這種狀況將持續多久。"

食品公司：消化上升的成本

圖片版權 Seneca Foods Image caption 位於威斯康星州的Seneca食品公司希望美國商務部能對自己進口的金屬產品免徵關稅。

成百上千的美國公司正在向商務部申請赦免進口鋼鋁產品的關稅，其中就包括位於威斯康星州的Seneca食品公司。

這家從事水果蔬菜加工的公司自己生產製造鐵罐，並從幾年前國內供應不足的時候開始進口鍍錫的鐵質原材料。

該公司負責採購的副總裁萊昂（Leon Lindsay）說，現在不知道上哪兒去買這些原材料，因為美國的關稅政策還影響了歐洲供應商。

與此同時，公司從中國進口11000噸原材料將在幾周後進港，面對的是25%的新增關稅。

萊昂表示對貿易摩擦走向緩和並不樂觀。他認為自己所在的食品行業競爭激烈，不知道能不能把上升的成本轉嫁給下游客戶。

"這些材料被增收關稅已成定局，我們可能不得不自己消化客觀的成本增加，"他說。

洋參農場：每名顧客都將受到影響

圖片版權 BBC c/o Ginseng Farm Image caption 種植洋參的徐先生。

面對這場衝擊，農場主也在踩剎車。

從父輩開始就在威斯康星州種植洋參的徐先生上周前往中國，和客戶以及銷售人員會面。

"這（種影響）和每一個我們的客戶密切相關，和我們的每一位員工相關，"他說，"他們都對我們如何應對價格上升表示擔心。"

美國90%的洋參產自威斯康星，該州很難面對失去中國市場的局面。從18世紀開始，中國就是美國洋參的主要市場，其進口量佔美國產量的四分之三。

也有製造商說，由於美國洋參長期以來質量穩定，可能在議價時會有一定空間。

徐先生表示，他的農場僱傭了在中國和美國僱傭了大約400名員工，也有足夠的美國客戶來應對出口危機。但如果關稅政策長期這樣下去，自己只有被迫削減規模。

大豆農場：對手將趁勢而上

Image caption 田納西州的第四代農場主哈金森稱自己依賴中國大豆市場。

一些其它農場則擔憂來自國外的競爭。

美國大豆總產量的大約1/3出口到中國，每年出口額達到140億美元。但南美的阿根廷和巴西同樣大量出口這種產品。

雖然今年阿根廷遭遇乾旱，但巴西農場主希望借中美貿易摩擦加大自己的出口。來自商業情報機構Informa的卡瓦略（Victor Carvalho）說，自己正在密切關注美國國內的相關產品價格，一旦其因為出口中國急劇下降而出現大幅降價，巴西阿根廷就會進口美國大豆用於再出口。

田納西州的第四代農場主哈金森（Will Hutchinson）說，自己一直密切關注相關新聞，希望局勢有所緩和。

"貿易對雙方都很重要，"他說，"我們不需要損人不利己的政策。"

廢金屬貿易商：市場面臨威脅

圖片版權 Randy Goodman Image caption 一些從事廢舊金屬貿易的美國公司已將目光轉向中國以外的國家。

去年美國大約一半的廢舊鋁材出口到中國，但現在這些公司已經開始另覓市場。

這部分源於中國對進口廢舊物品採取了嚴厲的環境保護政策，另一方面也因為中國對廢舊鋁材徵收新的進口稅。

喬治亞州的Greenland America公司在全球從事買賣廢舊金屬，副總裁古德曼（Randy Goodman）說，雖然目前只有不到10%的中國業務受到影響，但自己更擔心未來。

"問題在於，（中國以外的）其它國家甚至包括美國國內都很難消化這些廢料，所以會出現過剩，"他說，"市場面臨危險，並將最終影響價格。"