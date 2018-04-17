圖片版權 Reuters Image caption 中興通訊向美國的移動電信公司如美國電話電報公司，T-mobile美國公司和斯普林特公司銷售手機。

美國官員周一說，為懲罰中國主要的通訊設備製造商中興通訊違反制裁，美國商務部禁止美國公司向中興銷售零部件，禁令期為7年。

路透社報道稱，此禁令涉及銷售金額達到200億美元。

中興通訊股票周二在香港和深圳停牌，中興公告表示「正在評估事件影響」，與此同時多家中興通訊的供應商股價出現暴跌。

新證據新懲罰

在美國出售智能手機的中興通訊去年在得克薩斯州聯邦法庭承認了所受指控，即非法向伊朗輸送美國的貨物和技術。中興付出了8.9億美元的罰款，額外還可能付出3億美元的罰款。

美國商務部高級官員對路透社記者說，作為協議的一部分，總部在深圳的中興公司承諾解僱4名高管，對其他35名高管進行處分。中興3月承認解僱了4名高管，但是並沒有處分那35名高管。

美國商務部稱，中興對此事作出了失實的報告，隱藏了它向這些員工支付全額獎金的事實，沒有處罰一些涉事員工，也沒有在相關信件中提及這些錯誤做法。

此前中興被指控通過第三方公司向被制裁的國家出口設備，而且通過「清除數據庫」的方式隱藏這些銷售信息。

參與調查的美國前商務部助理部長霍恩（Eric Hirschhorn）對路透表示，如果中興不能徹底解決問題，那它還將面臨進一步懲罰。許多美國以外的銀行和公司會停止和它打交道。

股市連鎖反應

路透社分析稱，美國的新一輪禁令可能給中興通訊帶來破壞性打擊，因為美國供貨商向中興提供了大約25-30%的零部件。

美國商務部發出禁令後，中興在美國的大供應商的股價也大幅下跌。總部設在馬薩諸塞州梅納德的光纖通信元件公司Acacia Communication Inc 2017年30%的盈利來自中興通訊，該公司股價周一開市後下跌了34.7%，跌到兩年來的最低水平。

圖片版權 Getty Images Image caption 中興通訊製造銷售的是智能手機及電腦設備。

美國光學元件供應商Lumentum Holdings Inc的股價也下跌了6.8%，光通訊器件供應商Finisar Corp的股價下跌了6%。科技公司Oclaro Inc 2017年財年的18%的收入來自中興，這次股價下跌了17.4%。

一名代表中興通訊供應商的律師說，美國商務部的禁令非同尋常，嚴重影響了他代表的公司，對公司形成了長期的負面影響。

與此同時英國主要的網絡安全公司周一表示，他們已經通知英國電訊行業的機構，就他們使用中興公司的器材發出警告。

中興通訊向美國的移動電信公司如美國電話電報公司，T-mobile美國公司和斯普林特公司銷售手機。中興從包括高通，微軟和英特爾等美國公司購買零部件。

中國商務部回應

美國針對中興通訊的制裁可能令華盛頓和北京的貿易摩擦進一步惡化。此前在2016年美國因為違反對伊朗的制裁對中興通訊實行出口限制。美國當時的決定受到中國商務部和外交部的譴責。

中國商務部周二在網站上表示，中方注意到美國商務部宣佈對中興公司採取出口管制的措施。

「中方一貫要求中國企業在海外經營過程中，遵守東道國的法律政策，合法合規開展經營。中興公司與數百家美國企業開展了廣泛的貿易投資合作，為美國貢獻了數以萬計的就業崗位。希望美方依法依規，妥善處理，並為企業創造公正、公平、穩定的法律和政策環境。（中國）商務部將密切關注事態進展，隨時凖備採取必要措施，維護中國企業的合法權益。」該聲明稱。