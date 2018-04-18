中國科技公司迅速崛起 西方如何應對大變局

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美國和英國雙雙向中國電信巨頭中興通訊（ZTE)發出警告，令中興通訊雪上加霜。

中國媒體在報道中興遭制裁時稱，"在又一輪中美貿易摩擦的短兵相接中，中興不幸成為靶心。美國的一紙禁令，讓本就不斷陷入漩渦的中興，再受重創。"

美國商務部為懲罰中興通訊幾年前違反對伊朗的制裁令，宣佈禁止美國公司向中興銷售零部件，禁令期為7年。

當時，美國就對中興表示如果中興拒絶執行對伊朗制裁將要後果自負。

而本周，美國果然說到做到，對中興下手，擊中中興的痛處。

沒有了美國的零部件將會導致中興丟掉訂單，同時錯過貨運期限等一系列問題。

根據投資銀行傑富瑞的估計，2018年以及2019年，中興的銷售額將受其影響分別下降13.5%和7.6%。

圖片版權 Getty Images Image caption 美英雙雙對中興出手。

缺乏信任

根據《南華早報》看到的一份洩露出來的備忘錄，中興董事長殷一民表示，這是中興的"危機"，並呼籲員工保持鎮靜。

加入制裁中興的不止是美國一個國家。英國在星期一（16日）也對那些與中興公司有商業活動的英國公司發出警告說，出於國家安全考慮英國網絡安全部門已經把中興納入黑名單。

雖然美英對中興的懲罰與不信任各自有因，但這些事件凸顯了西方對中國科技通訊巨頭越來越不信任。

科技諮詢公司ADG在北京的總經理克里斯·德安吉利斯（Chris DeAngelis）說， 目前的這種"地緣政治緊張"（指中美之間的貿易戰）更加劇了這種懷疑和不信任。

德安吉利斯說，不管西方的國家安全擔心是否有道理，但這裏真正的問題是英美希望能夠確保那些與中興是競爭對手的國際公司能夠保持其競爭力。

中美爭執的焦點在於，美國指責中國迫使那些希望進入中國市場的美國公司與中國公司綁架在一起，給中國公司抄襲和盜竊美國公司的設計理念提供了方便。

中國對此做出反駁。北京非常不滿西方對待中國公司的態度，並對此一再提出批評。

圖片版權 Getty Images Image caption 中興通訊的產品包括智能手機及電腦設備。

中國反擊

中國商業部敦促美國"要為中國公司創造公平、平等、穩定合法的政策環境"，這裏明顯針對美國對中興的決定。

更引人注意的是，中國還說他們凖備採取行動以保護中國公司的利益。

當然，中興並不是唯一受到西方打擊的中國科技公司。

中國另一家技術通訊公司華為也曾被禁在美國出售它新款的智能手機。

此外，全球最大半導體製造商之一新加坡博通(Broadcom)曾尋求併購競爭對手高通（Qualcomm)受阻。其背後真正的原因是跟華為有關。

美國外國投資委員會(CFIUS)要求美國總統特朗普以國家安全問題為由否定這筆收購。

原因是，外投委認為，如果批准這宗收購，華為和其他中國電信公司可能會取代高通成為開發即將推出的5G無線標凖的引領者，從而實現更快速、更高容量的無線網絡。

其徵結在於，西方國家懷疑中國公司在西方市場充當了中國政府的耳目，特別是通訊技術公司。

圖片版權 Getty Images Image caption 中興並不是唯一受到西方懷疑的中國技術公司。

996文化

與此同時，中國的通訊技術公司正在發生巨大的變化。過去，中國公司往往抄襲美國的設計，然後以便宜的價格再返銷給美國。

但是近幾年來，中國公司革新的步伐是其它國家所無法比擬的。

有些人士表示，西方對中國的恐懼是緣於羨慕與無知，因為他們想像不到中國公司令其員工的工作強度。

在中國的技術公司有一種文化叫996，即員工們從早晨9點工作到晚上9點，一個星期工作6天。

一位熟知中國技術行業情況的作者喬立蓉（Lawrence Kuok）對我表示，許多人不了解中國市場，其中許多方面要求的是完全苦幹。

當然，這些技術公司確實得到中國政府的幫助，比如他們有中國國內市場的保護。這使他們在中國有成長和壟斷的空間。

但這並不意味著他們自身並不強大。

而且，中國以及中國公司習慣了從長計議。

中興董事長殷一民則套用一句老話說："前途是光明的，道路是曲折的"。

殷一民認為，中興的國際化經歷挫折起伏是難免的，但在經歷風暴之後中興將會更強大。