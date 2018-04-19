中美貿易戰：你制裁中興 我反制高粱

圖片版權 Getty Images Image caption 美國高粱產量最高的三個州是肯薩斯、德克薩斯和科羅拉多

中美兩國之間貿易摩擦持續升溫，中國宣佈針對美國高粱進口採取大規模反傾銷措施。

今年二月，中國啟動針對美國高粱進口的調查。作為調查的結果，中國方面宣佈，從周三開始，美國向中國出口高粱，必須支付臨時性保證金，保證金為貨物價值的178.6%。

美國種植者對調查結果「非常失望」，並正在考慮採取法律行動作為回應。

高粱主要用於飼養家畜，它也用於製造乙醇或飲用酒精。

美國是世界最大的高粱生產國，也是中國最大的高粱供應國，出口到中國的高粱被用於發展釀酒業和畜牧業。

分析人士表示，中國實施臨時反傾銷保證金，未來可能會進一步對該產品徵收反傾銷關稅，而且保證金額度設置比較高，未來美國一些貨物進口可能因此取消。

幾個月來，美國和中國之間互相威脅抬高關稅，中國這一行動是這場貿易摩擦的延續。

美國認為，中國有盜竊知識產權之嫌，比如一些美國公司在華開展業務時會被迫要求與中國公司分享技術。

因此，美國總統特朗普實施一系列針對中國的大規模貿易威脅，以阻止他所謂的「非法貿易行為」。

中國本周表示，將在2022年前允許外資在中國全資控股汽車公司，一改此前外資車企必須通過與中國合作伙伴建立合資公司的規定。此舉被外界認為是在向美國示好。

但同時北京方面就宣佈了針對高粱的反傾銷措施。同時還聲稱，美國用關稅懲罰中國的舉動不公平，而且一再強調中國不怕貿易戰。

中美兩個巨頭之間關係日趨緊張之際，美國本周禁止本國企業像向中國大型手機製造商和通訊設備製造商中興銷售零部件，禁令為期七年。

美國貿易代表還表示將查核中國對美國高粱採取的措施，並考慮提交世界貿易組織進行裁決。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國農民長期來看會受到傷害，因為其依賴美國進口高粱作為飼料

「美國農民是受害者」

二月份，中國對高粱產業調查發現，美國企業一直以低於市場價格的價格向中國銷售高粱，進而認定美國傾銷。

中國表示，美國高粱的市場份額從2013年的8％躍升至2016年的61％，並且來自美國的進口高粱價格從2013年的每噸289.61美元下滑至2016年的每噸214.78美元。

"由於廉價進口大量湧入，中國工業在生產和財務狀況方面受到了損害，"中國商務部表示。

但美國的行業組織稱美國沒有向中國傾銷高粱，也未對中國高粱產業造成任何損害。

「中國這一決定在中國反映出一場更廣泛的中美貿易摩擦，這其中高粱種植者們是受害者，而不是導致摩擦的原因。」美國一家關於高粱的行業機構國家高粱生產者（National Sorghum Producers）表示，「美國的高粱種植者不應該為這場大規模鬥爭付出代價。」

貿易戰幾乎沒有贏家

一些分析師表示，中國的最新舉措是針對美國提高洗衣機和太陽能電池板關稅的反擊。

有不同意見認為，這次調查的時機只是巧合，新的反傾銷舉措並不是針對美國的某項舉措，而僅是針對高粱傾銷這一事實。

亞洲貿易中心的埃爾姆斯（Elms）告訴BBC，「從數據來看，中國似乎有足夠理由對從美國進口的高粱進行反傾銷調查。」

但她也警告說，中國這一舉動可能使雙方都收到傷害。

埃爾姆斯表示，「美國農民短期內會受到傷害，因為這些農作物主要用於向中國出口。」她同時補充，「從長遠來看，中國農民可能會收到傷害，因為他們依賴這些進口產品作畜牧飼料，未來可能會轉向其他來源，但這需要時間，成本也會上升。」

「在貿易戰中，受益者往往很少，在目前情況下，僅有受益者很可能是加拿大或越南等飼料生產國。」