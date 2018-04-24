花式」罵人「獲成功 網紅年薪百萬卻抑鬱

圖片版權 Mu Zhi & Getty Images Image caption 中國公眾號作者木汁（左）號稱月入10萬，YouTube美妝博主米歇爾·潘（Michelle Phan）（右）的公司市值已過千萬美元。

在中國，"網紅主播10分鐘收入100萬"的新聞標題已不再罕見 ，而西方社交媒體的創業者，比如YouTube遊戲博主Dan Middleton 的年收入已經過一 億人民幣（約1700萬美元 ）。

隨著利用社交媒體創業的各國年輕人早已賺的盆滿缽滿， 越來越多的新博主也想窺探他們成功背後的技巧，分一杯羹。但是，成為賺百萬年薪網紅的道路似乎比看起來的更曲折。

成功公式——"花樣罵人"

中國"00後"（出生於2000年以後） 微信公眾號作者木汁在網絡節目《奇葩大會》中號稱自己月入差不多10萬。

木汁，原名餘沐之， 稱自己一篇閲讀量50萬的文章《我跟我奶奶說我的AJ鞋是200塊買的》讓她一躍成為了微信達人，廣告商也隨之而來。她對BBC中文表示，以她現在30萬左右的粉絲量，出現在她公眾號頭條的廣告要價基本是 4萬人民幣。

這種閲讀量超過幾十萬的文章被中國網民稱為"爆文"，而木汁在自己的文章中寫到："我有一個關於爆文的十二字真言：罵男人，往死裏罵，變著花樣罵！"需要注意的是，這裏的「罵」多指在戀愛關係中指責男生，而不是言語攻擊。

《觀察者網》的作者"朱九九" 認為，因為關注情感公眾號的主流是女生，所以"誇女生、踩男生就是情感類公眾號文章的政治正確"。名為 "梁以千"的公眾號作者把這種寫作技巧稱為"水逆法"。

圖片版權 Mu Zhi Image caption 木汁告訴中國網絡平台《新榜》，《奇葩大會》後自己的粉絲數量增加了14萬。

網絡詞匯"水逆"，原本是指水星逆行。百度百科解釋水逆會影響記憶、溝通、交通、通訊等，會讓相關事宜的進行變得緩慢，讓人感到情緒低落。不少中國網民認為自己倒霉是水逆， 自我安慰等過一陣就好了。

"梁以千"認為，因為"緩解焦慮，永遠是人本能的慾望"，所以在戀愛不順的時候看到類似於《不給你買口紅的男人，一定不愛你》這樣的文章時會感到慰藉，而心情舒暢。雖然木汁在接受BBC中文訪問時說，自己的文章作品主要是以親情為主而非罵男人，但不難發現，水逆法量貫穿於木汁以及其他眾多情感類公眾號文章中。

清華大學對微信公眾號的研究表明， 公眾號的新穎性、真實性和推送頻率與關注者信息滿足程度之間存在顯著性相關關係。情感類以外的"爆文"很多時候正是利用大眾的好奇來達到新穎性的要求，例如《他們在等待道歉，日本政府在等待她們死去》 在一天之內獲得300萬閲讀量，而《登上珠峰，你究竟會看到什麼？》的閲讀量也在291萬左右。

但是，一味追求新穎、譴責他人也對社交媒體的作者們產生了不小的心理影響。

"我不認識現實生活中的自己"

在接受中國內容創業服務平台《新榜》的採訪時，木汁表示自己經常會覺得為了迎合用戶而違背本心，但是她堅持"毒雞湯當然還是要寫的"。木汁對BBC中文說，未成名時的焦急，以及成名後各種辱罵她的網絡暴力都是「非常非常難受的」。

對於一些西方的網絡達人來說，社交媒體創業帶來的心理壓力則嚴重許多。 美妝博主米歇爾·潘（Michelle Phan）在YouTube上有890萬訂閲量。2011年潘創辦公司Ipsy， 根據《福布斯》的報道，2015年其公司市值已經超過了5000萬美元。但是她卻因為受不了社交媒體壓力， 於2016年逃離美國去瑞士"療傷"。

一年後，米歇爾·潘發佈回歸視頻《為什麼我離開了》。她解釋道："我曾經認為我應該更努力，越努力越成功，而快樂是用錢換來的……我曾經是一個充滿夢想的女孩，但是現在我成為了一個產品，屏幕上的我和現實生活中的我像陌生人一樣。"

圖片版權 Kevin Winter Image caption 米歇爾·潘（Michelle Phan）（左）獲得第51屆Streamy Awards最勵志偶像大獎

"我在社交網絡上小心裁剪自己想要的生活，而不是我的生活。"而她的在社交網絡上的忙碌最終導致了她和家人、朋友疏離，她說："我發現我越來越孤獨、抑鬱……我最終發現我迷失了最重要的東西，自己。"最終米歇爾·潘決定只帶一個旅行箱拋下一切去瑞士在完全沒有網絡的世界裏找回自己。

不僅是YouTube明星，以照片為主導的 Instagram明星也曾坦言社交媒體的虛偽讓他們痛苦不堪。擁有19萬粉絲的Carolyn Stritch直言，"Instagram是一個逃避現實、只展示'完美自我'的地方"。而根據《泰晤士報》的報道，這種追求完美的自我展示，讓其用戶感到高程度的對自我本身不滿的焦慮，甚至是有被霸凌感。2017年，英國皇家公共健康協會的調查顯示Instagram是"對精神健康來說，最糟糕的社交媒體"。

新博主成名更難？

對於想要獲得成功的新社交媒體創業者來說，即使有了充足的心理凖備、 "成功公式"做保障，但是成名的道路可能會更艱難，除了個人能力，運氣幾乎是必要條件。

曾經參與BBC中文《網紅英語》錄製的 Youtube博主Anparasan Sivakumaran說自己本意拍攝旅遊生活，沒想到他無意間發佈的倫敦俚語視頻讓他一下火了起來。現在他在和BBC英語教學策劃一期印度英語節目。

在中國，成功的要素還需加上充足的資金。木汁對BBC中文說，目前中國的微信公眾號幾乎飽和，所以即使有能力寫出"爆文"，粉絲數量也不一定飛速增加 。最好的增加粉絲的辦法就是"大號帶小號"，即用已有很多粉絲的公眾號給新公眾號做廣告。

圖片版權 Anparasan Sivakumaran Image caption 曾經參與BBC中文《網紅英語》錄製的 Youtube博主Anparasan Sivakumaran

"我開始寫公眾號比較早（2016年7月），現在再加入的人只能通過打廣告，但是對於普通學生來說哪有幾十萬，幾百萬在公眾號做廣告？" 木汁說，自己現在更願意購買其他作者的文章發佈在自己的公眾號上 。

雖然缺點無法避免，但社交媒體依然不失為一種幫助創業的好工具。英國女演員、電視劇《權力遊戲》中珊莎·史塔克（Sansa Stark）的扮演者蘇菲·特納（Sophie Turner）曾對《每日郵報》說，自己打敗另一位女演員而得到珊莎一角的原因是自己Instagram粉絲更多。

YouTube 頻道Simple Pickup 的創始人Jesse和Kong更是在新成立的公司Jumpcut的教學片中鼓勵新博主："只要你有一台相機，一部電腦和一個足夠好的創意，YouTube就能幫你實現理想的人生。"